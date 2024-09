Lo nuevo en discos: Hinds, Mocchi, Filo y Lucy Patané

Tras presentarse con el EP Homónimo en 2021, esta cantautora nacida en Pando hace 23 años y que actualmente comparte su vida entre Montevideo y Buenos Aires, publicó su primer álbum. Construido sobre bases digitales y sintetizadores, estas nueve canciones también contienen la base tradicional compuesta por el bajo y la batería. Su voz, etérea y relajada, exhibe abundantes atributos y recursos interpretativos. El viaje entre los géneros y subgéneros lleva al oído por tendencias urbanas como synth-pop y dream pop, junto con variantes ya clásicas como como el R&B y el funk, todo con un evidente espíritu jazzero. En el plano lírico la fusión de Ona se nutre de evocaciones íntimas junto con historias y personajes de la mitología griega. Su viaje musical incluye una incursión candombera en Mandarinas al sol.

Título: Filo (Bizarro) / Autor: Filo

Con los Buenos Muchachos (BM) en pausa, Marcelo Fernández emprendió su propio proyecto compositivo. Se llama Filo, reúne a media docena de músicos muy experimentados y debuta con este álbum grabado y producido por Gastón Ackermann. Ocho canciones rockeras con sonoridad orquestal, evocaciones a deidades como Nick Cave, Pixies y Pavement y acento en el noise y la sicodelia. A su rol habitual como guitarrista, Fernández suma el de cantante principal. El dolor del accidente y la dura recuperación que afrontó en 2022 y 2023 atraviesan canciones como Sin voz e Internado. Junto a él están las cantautoras Alfonsina y Lali Gaspari, su compañero guitarrista de BM Pancho Coelho, Cototo Cuello (bajo) y Diego Morales (batería). En mayor o menor medida, todos cantan, lo que da al disco una frondosa diversidad.

Título: Fu##in’ Up (Reprise/Warner) / Autor: Neil Young

Un capricho. Innecesario o muy oportuno, según ha dicho la crítica. El viejo rockero de Ontario regrabó en forma íntegra, en el formato “en vivo en el estudio”, su disco Ragged Glory, grabado en 1990. Lo hizo, como aquella vez, con su banda Crazy Horse. Es un álbum glorioso, con canciones épicas como Over and Over, Country Home y Fucking Up, que da nombre a este nuevo viejo álbum. Otro capricho: todos los temas de esta obra cumbre fueron renombrados. El ejercicio permite apreciar la valía de obras como Country Home (ahora City Life) y Valley of Hearts (Love to Burn) y apreciar cómo, a los 78 años, Young conserva el temple para sostener y el fuego para iluminar —y si es necesario encender— este conjunto de rocks mid tempo que cantan a lo de siempre: el amor, el desamor, el placer y el dolor, la vida y la muerte.

Título: Móvil (Perro Andaluz) / Autor: Juan Pablo Chapital

Este gran guitarrista y compositor montevideano continúa en su quinto disco su abordaje instrumental y vocal de la música uruguaya, con condimentos de jazz, blues, funk y candombe. Ahora, junto con una selección local: Nacho Mateu, Martín Ibarburu, Manuel Contrera, Nacho Labrada, Hernán Peyrou, Jacinta Bervejillo, Pitufo Lombardo y Fede Blois. Brilla fuerte Camila Ferrari en temas como Bushido, de las más destacadas cantantes del presente local. Es la voz protagónica de Vos y la luna (tema que además escribió) y la versión de Lo dedo negro, de Mateo. El disco, publicado en Bandcamp, tiene momentos de alta inspiración, como Jungle, The Duke, Qué pena (de Zitarrosa) y esa “zamba camión” (mezcla de zamba y marcha camión) con un emotivo recitado de Pinocho Routin. Lo presentará en la Zitarrosa el domingo 29.

Móvil de Juan Pablo Chapital

Título: Hija de ruta (ind.) / Autora: Lucy Patané

Segundo disco solista de esta polifacética cantautora argentina que actuará el jueves 26 en la Sala Corchea, en el marco de la gira de presentación de este trabajo (entradas en entradafans.com). La integrante de grupos como Las Taradas y La Cosa Mostra, propone un sonido más crudo, con el acelerador a fondo en el rock, en la distorsión de las guitarras, en la violencia desatada en la percusión del folclore y en la exacerbación del grito. Un espejo musical de la Argentina crispada, agrietada y fracturada de estos últimos… 25 años. Un espejo repleto de buenas ideas. La brutalidad del hardcore y el metal que lo desborda todo contrasta violentamente con la suavidad y la luminosidad de un paisaje sonoro acústico y despojado. De hecho, esta es la sonoridad elegida por Patané para la gira que la trae a Montevideo.

Título: Al Bury (ind.) / Autor: Al Bury

Con este misterioso nombre sale a escena este dúo compuesto por el guitarrista Felipe Jelen y el baterista Juanma Cayota. Este EP de cinco temas concentra un generoso muestrario de jazz fusión enmarcado en un estilo netamente contemporáneo, alejado de las raíces estadounidenses del género y emparentado con la escena europea y con referentes locales como los hermanos Juan y Martín Ibarra. La propuesta sonora tiene como común denominador el tránsito de la calma al clímax rockero y la vuelta al origen, con arreglos de sintetizadores a cargo de los dos músicos y frecuentes pasajes en la que la batería queda con sus rudimentos en solitario. Como recurso muy original para el medio local, el tema Cuarto oscuro/La venganza de las flores incluye el recitado de Jelen y Cayota, de poemas de su autoría.