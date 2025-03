En ‘El monte de las furias’, Fernanda Trías construye un universo sofocante atravesado por la violencia y la fuerza de la naturaleza

La escritora uruguaya, reconocida internacionalmente por el multipremiado libro Mugre rosa , escribió su nueva novela desde su apartamento en Bogotá (donde vive hace 10 años), encerrada a causa de la pandemia de Covid-19 y con la vista fija en la ventana, que da hacia los cerros Orientales, de Colombia. Sin embargo, Trías es enfática al aclarar que su novela “no ocurre en Colombia, ocurre en una montaña que no se sabe dónde es, que está deslocalizada”.

A la mujer que protagoniza esta historia —cuyo nombre nunca es revelado— se le encomendó una tarea: preservar el alambre y el portón que separan a su jardín de la montaña. Su labor no es menos que intentar controlar la inmensidad rebelde de la naturaleza. Este trabajo que le fue designado le da a la mujer un propósito y un sentido de responsabilidad, que se acentúa cuando los primeros cuerpos sin vida aparecen en su jardín y en las inmediaciones del alambrado.

El monte de las furias es una ficción que presenta y entreteje dos voces principales: la de la mujer y la de la montaña. La voz de la primera se desarrolla —sobre todo— a través de lo que ella misma escribe en sus cuadernos a modo de diario y está atravesado por su frustración más grande: no haber terminado la escuela. Pero su subjetividad no es la única que construye al relato. La montaña también habla, tiene su punto de vista y reflexiona sobre su existencia.

Esta es una novela sobre la ira —o el veneno, como le llama la mujer—. A veces, la rabia está presente de manera sutil, casi imperceptible. Pero por momentos lo tiñe todo. “Al nacer, ahorcada con el cordón que me unía a mi madre, la sangre se me envenenó y ya no pude amar el mundo”, escribió la protagonista en uno de sus cuadernos.