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    La artista Claudia Anselmi fue distinguida con el Premio Figari 2026

    La ceremonia de premiación será el 11 de noviembre, junto con la inauguración de una exposición de la artista en el Museo Figari

    Claudia Anselmi en la muestra Uróboros en el Museo Blanes (2022).&nbsp;

    Claudia Anselmi en la muestra Uróboros en el Museo Blanes (2022). 

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    Javier Calvelo/adhocoFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Un jurado integrado por Virginia Patrone, Laura Malosetti y Gerardo Mantero otorgó a la artista Claudia Anselmi (Montevideo, 1958) el XXX Premio Figari 2026, el principal reconocimiento a la trayectoria de las artes visuales en Uruguay. El 11 de noviembre será la ceremonia de premiación y la inauguración de la muestra de la artista en el Museo Figari.

    Anselmi fue una artista precoz. A los 13 años ya había tenido su primera muestra individual de dibujos a tinta china y óleos en la Galería de Arte Palacio Salvo, pero dos años antes había ingresado al taller de Nelson Ramos. Después vino su formación en el Club de Grabado de Montevideo, con Héctor Contte, y en Taller Malvín, con Nená Badaró y Carmen Martín. En 1986 integró el taller de posgrado de grabado con David Finkbeiner y, en 1987, el de papel artesanal con Lawrence Barker, ambos en el Museo Nacional de Artes Visuales.

    Obra de Claudia Anselmi en Los juegos en el bosque. Que el viento hable en el MNAV.

    Obra de Claudia Anselmi en Los juegos en el bosque. Que el viento hable en el MNAV.

    Desde aquellos inicios hasta ahora, fue continua su experimentación docente y artística con materiales, técnicas, formatos y lenguajes, a través de las instalaciones, pinturas y grabados. En su muestra Uróboros (2022), con las que celebró en el Museo Blanes los 50 años de trayectoria, quedó reflejada su versatilidad artística y su concepción de la circularidad, del ciclo eterno de las cosas a través del título de simbología griega. También a través de sus bosques, de sus figuras de animales con actitudes humanas, de sus pájaros y seres indefinidos. Una mezcla de aire mitológico e iconografía latinoamericana atraviesa parte de la obra de Anselmi.

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    Las piezas de la artista se encuentran en colecciones públicas y privadas de Uruguay y el exterior. Ha expuesto en forma individual y colectiva también en el Museo Cabildo (2020), en el Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV, 2016 y 2017), Southern Hemisphere International Printmaking Exhibition (Jincheon Print Museum, Corea, 2016), en el Centro de Exposiciones Subte (2016) y en el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán (MACAY, México, 2014).

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