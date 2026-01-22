  • Cotizaciones
    jueves 22 de enero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Históricos y emergentes en Canelones Suena Bien

    La quinta edición del festival tendrá lugar en la Manzana 0 de Atlántida el jueves 29, con Las Cobras, La Vela Puerca y Buitres, y el sábado 31, con Rocío, Daniela Mercury y Ruben Rada

    Daniela Mercury, el sábado 31 en Atlántida.

    Daniela Mercury, el sábado 31 en Atlántida.

    FOTO

    Difusión

    La quinta edición del festival Canelones Suena Bien, que consiste en dos noches de música en Atlántida con entrada libre y artistas populares nacionales e internacionales de alta convocatoria junto a músicos emergentes locales, tendrá lugar el jueves 29 y el sábado 31 en la Manzana 0 del principal balneario de la Costa de Oro. Ambos días, la actividad, organizada por la Intendencia de Canelones, comenzará a las 19 horas, y se espera la presencia de al menos unas 25.000 personas cada día.

    El jueves 29 estará dedicado a tres bandas de rock: abrirá Las Cobras, que en sus 10 años de historia tiene tres discos publicados y se ha consolidado en la escena alternativa local. Luego actuarán dos históricos de la música uruguaya, que no requieren descripción alguna: La Vela Puerca y Buitres.

    Leé además

    Temporada de verano en Punta del Este.
    Primeros datos

    El comienzo del verano conforma a operadores turísticos, aunque algunos añoran anteriores temporadas récords

    Por Redacción Búsqueda
    Rueda de Candombe llega a los balnearios de Canelones.
    Recomendado

    Cuando el tambor baja a la playa: Rueda de Candombe gira por la costa canaria

    Por Redacción Galería

    El sábado 31 estará consagrado a solistas: la apertura quedará en manos de Rocío, solista emergente dedicada a la fusión de trap, hip hop, música urbana y estilos locales. Luego actuará la brasileña Daniela Mercury, una de las cantantes más populares de la escena pop de Brasil y de la MPB de los últimos 30 años. El cierre estará a cargo de Ruben Rada, quien ofrecerá un concierto con su banda completa, integrada —entre otros— por sus tres hijos: Julieta, Matías y Lucila.

    Canelones

    Selección semanal
    Acuerdo comercial

    Francia espera que el Parlamento Europeo frustre el acuerdo comercial con el Mercosur

    Por RFI
    Entrevista

    Para Fernando Pereira, la izquierda tiene que batallar la idea instalada por la derecha de que hablar de impuestos es “pecado”

    Por  Victoria Fernández  y Santiago Sánchez
    Acuerdo comercial

    El acuerdo del cuarto de siglo: logros, desafíos y deudas del pacto Mercosur-UE

    Por France 24
    Fiscal de Corte

    El oficialismo plantea como prioridad la designación de un nuevo fiscal de Corte este año, pero la oposición se mantiene firme detrás de Ferrero

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Edinson Lanza durante su intervención en la OEA, en Washington.

    Para Uruguay, la “transición” en Venezuela debe incluir la liberación de presos políticos y restablecer la libertad de expresión

    Por Redacción Búsqueda
    Dólares y pesos uruguayos.

    El dólar profundiza su caída y queda por debajo de los $ 38 en el mercado “interbancario”

    Por Redacción Búsqueda
    Con más de 1 millón de km² distribuidos entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el acuífero Guaraní constituye una de las mayores reservas de agua dulce subterránea del mundo.

    Al igual que Uruguay, la Inteligencia de Brasil advierte por el riesgo de militarización del acuífero Guaraní

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Seccional 2 de Montevideo.

    Citación policial a reportero de 'El País' por un artículo periodístico despierta preocupación

    Por Redacción Búsqueda