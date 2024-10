El pianista, director de orquesta y compositor de tango Miguel Villasboas en el recuerdo de Arotxa

“‘Poneme los discos de Villasboas’, me decía mi abuelo mientras preparaba el mate. Yo era un niño, en los primeros años de la década de los 60, y mi abuelo, Andrés Claro Arotxarena, era un hincha fervoroso de los tangos de la Guardia Vieja. Crecí escuchando aquella orquesta típica de Villasboas y, si bien no pertenezco a la generación de auge del tango, que fue en los años 40, aprendí a diferenciarla de otras. Villasboas había recibido gran influencia de la orquesta de Roberto Firpo (Buenos Aires, 1884-Buenos Aires, 1969), a quien había conocido. Y competía además con muy buenas orquestas que había en esa época, una fue la de Donato Racciatti, otra la de Puglia Pedroza”.

“Yo lo admiraba desde hacía muchos años. Cuando le nombré mis tangos favoritos, quedó muy impresionado. Él seguía mi trabajo en el diario y nos entendimos, de la forma en que los artistas generalmente nos relacionamos. Enseguida se mostró encantado con la propuesta de la gira. En la primera conversación que tuvimos hizo referencia a mi amistad con Amalia de la Vega. Me dijo que era su admirador y me preguntó si podía presentársela. Cuando le hicieron un homenaje a Amalia en Agadu, se la presenté y quedó absolutamente agradecido”.

Entre los tangos que más le gustaban a Arotxa interpretados por la Orquesta Villasboas estaba Araca y también la versión de La Cumparsita. “La ejecutaba sin la introducción hablada, sin la glosa, simplemente con la partitura. Me gustaba esa interpretación y, sobre todo, el tango El choclo, de Ángel Villoldo, que ejecutaba fenomenalmente”.

Después de la gira que hicieron juntos, empezó una amistad que duró años. Villasboas había quedado muy agradecido porque nunca habían tratado tan bien a la orquesta y además había conocido todo el Uruguay. “Entonces me dedicó un tango, se llama El Vasco Arotxa y está en un CD”.

Arotxa recuerda que siempre le hablaba con mucho afecto de Pedro Severino, un violinista que permaneció durante 30 años a su lado y que consideraba uno de los mejores. Villasboas había integrado en 1952 el Quinteto Miguelito, y en 1955 el director de orquesta Nicolás Agapios lo invitó a formar parte de la suya como pianista. Al morir Agapios, nació en 1959 la Orquesta Villasboas, un sexteto que tuvo entre otros músicos a Severino y Mario Orrico (violines); Roberto Gómez, Miguel Trillo, Héctor Blengio, Toto Bianco (bandoneones); Vicente Martínez, Mario Bianco y Alfredo Viscuso (contrabajos).

“Siempre estaba de traje y corbata, impecable, igual que el resto de la orquesta. Era un tipo muy afable, pero hiperansioso, hablaba rápido. Dentro de esa ansiedad, decía que nadie se iba a acordar de él cuando muriera, y me mostraba sus manos con artrosis. Yo le decía que no se preocupara, que había hecho lo que tenía que hacer, iba a quedar vivo para la eternidad con su música. Entonces le hice una caricatura y la publiqué en el diario. ‘Gallego, no te vas a morir nunca porque te puse una cuerda; tenés cuerda para rato’, le dije y él se reía”.

Además de músico, Villasboas fue profesor de Historia y de Educación Musical egresado del IPA y dio clases en Secundaria. También fue dirigente de la Sociedad Uruguaya de Intérpretes (Sudei) y presidente de Agadu entre 1997 y 1999. En 2018 fue declarado Ciudadano Ilustre de la ciudad de Montevideo. Su última gira internacional fue en 2001 en Japón.

Para recordar al maestro, el viernes 8 a las 20.30 habrá un concierto homenaje en el Auditorio Nelly Goitiño del Sodre, con Mariana Airaudo en piano, Manuela Hernández en voz y la Compañía de Tango de Julio Sosa, entre otros músicos invitados.

Arotxa recuerda la popularidad de Villasboas entre las generaciones veteranas, y tal vez esa sea una de sus imágenes más lindas. “A mi abuelo Andrés le gustaba bailar canyengue, medio arrollado, porque le gustaba el tango de la Guardia Vieja, y Villasboas fue un referente. A los viejos les encantaba”.