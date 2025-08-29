  • Cotizaciones
    sábado 30 de agosto de 2025

    El coordinador del Inmus será el productor de la comisión organizadora del Bicentenario

    Mayra Jaimes sucederá a Gustavo Berriel al frente del Instituto Nacional de Música

    Festival Canelones Suena Bien.

    Festival Canelones Suena Bien.

    FOTO

    Intendencia de Canelones
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Gustavo Berriel, productor musical que desde marzo se ha desempeñado como coordinador del Instituto Nacional de Música (Inmus, dependiente de la Dirección Nacional de Cultura, DNC), renunció esta semana al cargo y seguirá trabajando en la gestión cultural estatal. Desde el lunes 1 de setiembre pasará a ser el productor del Comité Ejecutivo de la Comisión del Proceso de Creación de la República Oriental del Uruguay, nueva entidad creada por la Presidencia de la República para organizar las actividades y celebraciones vinculadas a los 200 años del proceso de independencia del país, que se desarrollarán hasta 2030.

    Berriel tiene más de 20 años de experiencia como mánager y tour mánager de artistas nacionales e internacionales, y como productor de festivales, eventos y giras nacionales e internacionales. Durante el período 2020-2025 fue director de Producción Cultural de la Intendencia de Canelones, donde tuvo a su cargo, entre otros proyectos, la producción de los festivales Canelones Suena Bien.

    Según confirmó a Búsqueda la directora nacional de Cultura, María Eugenia Vidal, la nueva coordinadora del Inmus, que asumirá el lunes 1 en forma interina, es Mayra Jaimes, productora musical con más de 15 años de experiencia en la gestión pública y privada. La designación definitiva se hará cuando se reintegre a sus funciones el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, quien está en proceso posoperatorio. La nueva responsable del Inmus es funcionaria de la DNC desde la gestión de Luis Mardones (2005-2008) y, según Vidal, “cuenta con un amplio conocimiento de la función pública”.

    Mayra Jaimes
    Mayra Jaimes, nueva coordinadora del Inmus.

    Mayra Jaimes, nueva coordinadora del Inmus.

    Jaimes fue productora del Espacio de Arte Contemporáneo y participó en la organización de festivales, como el Fidae (teatro), Puntomov (cine y arte callejero) y Animate (arte en la juventud). Ha estado al frente de diversos programas ejecutados por la DNC y también es responsable de emprendimientos privados, como los festivales de música electrónica Senderos y Quebrada.

    Consultada sobre la gestión de Berriel durante los cinco meses en los que desempeñó su cargo, Vidal respondió que “desde marzo a la fecha, el Inmus ha desplegado una agenda intensa de políticas públicas orientadas a fortalecer la música nacional en toda su diversidad”. Agregó que el objetivo fundamental fue “consolidar una estructura pública con capacidad para diseñar, planificar y ejecutar acciones que promuevan el acceso equitativo, la profesionalización y la circulación territorial de la música, siempre con enfoque de derechos, equidad de género y reconocimiento de las identidades culturales”.

    Auditorio-Nacional-Adela-Reta-1

    La jerarca destacó como logros del Inmus en estos primeros meses un “récord histórico” de obras inscriptas en los Premios Nacionales de Música, el aumento de entre un 20% y 25% del monto de los primeros premios y la continuidad de la convocatoria al fondo internacional Ibermúsicas (posible gracias al pago anual del Estado a la Secretaría General Iberoamericana para ese fondo y también para Ibermedia e Ibermuseos).

    También destacó la presencia del Inmus en eventos de la industria musical (mercados) en Paraguay, Argentina, Colombia y Panamá y el apoyo a producciones internacionales, como la edición en Río de Janeiro del festival Medio y Medio y Jazz a la Calle, al que se apoyó con el financiamiento de la presencia de músicos brasileños en Mercedes. Otras intervenciones del Inmus mencionadas por Vidal son el programa de primera infancia Canciones de Bienvenida, en alianza con el Mides, y los apoyos al concierto Musicasión VI, el ciclo GiraMúsica (Mes de la Mujer) y el festival Bandas de Otoño en Treinta y Tres, Maldonado y Canelones.

