La Cooperativa de las Artes y los trabajadores tercerizados de la Intendencia de Montevideo

Martín Lema: la IM con sus ingresos "no debería tener ni una excusa para no brindar servicios" con calidad

A partir de su creación, Cooparte ha dado la posibilidad de facturar a trabajadores que antes no podían hacerlo por servicios puntuales que ofrecen en el área pública o privada. Es común que los premios, fondos concursables, participación o moderación de mesas redondas o espectáculos musicales que se organizan en la Dirección Nacional de Cultura del MEC se paguen a través de Cooparte.

El texto en cuestión dice, después de otras consideraciones y en negrita: “Declaro bajo juramento que no existe ningún tipo de relación de dependencia o subordinación con la Cooperativa de las Artes del Uruguay ni con los clientes que contratan mis servicios, los que se detallan en cada factura correspondiente”.

¿De quién dependen?

Mario Varela es presidente de Cooparte y explicó a Búsqueda que fue en la asamblea anual del 30 de junio que se resolvió que los asociados firmaran la declaración jurada. “Mucha gente dice que no conoce los estatutos. La declaración jurada es una forma de decirles: ‘Vos integrás una cooperativa y tenés derechos y obligaciones, hay que conocer el reglamento y el estatuto’”. Fue la abogada de Cooparte quien avaló la declaración jurada y ayudó a redactarla.

“Algunas personas nos habían denunciado en el Ministerio de Trabajo con el argumento de que no son socios cooperativistas, sino empleados de Cooparte, pero no son empleados nuestros. Por eso sacamos la declaración jurada. O la firman diciendo que no son empleados, sino cooperativistas, con todos los derechos y obligaciones que están en los estatutos, o renuncian a la cooperativa y encuentran otra solución”, agregó Varela.

Cooparte reúne unos 6.000 asociados que han tenido algún tipo de alta en el BPS, pero solo pueden participar de las asambleas quienes son socios activos, alrededor de 100, que integran la parte social, con un capital de 10 unidades reajustables. El resto de los socios no tienen voto para cambiar los estatutos ni para elegir las autoridades.

“Sé que hay gente a quienes convocan para una función y después de que están trabajando dicen que están en una relación de dependencia. Nosotros estamos en el medio. La persona aceptó cobrar por Cooparte, si piensa que no está brindando un servicio tercerizado, entonces tiene que renunciar a la cooperativa y pedirle un contrato a la IM y, si no lo consigue, ir al Ministerio de Trabajo. El problema está en que se acepta una forma y después se dice que lo engañaron. Ahora los estamos poniendo en conocimiento”.

Varela afirma que nadie fue a plantear a la directiva ningún tipo de problemas. “La asamblea es una vez al año porque así lo marca la ley de cooperativas. Pero Cooparte es una cooperativa abierta, estamos todos los días acá. Cualquier socio puede venir a conversar de cualquier tema”.

Algunas personas mostraron su molestia por la declaración a través del correo electrónico y recibieron una respuesta cortante. Como fue la de alguien que hizo un trabajo para la Dirección de Cultura del MEC y consideró inapropiado que le hicieran firmar esa declaración: “En caso de no querer firmar agradecemos indicarlo por escrito para anular la factura y devolver el dinero al MEC para que se gestione el pago directamente con ellos”.

Con respecto a la situación de “dependencia encubierta” de la que hablan algunos trabajadores en la IM, Varela dice desconocer la situación. “A lo mejor estas personas tienen contratos esporádicos o por algunos meses. En la IM hay algunos pocos casos en los municipios que trabajan en forma permanente. No me consta que haya gente haciendo trabajo de oficina. No debería ser así”.

Pero quienes están en esa situación se sienten en una especie de “limbo” laboral. Podrían abrir una empresa unipersonal, pero tendrían que pagar IVA, mientras que las cooperativas no lo pagan. Cooparte le cobra 5% al trabajador, igual que al cliente. Tampoco estos trabajadores tienen el amparo de Adeom, porque el sindicato no ha llegado a un acuerdo para permitirles sindicalizarse.

Aníbal Varela, presidente de Adeom, explicó que hubo una movida para que entraran trabajadores tercerizados al sindicato, pero que no hubo mayorías para aceptarlo. “Yo estoy en contra porque mantengo lo que siempre planteamos: tareas permanentes para trabajadores permanentes. Igual tarea, igual remuneración. El problema es que la IM ha bajado de 14.500 trabajadores que éramos, a un poco más de 8.000. Y hay trabajadores tercerizados que hacen las tareas que nosotros hacíamos antes. Ahí el gremio está dividido. Pero nosotros no tenemos nada que ver ni siquiera con los pasantes. No sabemos cómo entra la gente y cómo es el arreglo con las cooperativas”.

Búsqueda trató sin suerte de conseguir el número de personas que están tercerizadas en las áreas de Cultura y de Comunicación de la IM. En cambio, recibió por escrito la siguiente respuesta: “Existen distintos casos, tareas artísticas y oficios conexos que se contratan en forma tercerizada de acuerdo a lo que habilita el convenio que la IM tiene con las cooperativas. La duración o extensión de esos contratos depende de las necesidades de cada servicio. El convenio está vigente para su renovación y mantiene los mismos términos con algunos ajustes arancelarios”.