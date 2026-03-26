Lo nuevo en discos: David Byrne, Francisco Fattoruso, Tabaré Leyton y Adriana Hernández

A los 73 años, el exlíder de Talking Heads sigue siendo una usina de buenas y novedosas ideas. El cantante, compositor y productor nacido en Escocia y estadounidense por adopción —que dio dos memorables conciertos en Montevideo, en 2004 y 2018— es un músico ecléctico y camaleónico, obsesionado con no repetirse, ergo siempre arriesgado y atractivo. Esta premisa hace que en un solo disco suyo podamos reconocer influencias rockeras, africanas, electrónicas y caribeñas. De hecho, este disco comienza con un pop lúdico y bailable que le toma el pelo a la realidad mundial (Everybody Laughs) y termina con un reguetón llamado The Truth. La neoyorquina Gohst Train Orchestra, conjunto de cuerdas y vientos dirigido por Brian Carpenter, es la invitada principal —y coprotagonista— del álbum, que adquiere así un carácter orquestal y a la vez muy contemporáneo.

El sexto disco como solista del bajista, compositor y productor uruguayo radicado en California reúne 10 temas que alternan piezas instrumentales y canciones y desarrollan una narrativa sonora con el bajo como primera persona. Con estética futurista pero inspirado en sonidos de los años 70 y 80, la música análoga y orgánica dialoga con los sintetizadores y las capas de electrónica. Multinstrumentista y productor integral de su obra, Fattoruso compone, interpreta y produce, consolidando un lenguaje musical personal de notable coherencia marcado por el funk y el jazz fusión eléctrico. El álbum cuenta con sesionistas de calidad como Matías Rada (guitarra), los estadounidenses Scott Kinsey (teclados) y Jacob Scesney (saxo), y los argentinos Sergio Verdinelli (baterista, exmúsico de Fito y de Spinetta), Juan Pablo Di Leone (flauta) y Álvaro Torres (trompeta).

Radicado en Buenos Aires desde hace una década, el cantante uruguayo Tabaré Leyton es un cantor sorprendente. Sin dudas es uno de los grandes valores del tango del siglo XXI. Este álbum fue grabado en vivo a guitarra y voz, junto con el dúo porteño Las Guitarras de Saavedra (Jean Pouyé y Fabio Bramuglia) y con producción de Juan Pablo Hernández. Con su voz virtuosamente gardeliana bien al frente, las versiones de clásicos del tango y el folclore destilan notables arreglos de las seis cuerdas para conformar un sonido ancestral, clásico y atemporal. Hay tangos de Gardel y Le Pera (Caminito soleado y Silencio), de otros próceres como Contursi, Discépolo, Canaro y Matos Rodríguez, y está el bolero cubano Dos gardenias, pero tangueado. El álbum también incluye composiciones de Leyton como A mi novia la Perica, Un domingo para el olvido y Lo que pido.

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Título: No se cansen de buscar (Bizarro) |Autor: Diego Matturro

Tras integrar durante una década bandas como Sirilo y Los Prolijos, desde que comenzó su camino solista, en 2019, la carrera de Diego Matturro es una montaña rusa que lo llevó a ganar los principales premios en los Graffiti y a ser un compositor de referencia en la escena argentina. Su cuarto disco es una nueva colección de buenas canciones pop como la que da nombre al disco, cuya melodía central (que recuerda fuertemente la métrica de Hacelo por mí, de Attaque 77) se adhiere al oído en la primera escucha y bien podría ser cántico de fútbol. En otra veta, más folclórica, está La mañana, con Alejandro Balbis, y en plan electropop, la luminosa Respirar, cantada por Vicky Ripa. Llueve en la ciudad, Enero y Moda, un funk bien bolichero, instalan la brillante sensación de que, siendo novedades, ya estaban sonando desde siempre.

