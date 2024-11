Hubo un tiempo en que fui hermoso: Nito Mestre celebra a Sui Generis en la Sala Zitarrosa

“Después de determinada edad te convertís en un clásico, ya no sos el de moda”, dice Carlos Alberto Mestre, conocido en la historia de la música argentina (y latinoamericana) como Nito Mestre. Más allá de los avatares de su carrera solista, para el público y para él mismo no hay dudas: ser una de las dos grandes figuras de Sui Generis, junto con Charly García, es el hecho artístico más trascendente de su carrera. De hecho, la gira 50 años de Vida, que en su tercer año lo trae este jueves 21 a la Sala Zitarrosa , celebra precisamente el medio siglo de Vida, el demoradísimo primer disco del grupo, publicado en 1972, cuatro años después de la creación del grupo, tras varios cambios de formación y tras buscarle la vuelta a la fórmula del éxito.

Ese disco los hizo conocer de forma masiva y marcó su consagración popular, de la mano de Canción para mi muerte, Necesito, Natalio Ruiz y Cuando comenzamos a nacer. Vida inició su formidable trilogía completada por Confesiones de invierno (1973) y Pequeñas anécdotas sobre las instituciones (1974). Un cuarto de siglo después llegó Sinfonía para adolescentes, producto de una reunión con Charly que los trajo al Centenario pero que Nito prefiere no recordar en profundidad: “Estábamos en dos sintonías muy diferentes en ese tiempo y ninguno lo disfrutó”.

Nito está contento porque esta será la primera vez en mucho tiempo que se presenta en un teatro en Uruguay, en un espectáculo exclusivo con su nombre en el cartel y no como un artista contratado. Acompañado por una banda de seis músicos, el cantante de 72 años interpretará Vida en forma íntegra y visitará temas de PorSuiGieco (supergrupo que integró el dúo con Raúl Porchetto y León Gieco a fines de los años 70), de sus 12 discos de solista, de los tres que publicó con su grupo Los Desconocidos de Siempre y “un par de adelantos, no más”.

En Montevideo también se produjo la primera reunión de Sui Generis, en el Estadio Franzini frente a 16.000 personas cinco años después de la separación del dúo. “Aquel diciembre de 1981 en el que vinimos por primera vez con Sui Generis fue histórico, tanto para Uruguay como para nosotros. No nos imaginábamos que íbamos a tener esa enorme repercusión”. Mestre menciona al empresario, productor y comunicador Pablo Lecueder (creador de la Noche de la Nostalgia) como el artífice de ese recital, y recuerda que al año siguiente actuó en solitario en el ex Cine Teatro Plaza (desde hace 12 años convertido en templo religioso), donde agotó dos funciones y grabó un disco en vivo. “De ese disco, Pablo impuso en la radio el tema Distinto tiempo”.

Vida no solo es el primer disco de Sui Generis, sino que es el inicio absoluto de las carreras de Mestre y de Charly, cuando ambos tenían 20 años de edad. “Fue como recibirnos de músicos, porque en esa época, si no tenías un disco, no eras considerado un profesional, eras el pibe que anda con la guitarrita”. De acuerdo con sus palabras, de esa manera, un aspirante podía presentarse frente a sus amigos y sus familiares con orgullo y anunciar: “Firmé contrato con una discográfica”.

Así explica Mestre la dinámica creativa de aquellos primeros años de Sui Generis, ese largo y complejo proceso que los definió como dúo y los condujo al ansiado primer disco: “Cuando nos conocimos cada uno tenía su banda, después fusionamos lo mejor de las dos y formamos una sola, un sexteto, pero para tocar en vivo éramos solo tres (Charly, Nito y Carlos Piegari) y después, finalmente, fuimos un dúo. En la época del sexteto las cosas de Sui las componía mayormente Charly, tanto la música como la letra, salvo algunos temas ajenos que versionábamos. Después los trabajábamos entre todos. Hacíamos el arreglo y les dábamos una idea interpretativa. Hasta que algunos compañeros se fueron y nos terminamos decantando como un dúo. Lo increíble fue que cuando tocábamos en banda, con bajo, batería y demás instrumentos, no pasaba nada, y cuando pasamos a tocar como un dúo, nosotros dos solos en las voces y las guitarras, yo alternando con la flauta y Charly con el piano, empezó a pasar de todo”.

Entonces la armonía vocal entre los dos se transformó en la gran protagonista de Sui Generis. “Ahí sí pudimos plasmar completamente nuestra admiración por dúos como Simon & Garfunkel y nuestro gusto por las armonías vocales. Con Charly nos conocíamos de un modo superlativo. Él con su oído absoluto, y yo con mi oído relativo. Apenas proponíamos un tema en seguida nos salían las armonías. O yo cantaba la principal, y él la tercera nota, o viceversa. Teníamos un registro muy similar y podíamos alternar el protagonismo sin problemas. Lo que hacíamos era empatizar con el otro para que nuestras voces pudieran ensamblarse como una sola voz. Eso lo aprendimos de muy chicos, apenas nos conocimos, y fue nuestro sello de identidad. Entonces los temas nos salían de primera, en un ensayo estaba pronto para cantarlo en vivo y también para grabar. Nos hacíamos una seña y ya sabíamos qué hacía cada uno. Después, por supuesto, siempre hacíamos alguna variación, respetando la versión original, no rompiendo los temas, sin traicionar el espíritu de la melodía”.

Para el cantautor, con este álbum Sui Generis logró plasmar “un nuevo lenguaje dentro del rock argentino; esas canciones no parecían rock, pero lo eran; hablábamos con una ternura a la que pocos se atrevían”. Y lo define con contundencia: “Fue una victoria ante los talibanes del disco cuadrado”.

Nito Mestre presenta el concierto 50 años de Vida en la Zitarrosa

Hubo un tiempo en que fui hermoso

Foto: Gaby Rocca