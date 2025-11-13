Homenaje al cineasta Mario Handler por sus 90 años: dos de sus películas pueden verse en YouTube

La Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay celebra al cineasta poniendo a disposición Aparte y Columnas quebradas, mientras que el festival Puentes al Sur trae cine latinoamericano, se anuncia una función gratuita por los 70 años de Pedro Páramo en la Sala Zitarrosa y se reestrena la miniserie Ángel en La Cretina

La Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU) celebra los 90 años del cineasta Mario Handler, pionero del documental y figura clave del Nuevo Cine Latinoamericano, poniendo a disposición dos de sus películas: Aparte, un retrato crudo de la marginalidad en Montevideo, y Columnas quebradas, que aborda la historia del movimiento sindical uruguayo. Ambas ya se encuentran disponibles de forma gratuita en el canal de YouTube de la agencia, a las que se suman fragmentos de sus documentales, como Carlos, cine-retrato de un caminante y noticiarios de la época, disponibles en el canal del Laboratorio de Preservación Audiovisual de la Universidad de la República, que invitan a redescubrir la obra del cineasta, quien actualmente reside en Madrid.

Puentes al Sur inaugura su primera edición de cine latinoamericano y caribeño

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Puentes al Sur (@puentes_alsurfestival) El primer Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño del Uruguay, Puentes al Sur, ya está en marcha con una programación dedicada a la movilidad humana. La muestra, que comenzó el martes 11 en la Sala Zitarrosa con la película dominicano-española Sugar Island, se extiende hasta el lunes 18 con proyecciones en Montevideo, Canelones y espacios no convencionales, como el Museo de las Migraciones y la Casa de los Sueños. Su directora general, María Nela Beque, ha destacado que el objetivo es “desmitificar estereotipos” y generar un diálogo sobre las diversas narrativas del continente. La mayor parte de las actividades son gratuitas y la programación completa se puede consultar en las redes sociales del festival.

Celebran 70 años de Pedro Páramo con función especial en Sala Zitarrosa Embed - Pedro Páramo | Tráiler oficial | Netflix La novela de Juan Rulfo Pedro Páramo cumple siete décadas de su publicación y será celebrada con una proyección especial de su adaptación cinematográfica, dirigida por Rodrigo Prieto en 2024. La función, organizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en colaboración con Netflix, tendrá lugar el próximo jueves 20 de noviembre a las 20.00 horas en la Sala Zitarrosa, con entrada gratuita. La actividad se enmarca en el aniversario del inicio de la Revolución mexicana.

Ángel en La Cretina Los martes 18 y 25 a las 19 horas, se reestrenan en La Cretina (Soriano 1236) los seis capítulos de la miniserie disruptiva y de humor negro Ángel: una comedia sobre el cambio de siglo, escrita y dirigida por Manuel Soriano. Habrá charlas con el elenco, el equipo de dirección y el actor argentino Gustavo Garzón. Entradas a la venta en RedTickets.