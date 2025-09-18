  • Cotizaciones
    Feria Internacional del Libro y Filba en Montevideo

    Con Italia como país invitado de honor y con la presencia de Isabel Allende en el Teatro Solís, se inaugura el jueves 25 la Feria Internacional del Libro de Montevideo; en la misma semana, el martes 23 y miércoles 24, se llevará a cabo el Festival Internacional de Literatura (Filba), que regresa después de siete años

    Isabel Allende.

    Isabel Allende.

    FOTO

    Web del Teatro Solís
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El libro, la literatura y los escritores son las estrellas de fines de setiembre en Montevideo. Este año, en una misma semana será el inicio de la 47.ª Feria Internacional del Libro de Montevideo (FILMVD) y el Festival Internacional de Literatura (Filba), que regresa después de siete años.

    Organizada como todos los años por la Cámara Uruguaya del Libro (CUL), y con Italia como país invitado de honor, la FILMVD se desarrollará del jueves 25 al domingo 12 de octubre en la explanada, atrio y salas de la Intendencia de Montevideo. Como novedad, la escritora Isabel Allende inaugurará la feria en el Teatro Solís con la presentación de su novela Mi nombre es Emilia del Valle, en conversación con la senadora Blanca Rodríguez. Será el jueves 25 a las 19 horas, con entrada gratuita que se adquiere a partir del jueves 18 a las 15 horas por Tickantel o en la boletería del teatro.

    Además de los escritores uruguayos, entre los invitados internacionales estarán Rosa Montero, Claudia Piñeiro, Federico Falco, Luciano Lamberti, Francesco Spiedo, Francesca Cavallo, Hugo Mujica, María Fernanda Ampuero y Alessandro Lumare.

    El sábado 4 de octubre a las 19 horas en la Sala Azul será la ceremonia de entrega de los Premios Bartolomé Hidalgo. La programación completa puede consultarse en la página de la CUL.

    Filba

    “Dos días a pura literatura”, así se anuncia el Filba Montevideo, que regresa el martes 23 y miércoles 24, y se llevará a cabo en cinco librerías: Amazonia, Charco, Cultural Alfabeta, Escaramuza y Guarida.

    magali-etchebarne-calvelo-adhocjpg
    Magalí Etchebarne estará en el Filba.

    Magalí Etchebarne estará en el Filba.

    Junto a más de 20 escritores nacionales, habrá 11 internacionales: Mónica Ojeda (Ecuador), Lina Meruane (Chile), Ana Paula Maia (Brasil), Aleyda Quevedo (Ecuador), María Jaramillo (Colombia); desde Argentina: Jorge Consiglio, Magalí Etchebarne, María Paz Ferreyra Miss Bolivia, Hernán Ronsino, Juan Solá y Dani Zelko.

    La programación completa puede consultarse en la página web de Escaramuza.

