'Filarmónico', el primer Antel Arena de No Te Va Gustar, junto a la Selección Uruguaya Sinfónica

Habían tocado media docena de canciones en la inauguración, el 12 de noviembre de 2018 pero extrañamente, pese a que son uno de los dos o tres grupos más populares del país, en estos siete años No Te Va Gustar nunca había hecho Antel Arena en solitario. Por eso el concierto del miércoles 1º no fue uno más en los 30 años de historia de la banda liderada por Emiliano Brancciari .

No Te Va Gustar Filarmónico tampoco es uno más en la trayectoria del grupo: es su primer espectáculo sinfónico y en su temporada inaugural ya vendió más de 50 mil entradas. Surgió como una propuesta del Teatro Metropolitano de Medellín, donde fue estrenado en febrero de 2025. En mayo fue presentado en Buenos Aires por la banda nuevamente acompañada por la orquesta colombiana, en dos noches en el Movistar Arena, vistas por unas 25 mil personas. En agosto se estrenó la versión uruguaya con tres fechas agotadas en el Auditorio Nacional del Sodre, a las que se suman estas dos presentaciones en el mayor estadio cerrado del país, la del miércoles 1º y la del martes 7, para la que quedan pocas entradas en venta (en Tickantel). En total este concierto será visto este año por unas 25.000 personas en Uruguay.

La versión local de No Te Va Gustar Filarmónico fue con la Selección Uruguaya Sinfónica, también autodenominada SUSI Orquesta, una orquesta sinfónica independiente que acompañó recientemente a Ciro y Los Persas y Julieta Venegas en sus conciertos montevideanos. SUSI Orquesta es un proyecto del joven pianista, acordeonista, arreglador y director sinfónico uruguayo Nacho Algorta y cuenta con unos 45 músicos, provenientes del ambiente sinfónico nacional. Algunos forman parte de las orquestas y bandas sinfónicas públicas uruguayas y otros son músicos freelance.

Con los músicos de NTVG de traje oscuro, alineados al frente del escenario, y con la orquesta distribuida en un gran escenario enmarcado con un gran tul blanco de unos 15 metros de altura que le dio al concierto un marco visual sobrio, como en un auditorio sinfónico, el miércoles 1º NTVG Filarmónico entregó en dos horas un repertorio especialmente seleccionado de 23 canciones.

NTVG Filarmonico3 La SUSI Orquesta, dirigida por Nacho Algorta. Carlos López

El formato sinfónico implicó una adaptación de las canciones a una dimensión armónica expandida y una atenuación sonora en el plano rítmico, especialmente de la batería y la percusión. NTVG ya conocía de qué se trata eso de reinventar su repertorio, porque lo había hecho en Otras canciones (2019).

Los arreglos, compuestos por los colombianos Julio César Sierra y Jesús David Caro, alternan el énfasis en las cuerdas y en los vientos, pero en general funcionan como un acompañamiento y no asumen un rol protagónico en el plano instrumental, que está como es habitual, a cargo de las guitarras de Brancciari y Pablo Coniberti. La excepción fue la introducción del show, a cargo de la SUSI (sin la banda) con el clásico Nada para ver, aquel que generaba el cántico del público No no no no no no te va gustar.

El repertorio recorre toda la discografía del grupo, desde Solo de noche (2000) a Luz (2022). De todos modos el énfasis está en la etapa iniciada en 2006, tras la partida del bajista Mateo Moreno y el baterista Pablo Abdala, que significó un alejamiento de la fusión de reggae, ska, rock y música latinoamericana de aquella trilogía fundacional (especialmente los dos primeros discos, Solo de noche y Este fuerte viento que sopla) y una opción más acentuada en un pop-rock de acentuada vocación melódica, con Emiliano como principal cerebro y corazón creativo.

NTVG Filarmonico5 'No Te Va Gustar Filarmónico' en el Antel Arena. Carlos López

Al tratarse de un concierto sinfónico no están en el repertorio unos cuantos infaltables del repertorio habitual, como Clara, La única voz, Cielo de un solo color y Fuera de control. Por el contrario, la lista incluye temas que no aparecen casi nunca, como Desde hace un sueño y Te quedás. Antes de cantar esta última Brancciari contó que está dedicada a su abuelo, fallecido en Buenos Aires en 2007, y compartió con el público que viajó a acompañarlo en sus últimas horas, pocos días antes del recordado recital de la banda en el Estadio Charrúa, ante más de 20 mil personas.

El recital se sostiene en temas de marcada impronta melódica, como Verte reír, Me ilumina hoy y De nada sirve y también incluye temas con mayor acento rockero como Tu defecto es el mío y Mi ausencia. El final previo a los bises fue con Al vacío, uno de los mayores clásicos de la banda, con su impacto rockero bastante atenuado por las cuerdas, y la última fue, como es tradición rara vez incumplida, No era cierto, también apaciguada en su furia punk original a un country-rock acústico pero también mucho más sosegado.

NTVG Filarmonico1 'No Te Va Gustar Filarmónico' en el Antel Arena. Carlos López

El público disfrutó el concierto con tranquilidad, sin la efusividad habitual de los shows eléctricos. La intensidad de las estrofas coreadas por la audiencia se redujo marcadamente. Filarmónico es un show para ver sentado y acompañar en modo escucha, sin tanta interacción. Es lo que trae implícito este formato y eso no es necesariamente un problema.

Lo que sí sucede durante un segmento no menor del concierto es que todo se vuelve bastante predecible. La banda, como siempre, toca muy bien, y el ensamble instrumental entre banda y orquesta es impecable desde lo formal. Pero el caudal emotivo del show atraviesa una meseta bastante larga, hasta que el tramo final renueva la energía y eleva la vibración emotiva. Incluso puede verse a Brancciari conduciendo la orquesta, al final del clásico A las nueve.

El martes 7 No Te Va Gustar Filarmónico tiene su segunda función en el Antel Arena. Aún quedan unas pocas entradas en Tickantel. Sobran las razones para ir a verlo.