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Título: Todas as esquinas do mundo (Perro Andaluz) |Autora: Edu Aguiar & Alcides Sodré

El brasileño más uruguayo. Eso es Edu Aguiar, cantautor brasileño que vivió en su juventud en Montevideo y que está radicado en Niteroy. Aguiar cuenta con una vasta obra construida junto con músicos uruguayos, una parceria que profundizó en los últimos años, en Rio adentro (2022) y ahora en estas 11 canciones que homenajean al célebre Club da esquina de Milton Nascimento. Ahora el coprotagonista es el cantante carioca Alcides Sobré, una voz virtuosa que brilla tanto en el samba como en la bossa y el maracatu, en temas como Fica perto de mim, Desta vez y Sol poesía luar. Entre las que canta Aguiar se destaca la hermosa balada Acalanto, con la guitarra de Marcilio Figueiró. Esta vez los invitados uruguayos son Gerardo Alonso (bajo), Martín Ibarburu (batería) y Tania Amaral, quien canta la emotiva Passa, del guitarrista uruguayo Carlos Gómez.

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Título: La cigarra: obras para violín solo (ind.) |Autora: Florencia Sosa

Un disco de formato violín solo con obras de compositoras latinoamericanas contemporáneas. Eso es La cigarra, el fonograma que acaba de publicar la joven violinista uruguaya Florencia Sosa Bentancor. El proyecto reúne siete obras originales de autoras vivas, de cinco países de la región, creadas especialmente para esta iniciativa a partir de una convocatoria internacional efectuada por Sosa. El concepto del álbum se basa en el universo poético de la cantautora y escritora argentina María Elena Walsh, con foco en la letra y música de la canción Como la cigarra. La consigna fue proponer un diálogo entre esa autora emblemática y el violín contemporáneo. Sosa estrenará en vivo este original trabajo en formato de recital para violín solo el viernes 27 a las 19.30 en la sala Jaurés Lamarque Pons, de Audem (Maldonado 983), con entrada libre.

Embed <a href="https://florenciasosabentancor.bandcamp.com/album/la-cigarra-2">La cigarra de Florencia Sosa Bentancor</a>

Título: Mientras bailamos (Dora Club Records) |Autora: Adriana Hernández

Adriana Hernández es una compositora, cantante y escritora nacida en Ciudad de México y radicada en Montevideo. Además es licenciada en Psicología y esa profesión permea en su obra, en la que también confluyen la escritura, la fotografía y el audiovisual. Su música, introspectiva y confesional, traduce en poesía, canto y orquestación su obsesión por combinar formas sensibles de “narrar la memoria, la identidad y la pérdida”. Mientras bailamos, su debut solista, fue producido por Gonzalo Deniz (Franny Glass) y condensa sonoridades pop, folk, electropop e indie. La ingenuidad, la inocencia, el amor y la niñez como el paraíso perdido al que ansiamos regresar dan forma a un territorio poético de marcada potencia emotiva. “Solo el que ha muerto es nuestro, / solo es nuestro lo que perdimos”. Lo presenta este viernes 27 en Sala Ducon.

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Título: Bajo la luz (Ayuí) | Autor: Popo Romano

Este disco grabado en vivo es la banda sonora del documental Bajo la luz, de Gonzalo Rodríguez Fabregas, dedicado a la vida y la obra de Popo Romano. Se trata de un concierto íntimo que tuvo lugar en una chacra en Maldonado y fue especialmente producido como parte del rodaje del filme, que repasa los 50 años de trayectoria del bajista uruguayo. Junto con Popo (bajo y guitarras) tocan Julieta Taramasso (bajo), Darwin Silva (piano) y Miguel Romano (batería). Comienza con el tema que da nombre al disco y sigue con piezas emblemáticas de su carrera, como la psicodélica Otra mañana, el jazz-rock Temporalmente, la murga marcha camión Rápido por la rambla y la balada con aires de chacarera Serendipia. Mención aparte merece Como parte de un todo, tema interpretado a bajo y piano, con una frase leitmotiv que se instala como un mantra hipnótico.