    jueves 28 de agosto de 2025

    El grupo argentino Destino San Javier actuará en cuatro ciudades uruguayas

    Los herederos del Trío San Javier, hijos de los integrantes del grupo, cantarán Quince primaveras y sus éxitos actuales en Mercedes, Durazno, Montevideo y San José

    Franco Favini, Bruno Ragone y Paolo Ragone forman Destino San Javier.

    Franco Favini, Bruno Ragone y Paolo Ragone forman Destino San Javier.

    FOTO

    Paolo Ragone, Franco Favini y Bruno Ragone
    Búsqueda | Javier Alfonso
    Por Javier Alfonso

    El grupo argentino Destino San Javier, heredero del legendario Trío San Javier, actuará en cuatro ciudades uruguayas en setiembre, en el marco de su gira Huracán de amor, nombre que llevará su próximo disco, de próxima edición. El primer concierto será el jueves 4 en el teatro 28 de Febrero de Mercedes, luego el grupo actuará el viernes 5 en el Teatro Español de Durazno, el sábado 6 llegará a Montevideo (Auditorio Nelly Goitiño del Sodre) y concluirá la minigira el domingo 7 en el Teatro Macció de San José. Enmarcado en la canción popular latinoamericana, el grupo creado en 2015 está integrado por Paolo Ragone, Franco Favini y Bruno Ragone, hijos de Pedro Favini y José Ragone, quienes, junto con Paz Martínez, habían fundado en 1975 el Trío San Javier.

    Embed - Trio San Javier Quince Primaveras

    Entre los éxitos del grupo, que se movió entre la tradición folclórica argentina y la canción pop latinoamericana, hay dos canciones que sobresalen con notoriedad y forman parte del repertorio de Destino San Javier, con versiones actualizadas: Será varón, será mujer, grabada en 1978, y Quince primaveras tienes que cumplir. La primera le canta al momento de gestación de una nueva vida en un marco familiar tradicional de raíz cristiana y tuvo su auge de popularidad en los años 80. La segunda conserva una poderosa vigencia, ya que sigue siendo, al menos en buena parte de Uruguay, la banda sonora de las fiestas de 15, en el momento de cortar la torta, es decir, el clímax emotivo de la celebración. Incluso en ese momento se suma a la letra original de la canción un cántico espontáneo, a cargo de los amigos de la cumpleañera, que corean su nombre y otros versos como “Quince” y “Para vos”.

    El repertorio de Destino San Javier combina los clásicos del Trío San Javier con nuevos éxitos como Justo ahora, Por qué será, Amor de nadie y Bailando contigo. Las entradas para los cuatro conciertos se venden en Tickantel de $ 600 a $ 1.500.

