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    Que nunca falte: llegó al vinilo ‘La Margarita’, de Jaime Roos y Mauricio Rosencof

    El sello Little Butterfly Records publicó una de las obras cumbre del cantautor montevideano, que musicalizó sonetos clandestinos escritos en prisión por el literato y exguerrillero tupamaro

    Jaime-Roos-La-margarita_web
    Búsqueda | Javier Alfonso
    Por Javier Alfonso

    Un cruce de caminos fundamental en la música uruguaya. En 1994, Jaime Roos materializó en La Margarita el sueño casi imposible de Mauricio Rosencof, que había escrito esta serie de sonetos en hojillas de tabaco mientras estaba preso, en la dictadura.

    Es una colaboración legendaria, que en su momento significó un verdadero acontecimiento cultural. Es un álbum conceptual, tanto en lo lírico (las letras cuentan la historia de un entrañable amor de juventud ambientado en la Montevideo de los años 50) como en lo musical, porque las 15 canciones contienen la quintaesencia sonora de un Roos en su madurez.

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    La Margarita es un auténtico crisol de la música popular uruguaya del siglo XX: candombe (Sandía), tango (Conversación), vals (Maga), murga (La mirada), rock (Turbación), milonga (género predominante en el disco, en El beso, Encuentro, Lluvia y Golondrinas), la nítida huella beatle impresa en Indiferencia y el rastro fulgurante de Eduardo Mateo, entonces recientemente fallecido, audible en esa imponente balada pop llamada Nocturno, que recuerda a Y hoy te vi, y en Otoño, que, en su arpegio inicial, remite a Niña.

    Esta reedición en vinilo (de Little Butterfly Records) hace justicia con una obra maestra que merece volver a ser interpretada en vivo por su autor.

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