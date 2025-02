Excavaciones arqueológicas en el Museo Histórico Cabildo se suspenden hasta aprobación de nuevo presupuesto

La licitación la ganó la empresa América Ascensores, con un monto de $ 8.879.695. Pero cuando en julio de 2024 sus trabajadores dieron los primeros golpes en el suelo, aparecieron huesos debajo de las piedras. Entonces, detuvieron los trabajos, que nunca tendrían que haber comenzado sin el estudio de impacto arqueológico. El error no fue de la empresa, sino del pliego del llamado a licitación de la IM que no contempló el estudio arqueológico, un imperativo para toda obra que se realice en la Ciudad Vieja y mucho más dentro del Cabildo.

“Como establece la normativa, en todas las obras edilicias que se hacen en la Ciudad Vieja debe estar presente un arqueólogo”, explicó Carrete a Búsqueda . Por su parte, Antonio Salgueiro, director de Artes y Ciencias de IM, había admitido en julio de 2024 la omisión a la hora de redactar el pliego: “No es que no estuviera previsto contar con un arqueólogo, hubo una omisión en el pliego de corte administrativo. Los pasos se hicieron con la Comisión del Patrimonio, y tal vez hubo un problema al inicio de la obra, pero en el segundo día se subsanó”.

Entre tanto, el ascensor adquirido por la IM en $2.000.000 permanece en el Cabildo inservible, porque la empresa lo había pensado para el lugar en el que originalmente se iba a instalar. Ahora tampoco sirve para otro sitio del Cabildo ni, por el momento, para ninguna otra dependencia de la IM.

De León explicó que en una zona del patio se podría hacer un rescate arqueológico porque hay obras que se hicieron en 2018 y que ya impactaron en las estructuras. “Después de una investigación de los materiales y los componentes, la Comisión de Patrimonio podría habilitar la instalación del ascensor en ese lugar”. Pero este ascensor no puede ser el mismo que se había comprado. La empresa propuso un ascensor panorámico que implicará otro presupuesto que se suma al rescate de la zona de instalación.

Excavaciones-Cabildo.jpeg Javier Correa

Búsqueda consultó con Ramiro Pallares, asesor de Cultura de la IM, y en este momento director interino de Artes y Ciencias, sobre la suspensión de trabajos este viernes 14. Según Pallares, la ampliación de presupuesto que se hizo en su momento para realizar las excavaciones alcanza hasta esa fecha, y aún no se sabe cómo y cuándo continuarán los trabajos porque la empresa América Ascensores no envió el presupuesto solicitado hace meses con los nuevos costos.

Sin embargo, la empresa envió, antes de la feria de la construcción de enero, un presupuesto por el nuevo ascensor y los gastos por el rescate de la zona para instalarlo, pero la IM no aprobó ese presupuesto. Hasta el momento, el 80% del monto de la licitación que la empresa ganó en 2023 se utilizó para las excavaciones que se han hecho en estos siete meses. Ayer, miércoles 12, América Ascensores se disponía a enviar nuevamente el presupuesto con el agregado de los costos necesarios para apuntalar la fuente de agua, uno de los principales hallazgos encontrados.

La empresa y la IM han mantenido hasta el momento un buen diálogo y ambas partes expresaron el deseo de que se pueda continuar con las obras, preservar los hallazgos e instalar el ascensor.

Excavaciones Cabildo 2.jpg Nicole de León

Los riesgos de parar la obra

La enorme fuente de agua que el equipo encontró en el patio del Cabildo es la estrella las excavaciones. Hasta el momento, pudieron llegar hasta 4.70 metros en la parte exterior y hasta 4. 40 metros de profundidad en el interior, pero la estructura no es segura y un ingeniero estructural recomendó apuntalarla. De allí que se necesite más presupuesto para continuar.

“Las fuentes de agua no estaban documentadas en los planos. La que encontramos en Torre Ejecutiva, que es muy bonita, tiene siete metros de profundidad y no aparecía en ningún plano de Montevideo colonial. Las fuentes de agua las podía abrir cualquier vecino, pero una vez abierta era pública. Había otras privadas, como parece ser la que apreció en la Casa Rodó, en Treinta y Tres y Buenos Aires, que es más pequeña. La que encontramos en el Cabildo, puede haber sido pública por su tamaño”.

La fuente tiene su sedimento húmedo, por lo que podría estar activa, como lo están las otras encontradas que se cargan con la lluvia y siguen manando aunque les entra poca agua. “Es muy importante la información que nos dan estos hallazgos sobre el uso del agua, el saneamiento y la estructura hidráulica de la época. Sabemos, por ejemplo, que desde su fundación Montevideo tuvo problemas con el agua. Hay una carta que dice los peligros de beber de la que provenía del Río de la Plata”. De allí el valor de estas fuentes.

Excavaciones Cabildo 3.jpg

Además se han encontrado objetos de otros países, de Holanda, de Francia, de Inglaterra, una señal de la actividad comercial de aquellos habitantes. Hay objetos caros, como un estribo con aleación de plata, también botellas de alcohol, balas, botones, huesos de animales. Con el análisis de todos estos objetos se puede reconstruir la vida cotidiana, el tipo de alimentación, los hábitos y costumbres de la sociedad colonial. Aparecieron en un lugar privilegiado, porque el museo puede poner en valor este material y exhibirlo.

Pero aún falta mucho por excavar y lo hecho hasta ahora no puede detenerse sin consecuencias. “Durante 300 años todo este sector estuvo estabilizado y con las excavaciones le cambiamos las condiciones ambientales. Si se detiene el trabajo, hay que tomar muchas precauciones, estabilizar y sellar para que no se deteriore lo que se hizo en estos siete meses de trabajo. La IM no está ajena a esta preocupación”, agregó De León.

El sábado 8 se hizo una visita guiada por el lugar y el equipo nuevamente vio el entusiasmo del público por los hallazgos y por lo que significan. Las obras abarcan prácticamente todo el patio, por lo tanto el público puede observar y seguir las explicaciones desde una escalera contigua.

La directora del Cabildo insiste con la necesidad de instalar el ascensor porque la planta superior del edificio solo es accesible por escaleras. Por ese motivo, las muestras suelen instalarse en la planta baja. En 2024 el edificio fue visitado por 80.000 personas; 14.000 de ellas fueron estudiantes.