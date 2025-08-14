Homenaje en la Cámara de Senadores a Osiris Rodríguez Castillos por su centenario

Convocado por el senador Óscar Andrade , en sesión extraordinaria la Cámara de Senadores rindió homenaje el miércoles 13 al poeta, compositor, músico y docente Osiris Rodríguez Castillos (Montevideo, 1925-1996), con motivo de su centenario. Desde las barras presenció la sesión un grupo de músicos y poetas, entre los que estaban Carlos Yoni de Mello, Numa Moraes y el escritor Martín Palacio Gamboa, autor con Hamid Nazabay del libro Poemas y canciones orientales. Osiris Rodríguez Castillos.

Andrade hizo un repaso por la vida de Osiris. A pesar de haber nacido en Montevideo, sus raíces fueron rurales, en Sarandí del Yi, donde la naturaleza y especialmente el río fueron su fuente de inspiración. “Fue a la Escuela Rural Nº 19 de Sarandí del Yi, que estaba a cuatro kilómetros de su casa. Hay una anécdota que cuenta que Osiris salía de zapatos a la escuela, pero tenía un árbol en el que guardaba las alpargatas y se cambiaba los zapatos”, recordó el senador.

Niño precoz en la música, estudió guitarra desde muy temprana edad y también piano. Con ocho años compuso sus primeros poemas. Andrade leyó el que Osiris escribió en la escuela, Canción para mi río, y que un maestro lo conservó y se lo dio cuando cursó primer año en el liceo de Florida. En sus primeros versos dice: “El río/ rumbo que canta/ fue mi maestro primero./ Junto a su espejo viajero/ creció indígena mi planta/ él me puso en la garganta las voces elementales”.

Andrade leyó otros poemas, como el que Osiris hizo en homenaje al gaucho Santos Niebla, y El romance del malevo, que dedicó a su perro Leal, “el que me envenenó un milico”, anotó el poeta debajo del título.

También repasó su carácter de siete oficios, porque Osiris trabajó la madera, fue contrabandista y así lo reflejó en su canción Camilo de los quileros, construyó su propia guitarra, trabajó en el Sodre, fue docente. Repasó también sus raíces blancas y su posterior adhesión al Frente Amplio.

Destacó su rigurosidad y celo en sus composiciones, tanto, que lo llevaron a tener peleas con Alfredo Zitarrosa y Amalia de la Vega por el cambio en algunos de sus versos al cantarlos.

El discurso de Andrade continuó por los años de dictadura, cuando Osiris vivió un “exilio interior”, por el día que escondió en su casa a un perseguido por los militares y dijo su famosa frase: “De la piel para dentro mando yo”, por su posterior viaje a España, donde vivió hasta 1993. Osiris murió en Montevideo en 1996; había recibido una pensión graciable.

Por su parte, el senador colorado Tabaré Viera, oriundo de Rivera, destacó también el aporte cultural de Osiris. Mencionó sobre todo el poema De Corrales a Tranqueras, como camino, paisaje e identidad, y contó la peculiar anécdota detrás de su creación, que implica a un joven telegrafista de Corrales que iba en bicicleta a visitar a su novia en Tranqueras. Osiris, intrigado, le preguntó qué distancia recorría, y el joven le dijo: “Dicen que son once leguas, nunca las pude contar”.

Asimismo, el senador blanco Sergio Botana, oriundo de Melo, calificó a Osiris como uno de los más grandes creadores uruguayos.

El Senado votó la propuesta de Andrade de que las palabras del homenaje llegaran al Ministerio de Educación y Cultura y al Congreso de Intendentes.