La banda argentina Estelares vuelve con su pop-rock luminoso y clásico

Un día perfecto, Ella dijo y Aire son una trilogía capaz de sostener bien alto cualquier repertorio, concierto, playlist o lo que sea que una banda le quiera proponer a su público. Esas tres canciones definen el ADN sonoro de Estelares, la banda argentina de pop- rock que vuelve el viernes 15 a las 21 horas para presentar su flamante disco publicado a fines de julio, Los lobos, en Montevideo Music Box, la clásica sala de conciertos de La Blanqueada.

El grupo fundado en La Plata a comienzos de los 90 y liderado por el cantante y guitarrista Manuel Moretti ha tocado una media docena de veces en Montevideo, donde, al igual que en su país, ha construido un público que, si bien no es masivo, conserva su fidelidad desde hace al menos 20 años. Son un ejemplo perfecto de banda influyente, de esas que no llenan estadios, que siguen tocando en teatros y salas medianas, pero donde van, congregan a la comunidad melómana.

Estelares se distingue por un lenguaje pop-rock simple, directo y sumamente luminoso, basado en tres pilares: melodías poderosas, muy cantables, definidas y recordables; una lírica atemporal, existencial e introspectiva, con un evidente aura de romanticismo sin llegar nunca a ser melosa, y que puede ser melancólica, pero nunca oscura ni contestataria —mucho menos panfletaria—; y la voz nítida, cálida y armoniosa de Moretti, con alguna similitud a la impronta vocal del Calamaro de Los Rodríguez. Hay algo de ese timbre misterioso y seductor que magnetiza el oído a la primera escucha.

En este concierto (entradas en RedTickets), enmarcado en una gran gira por Latinoamérica y España, tocarán por primera vez las canciones del nuevo disco, acompañadas de los clásicos de sus más de 30 años de camino. Acaban de realizar una gira europea con escalas en Barcelona, Mallorca, Madrid y, por primera vez, París. Su recorrido los llevará en la segunda mitad del año a varias ciudades argentinas y las principales urbes de México y Colombia, antes de cerrar el año en Buenos Aires y Córdoba.

“Siempre la salida del disco implica un movimiento de emociones, y la devolución de los fans y de la gente que lo escuchó es muy linda, y que un disco sea bien recibido es como una caricia al alma, porque, ante todo, lo que más nos gusta es compartir nuestras canciones con la gente”, dijo a Búsqueda el bajista Pablo Pali Silvera, quien, junto con Moretti y el guitarrista Víctor Bertamoni, conforma el trío de miembros históricos de la banda. Completan la formación, como invitados estables, Javier Miranda (batería), Eduardo Minervino (pianos y teclados) y Guillermo Harrington (guitarra y coros).

Sobre el ambiguo e inquietante nombre del disco, Silvera responde que “contiene una apelación a lo gregario, al concepto de manada”, pero que, ante todo, “está bueno que cada uno lo pueda interpretar a su manera para hacerlo propio; si fuera una cosa muy rígida, estaríamos acotando un poco la idea. Si alguien lo puede interpretar de alguna forma y lo hace propio, está buenísimo”.

La primera canción que suena en un disco y los primeros versos son siempre muy especiales. Son la primera información emocional que tiene el escucha: Estuve un tiempo sin creer en nadie / Algo normal después de tanta guerra / Somos seres frágiles e inseguros, frescos, algo oscuros, dicen en Alma en mí. Las canciones de Estelares transmiten una sensación de serenidad, de optimismo y luminosidad, incluso cuando los versos parecen transmitir emociones cercanas a la vulnerabilidad. Vuelan mil pájaros perdidos en la noche / Sin comprender el desprecio y el desdén / Allí los ves, curando sus heridas / Hazlo bien, esta es tu oportunidad, cantan en Te enfadas.

En todo momento parecen hablar de gente que se está recomponiendo, haciendo las paces consigo mismo. Al decir del bajista, “todas esas cosas ya las pasamos, momentos de oscuridad y ese tipo de cosas. Y siempre que uno abandona esos lugares se recompone y puede hablar con otra suficiencia de esos momentos. Es válida la idea, la comparto. Pero creo en el misterio también, no me gusta que sea todo literal”.

Entre las obras fundamentales que trazan un camino seguro de iniciación en la discografía de la banda están las de su década de consolidación, la de los 2000: Ardimos (2003), Sistema nervioso central (2006) y Una temporada en el amor (2009). También parada obligatoria Las antenas, de 2016, por el que ganaron el Premio Gardel a Mejor álbum grupo pop. Otro rasgo muy interesante es su evidente alejamiento de la actitud autocelebratoria y autocomplaciente en la que suelen caer muchas bandas que perduran en el tiempo. Esa elegante modestia es un rasgo de inteligencia que los mantiene siempre frescos y, en el presente, como uno de los más lúcidos animadores del rock en español.

Producido por Germán Wiedemer (experiente tecladista, director y arreglador de la banda de Calamaro y, además, productor de varios de sus discos fundamentales), este nuevo disco deja atrás el evidente espíritu de pandemia que tuvo su predecesor, Un mar de soles rojos (2022), y vuelve a proyectarse hacia el futuro. “Nos gusta estar en permanente movimiento. Hace un mes volvimos de Europa, ahora vamos a México y a Colombia y vamos a tocar mucho en Argentina. Seguiremos mostrando este disco, porque la vida de los discos no son un par de meses nada más. Argentina es grande y tiene decenas de ciudades. Estamos permanentemente en gira, eso nos permite tener el show, es lo fundamental, lo que nos mantiene vivos. Nos tomamos unos días de vacaciones, volvemos y empieza todo de vuelta. Eso es lo bueno de vivir girando”.

Si bien Estelares cultiva un rock clásico, un pop-rock atemporal, no identificable con un momento concreto, varias canciones contienen guiños a sonidos e influencias icónicas de la música argentina, como son la canción melódica, la canción y la balada pop que viene de los años 60, de fenómenos populares como el Club del Clan. Emperifollada es un buen ejemplo. Consultado sobre esas raíces, Silvera responde: “Cuando nos metemos en una canción empieza a aparecer lo que cada uno tiene para aportar desde cada uno de los instrumentos, y desde la composición primaria aparece lo que somos, lo que nos ha nutrido musicalmente, desde que empezamos a escuchar música y a tocar. El espectro es amplio, puede ir desde esas influencias argentinas hasta Bowie o pasando por el tango y cosas más clásicas. Todo ese espectro sonoro o estilístico que maneja Estelares, y su propia interpretación, hace que tenga un sonido definido. La voz y las letras de Manuel también son un elemento protagónico en nuestro sonido”.

Desde hace unos 18 años el vínculo de Estelares con Uruguay es intenso. No pasan dos o tres años sin un concierto suyo en Montevideo. “Es una ciudad que nos gusta mucho. Vamos todos los años a tocar una o dos veces por año. Uruguay forma parte de nuestra vida. Cuando pensamos en las ciudades para armar la gira anual, así como están Santiago o Lima, siempre va a estar Montevideo, tenemos público muy fiel ahí. Son ciudades que nunca pueden faltar. Hay públicos muy fervorosos y otros más tranquilos, la cuestión es lo que le pasa adentro a cada uno, y tenemos muy presente a Montevideo por las devoluciones que nos llegan. Somos muy bien recibidos y lo agradecemos mucho”.