Enrique Aguerre permanecerá transitoriamente en el Museo Nacional de Artes Visuales

Desde hace 15 años, Enrique Aguerre está al frente del Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV), el espacio de arte más importante del país y uno de los museos más queridos por el público. Es, además, el museo que ha tenido mayor proyección nacional e internacional. El martes 11, Aguerre acordó con la futura directora nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), María Eugenia Vidal, su permanencia en la dirección como forma de hacer una transición paulatina para la próxima autoridad del museo. El nombre de la persona que ocupará la dirección aún no se conoce.

En 2010, Aguerre era coordinador del Departamento de Video del museo, cuando el entonces director de Cultura del MEC, Hugo Achugar, lo llamó para que cubriera un interinato de seis meses. Y esos seis meses se hicieron 15 años. Cuando se inició la administración del actual gobierno, el Partido Colorado intentó que la dirección fuera de alguien vinculado a sus filas , pero la búsqueda de esa persona no obtuvo resultados y Aguerre aceptó permanecer en el cargo.

En una entrevista con Búsqueda de 2017, cuando llevaba siete años en el cargo, Aguerre había dicho: “Mi ideal sería ir preparando gente que pueda tomar la posta. No es bueno atornillarse a un cargo. Si me voy mañana, me voy contento”. Ahora, en nueva conversación con Búsqueda, reafirma aquellas palabras y considera que es hora de ir dejando ese cargo y ocupar otros lugares que le interesan en el ámbito de Cultura del MEC, ministerio del que continúa siendo funcionario.