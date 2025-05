La literatura uruguaya y su versión breve en ‘Delitos menores’, antología compilada por Pablo Silva Olazábal y Marcos Robledo

“La maravilla, si no es breve, deja de ser maravilla”, dice una cita de Las calandrias griegas, libro del gran escritor Héctor Galmés (Montevideo, 1933-1986). Y esa cita funciona muy bien como acápite de este libro que desde el título anticipa que su atractivo está en lo escueto de sus narraciones: Delitos menores . El encanto de lo breve en la literatura uruguaya (Astromulo, 2025). La antología fue compilada por los periodistas y escritores Pablo Silva Olazábal y Marcos Robledo.

El volumen reúne 123 autores de todas las épocas, incluso de los compiladores, quienes aclaran en el prólogo el criterio que utilizaron para elegirlos y la relación de este libro con el ciclo de lecturas Bocaditos y Canapés. “Allí hemos comprobado que en nuestro país la microficción pura y dura no abunda. Por eso incluimos en este volumen otra clase de textos además de microficciones y cuentos cortos. (…) Hay aquí aforismos, prosas poéticas, fragmentos o capítulos de novelas y otras brevedades que suelen abastecer y alimentar historias más grandes”.

Dos buenos ejemplos de estos microrrelatos: “Como prueba de amor él cruzó a nado un río, atravesó el desierto y escaló una montaña. Ella lo abandonó porque no estaba nunca en casa” (Wanda Guerra). “En el silencio de la noche los pasos la petrificaban. Su padre abría la puerta y nadie venía a rescatarla” (Teresita Pipolo).

Otra maestría del cuento breve se encuentra en el humor inquietante de La buena noticia, de Leo Maslíah; en la originalidad de Perdida, de Gabriel Galli; en la ironía de Soy elegante, de Eduardo Alvariza; o en los estremecedores He shot me down, de Carolina Bello, y La espera, de Andrea di Candia.