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    Sesión espiritista en la cima: ‘The Mountain’, el disco más emocional de Gorillaz

    En su noveno álbum, la banda virtual de Damon Albarn convierte el duelo en materia con una paleta de sonidos grabada entre Londres y la India

    Tapa Gorillaz web
    Búsqueda | Pablo Staricco
    Por Pablo Staricco

    Creada en 1998 por el músico británico y fundador de Blur, Damon Albarn, y el ilustrador Jamie Hewlett, Gorillaz empezó como una sátira del pop manufacturado de los años 90 y se convirtió, con el tiempo, en uno de los colectivos más interesantes del pop global. Su fórmula siempre fue reunir géneros y artistas de orígenes improbables hasta que la mezcla suene inevitable. The Mountain, su noveno álbum, lleva esa premisa a un terreno personal y bienvenido para un grupo cuya identidad multiglobal se ha sentido, por momentos, algo lejana.

    Albarn y Hewlett perdieron a sus padres con apenas 10 días de diferencia durante la producción, y eso le dio al disco un centro emocional que sus trabajos anteriores raramente tuvieron. De la India, donde grabaron parte del álbum en estudios de Delhi y Bombay, se utilizaron instrumentos como el sitar y el bansuri que conviven con electrónica, hip hop y acid house sin que la hibridación se sienta forzada. Para hablar de quienes ya no están, Albarn recurrió a tomas inéditas de colaboradores fallecidos, registradas a lo largo de 25 años, que funcionan como voces desde el otro lado.

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    Es un disco pensado para escucharse en orden, con canciones que narran un viaje conceptual sobre la mortalidad, el duelo y el ascenso. Entre los colaboradores aparece Trueno, el joven rapero argentino, en una de las canciones más enérgicas.

    La banda confirma fechas en Bogotá, Lima, Asunción y Santiago para finales de año. La llegada al Río de la Plata, ya sea a Argentina o Uruguay, aún no se ha anunciado. La última vez que pisaron Montevideo fue en 2022, cuando eligieron el Antel Arena como ciudad inaugural de su gira mundial. Antes, en 2017, habían actuado en el Velódromo.

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