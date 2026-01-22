Históricos y emergentes en Canelones Suena Bien

La quinta edición del festival Canelones Suena Bien, que consiste en dos noches de música en Atlántida con entrada libre y artistas populares nacionales e internacionales de alta convocatoria junto a músicos emergentes locales, tendrá lugar el jueves 29 y el sábado 31 en la Manzana 0 del principal balneario de la Costa de Oro. Ambos días, la actividad, organizada por la Intendencia de Canelones, comenzará a las 19 horas, y se espera la presencia de al menos unas 25.000 personas cada día.
El jueves 29 estará dedicado a tres bandas de rock: abrirá Las Cobras, que en sus 10 años de historia tiene tres discos publicados y se ha consolidado en la escena alternativa local. Luego actuarán dos históricos de la música uruguaya, que no requieren descripción alguna: La Vela Puerca y Buitres.
El sábado 31 estará consagrado a solistas: la apertura quedará en manos de Rocío, solista emergente dedicada a la fusión de trap, hip hop, música urbana y estilos locales. Luego actuará la brasileña Daniela Mercury, una de las cantantes más populares de la escena pop de Brasil y de la MPB de los últimos 30 años. El cierre estará a cargo de Ruben Rada, quien ofrecerá un concierto con su banda completa, integrada —entre otros— por sus tres hijos: Julieta, Matías y Lucila.