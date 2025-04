Gabriel Calderón después de la Comedia: el retrato de un asesino y ‘Orlando’ de Virginia Woolf

Faltan 10 días para el estreno, pero no parece haber estrés en el aire. Junto a los coreógrafos uruguayos Paula Rodhe y Gastón Gatto, el grupo de jóvenes intérpretes europeos (tienen entre 22 y 28 años) ensaya una escena de baile con una canción en ritmo de “nueva cumbia” de la banda chilena Chico Trujillo. También improvisan dos estilos de danza llamados vogue y waacking, surgidos de la cultura queer en el hemisferio norte. Son estudiantes de la escuela de teatro La Manufacture, de Lausana, una de las dos principales ciudades de la Suiza francófona (la otra es Ginebra) que vinieron a Montevideo a preparar durante un mes el espectáculo de egreso de ese instituto, donde Calderón da clases desde hace ocho años.

Escrita en 1990, Roberto Zucco está basada en la vida del italiano Roberto Succo, un célebre asesino múltiple que asoló la península en los años 80. La obra cuenta la historia de un joven criminal que, como El extranjero de Camus, comete una serie de actos violentos sin fundamento ni remordimiento alguno. “Zucco es un personaje que huye de sí mismo y de la sociedad que lo arrastra. Ha ejecutado varios crímenes y, sin embargo, dice ser un muchacho normal y razonable”, dice Calderón. “Koltès se pregunta lo mismo que Camus en El extranjero: ¿qué le pasa a una persona para quedar completamente afuera de la comunidad? En este caso no solo eso, sino que Zucco vuelve a la comunidad para ponerse en su contra. Zucco es un asesino que surge de la sociedad y se aísla, y además tiene algo muy particular, que es su belleza y su capacidad poética, lo que lo vuelve aún más misterioso y más contradictorio”. Para el uruguayo, “Koltès es un autor ideal para una escuela de actuación porque su teatro está completamente jugado a la actuación, a la composición de sus personajes. Es un autor sumamente singular, muy pasional. Sus personajes están rotos emocionalmente, están quebrados. Por eso me parece tan interesante”.

A lo largo de los útimos 35 años, este personaje se han convertido en un arquetipo del abanderado del caos y el nihilismo en la sociedad contemporánea. Y la obra ha devenido en un verdadero clásico del teatro francés contemporáneo y una de las más representadas en todo el mundo. De hecho, recientemente fue incorporada al repertorio estable de la Comédie-Française. En Uruguay fue montada dos veces por la Comedia Nacional: en 1992, apenas dos años después de su estreno en Francia, con dirección de Taco Larreta, y en 2010, dirigida por Alfredo Goldstein y protagonizada por Leandro Núñez, actor que en estos días integra el elenco de Dulce pájaro de juventud. La versión que se verá en la Balzo tiene una duración de 120 minutos y es apta para mayores de 16 años.

Roberto Zucco 4.jpg Gabriel Calderón y La Manufacture Carlos Dossena

La escuela suiza lo había convocado para dirigir la puesta de egreso de 2026, pero a fines del año pasado renunció el director encargado para el 2025 y le pidieron a Calderón que adelantara un año su trabajo. El uruguayo respondió que estaba dispuesto, pero no podía viajar en estas semanas por lo que La Manufacture financió el viaje y la estadía del elenco completo durante un mes. El proyecto contó con el apoyo local del Instituto Nacional de Artes Escénicas, que ofreció su sala de ensayo, y del Sodre, que contribuyó con las dos funciones gratuitas en la Sala Balzo.

Junto al elenco de Zucco, la delegación helvética incluye a la asistente de dirección Sarah Calcine y al iluminador Rubin Dupuis. En el diseño de escenografía trabajaron las uruguayas Lucía Tayler y Johanna Bresque, quien también es la diseñadora del vestuario.

Calderón en Europa

Después de dirigir la Comedia Nacional durante tres años, Calderón se tomó dos semanas de vacaciones con su familia y en febrero se instaló en Milán para dirigir el estreno de Historia de un jabalí (su multipremiada obra catalana sobre un actor que ensaya Ricardo III, de Shakespeare) en el Piccolo Teatro, uno de los principales complejos teatrales de Europa. En marzo volvió para encarar este trabajo.

Roberto Zucco-Calderon.jpg ‘Zucco’ se presentará el sábado 3 y el domingo 4 de mayo en la Sala Balzo Javier Alfonso

Además del estreno de Zucco en Suiza, Calderón participará en otras dos producciones europeas. La primera es Orlando, de Virginia Woolf, que dirigirá la española Marta Pazos, que el año pasado dirigió El público con la Comedia. Calderón escribió la versión teatral de esta emblemática novela, que se estrenará la próxima semana en el Centro Dramático Nacional de España, cuya sede es el Teatro María Guerrero de Madrid.

La otra es Entre rimas y riberas, una coproducción entre la Comedia Nacional y la Compañía Nacional de Teatro Clásico de España, dirigida por el uruguayo, junto con el catalán Lluís Homar, que fue estrenada en diciembre en Montevideo y en pocas semanas tendrá su estreno madrileño. Se trata de un recital poético teatral que combina sonetos de Garcilaso de la Vega y poemas de poetas uruguayas del siglo XX, como Idea Vilariño, Ida Vitale, Delmira Agustini y Juana de Ibarbourou, y contiene un soneto de Jorge Drexler especialmente creado para la obra. Junto con los uruguayos Roxana Blanco y Juan Antonio Saraví, actúan los españoles Aisa Pérez y Nicolás Lloro y los músicos Luciano Supervielle y Mateo Ottonello.