  • Cotizaciones
    jueves 14 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Homenaje en la Cámara de Senadores a Osiris Rodríguez Castillos por su centenario

    En sesión extraordinaria, el senador Óscar Andrade, propulsor de la iniciativa, fue el orador principal; también recordaron a Osiris los senadores Tabaré Viera y Sergio Botana

    Osiris Rodríguez Castillos

    Osiris Rodríguez Castillos

    FOTO

    Foto del libro 'A la orilla del silencio' (Archivo Caruso)

    Convocado por el senador Óscar Andrade, en sesión extraordinaria la Cámara de Senadores rindió homenaje el miércoles 13 al poeta, compositor, músico y docente Osiris Rodríguez Castillos (Montevideo, 1925-1996), con motivo de su centenario. Desde las barras presenció la sesión un grupo de músicos y poetas, entre los que estaban Carlos Yoni de Mello, Numa Moraes y el escritor Martín Palacio Gamboa, autor con Hamid Nazabay del libro Poemas y canciones orientales. Osiris Rodríguez Castillos.

    Andrade hizo un repaso por la vida de Osiris. A pesar de haber nacido en Montevideo, sus raíces fueron rurales, en Sarandí del Yi, donde la naturaleza y especialmente el río fueron su fuente de inspiración. “Fue a la Escuela Rural Nº 19 de Sarandí del Yi, que estaba a cuatro kilómetros de su casa. Hay una anécdota que cuenta que Osiris salía de zapatos a la escuela, pero tenía un árbol en el que guardaba las alpargatas y se cambiaba los zapatos”, recordó el senador.

    Leé además

    Edades, fotografía de Diana Mines, Premio Figari 2010
    Video
    Premio Figari

    Los 30 años del Premio Figari se celebran con la exposición ‘Trayectorias y legados’

    Por Silvana Tanzi
    mientras ?montevideo inolvidable? se despide de las salas, sus creadores preparan una nueva pelicula
    Video
    Cine uruguayo

    Mientras ‘Montevideo inolvidable’ se despide de las salas, sus creadores preparan una nueva película

    Por Pablo Staricco

    Niño precoz en la música, estudió guitarra desde muy temprana edad y también piano. Con ocho años compuso sus primeros poemas. Andrade leyó el que Osiris escribió en la escuela, Canción para mi río, y que un maestro lo conservó y se lo dio cuando cursó primer año en el liceo de Florida. En sus primeros versos dice: “El río/ rumbo que canta/ fue mi maestro primero./ Junto a su espejo viajero/ creció indígena mi planta/ él me puso en la garganta las voces elementales”.

    Andrade leyó otros poemas, como el que Osiris hizo en homenaje al gaucho Santos Niebla, y El romance del malevo, que dedicó a su perro Leal, “el que me envenenó un milico”, anotó el poeta debajo del título.

    También repasó su carácter de siete oficios, porque Osiris trabajó la madera, fue contrabandista y así lo reflejó en su canción Camilo de los quileros, construyó su propia guitarra, trabajó en el Sodre, fue docente. Repasó también sus raíces blancas y su posterior adhesión al Frente Amplio.

    Destacó su rigurosidad y celo en sus composiciones, tanto, que lo llevaron a tener peleas con Alfredo Zitarrosa y Amalia de la Vega por el cambio en algunos de sus versos al cantarlos.

    El discurso de Andrade continuó por los años de dictadura, cuando Osiris vivió un “exilio interior”, por el día que escondió en su casa a un perseguido por los militares y dijo su famosa frase: “De la piel para dentro mando yo”, por su posterior viaje a España, donde vivió hasta 1993. Osiris murió en Montevideo en 1996; había recibido una pensión graciable.

    Por su parte, el senador colorado Tabaré Viera, oriundo de Rivera, destacó también el aporte cultural de Osiris. Mencionó sobre todo el poema De Corrales a Tranqueras, como camino, paisaje e identidad, y contó la peculiar anécdota detrás de su creación, que implica a un joven telegrafista de Corrales que iba en bicicleta a visitar a su novia en Tranqueras. Osiris, intrigado, le preguntó qué distancia recorría, y el joven le dijo: “Dicen que son once leguas, nunca las pude contar”.

    Asimismo, el senador blanco Sergio Botana, oriundo de Melo, calificó a Osiris como uno de los más grandes creadores uruguayos.

    El Senado votó la propuesta de Andrade de que las palabras del homenaje llegaran al Ministerio de Educación y Cultura y al Congreso de Intendentes.

    Selección semanal
    Interna blanca

    Aire Fresco, una agrupación nacionalista “en pausa”

    Por Federico Castillo
    Uruguay

    Gravamen a ganancias de dinero en el exterior permite corregir “discriminación” contra el ahorro nacional, dice diputado del MPP

    Por Redacción Búsqueda
    Charles Carrera

    Exsenador Charles Carrera denuncia a fiscal Ferrero por “corrupción” ante la Jutep

    Por Redacción Búsqueda
    Medios públicos

    Secan tomó declaración a periodista desvinculada de programa tras dichos sobre Gaza y analiza si hubo censura

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    El ministro Gabriel Oddone

    Decisiones impositivas y presupuestales que prepara el Poder Ejecutivo provocan expectativas dentro y fuera del oficialismo

    Por Redacción Búsqueda
    Zona rural de la ciudad de Migues en el departamento de Canelones

    A un año de la primera denuncia, las estafas de “fondos ganaderos” exponen las deficiencias para investigar delitos complejos

    Por  Macarena Saavedra  y Guillermo Draper
    La coalición republicana junto a Identidad Soberana anunciaron en conferencia de prensa la convocatoria a una pre investigadora

    Oposición impulsa investigadora por compra de María Dolores tras la primera interpelación al gobierno

    Por  Nicolás Delgado  y Victoria Fernández
    El Cessna A-37 Dragonfly es uno de los aviones que la FAU utiliza para el patrullaje y el control de rutas vinculadas al narcotráfico

    Dos rutas de vuelo y pistas de aterrizaje en todo Uruguay: el informe de la Fuerza Aérea sobre aviones narcos

    Por Juan Francisco Pittaluga