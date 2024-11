Franz Ferdinand y The Kooks en Montevideo: el doble golpe del indie rock británico

Keane, Franz Ferdinand, The Kooks y The Magic Numbers, bandas que irrumpieron en la escena internacional a mediados de los años 2000 con su mezcla de indie rock y pop melódico, confirmaron la devoción del público uruguayo, que las recibió con entusiasmo aun cuando hoy resuenan, más discretamente, lejos de sus años de auge. A Keane le correspondió el escenario mayor, el Antel Arena; The Magic Numbers se presentó en Live Era, mientras que The Kooks y Franz Ferdinand encabezaron un enérgico doblete en La Trastienda.