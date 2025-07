La voz herida: Mariana Percovich estrenó ‘Fiesta patria’ en el Cabildo

Los ocho intérpretes están presentes todo el tiempo en la sala de los Constituyentes del Cabildo de Montevideo, la sala de las asambleas, donde se juró la primera Constitución, el recinto fundacional de la nación. Es preciso señalar que mientras el Museo Histórico Cabildo no construya el postergado ascensor, es una sala a la que solo se accede por escalera, por lo que no es accesible para todo el público, algo muy significativo dada la vocación inclusiva de la obra. También es preciso señalar que la temperatura ambiente en ese recinto abovedado es muy fría en estos días. Sería buena una —aunque sea mínima— calefacción.

Dicho esto, Fiesta patria, por su eminente carácter discursivo es una potente muestra de teatro político (no partidario, hay que aclararlo). No es una historia con personajes clásicos y con comienzo, desarrollo y final. Hay que aclararlo. No hay panfletos ideológicos, solo hay personas que cuentan breves relatos —propios y ajenos— que no apuntan a denostar los ritos patrióticos. No va por ahí. Se trata de breves historias relatadas con dimensión poética, con un tono que alterna lo testimonial con la ironía, y algunas citas literarias (a Florencio Sánchez, por ejemplo). La mirada que predomina es crítica con el sentimiento patriótico, con la exaltación de la nacionalidad y los nacionalismos. Y la ausencia de la explícita bajada de línea es el principal atractivo de la obra.