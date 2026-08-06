Lo nuevo en discos: Strokes, Balta, Flea y Alastra

A 25 años de un debut que redefinió el rock de principios de siglo, regresan con un álbum creado frente al mar en Costa Rica y bajo un método determinante. El productor Rick Rubin ayudó a canalizar largas sesiones de improvisación, que arrastraban desde 2019, hasta convertirlas en canciones que se sienten libres y a la vez minuciosamente pulidas. El autotune desdobla la voz de Julian Casablancas en capas artificiales que la empujan al territorio errático de su proyecto paralelo, The Voidz, mientras que las guitarras, saturadas y precisas, ceden el protagonismo a sintetizadores y otros sonidos digitales. Atravesado por una mirada política afilada, el disco arremete contra el consumismo y la falta de autenticidad del siglo XXI. El conjunto tiene la osadía de una banda que está desbloqueando recursos que no tenía y que todavía puede dar más.

Es una de las grandes revelaciones de la música uruguaya de estos años, y con este disco se propone levar anclas, soltar velas y poner timón hacia donde lo lleve el viento. Facundo Balta ya no es la promesa apadrinada por Jorge Drexler (aunque siguen cantando juntos, en vivo y en este estupendo álbum). Publicado por la discográfica, productora y plataforma audiovisual argentina Dale Play, este disco es tan virtuoso por su calidad interpretativa como ambicioso por su diversidad de estilos. Es una declaración de principios, un desafío a los rótulos: funk, soul, R&B, jazz, rap, trap, reguetón, bolero y, por supuesto, candombe (Desde el corazón, con Rubén Rada). Todo convive de un modo por demás armónico en estos 12 temas rebosantes de swing. Balta ha crecido sólidamente, como compositor, como productor y en especial como cantante. Todo contribuye a coronar un gran trabajo.

Título: Los buenos tiempos (Little Butterfly Records) |Autor: Gonzalo Silva

Primer disco como solista de este cantante, guitarrista y compositor uruguayo que encabezó la banda Empecinado Flores, con la que editó el disco Defectos especiales, y luego grabó Temporal —a dúo con la cantante y actriz Romina Peluffo—, inspirado álbum que dio que hablar en 2022. Ahora volvió a trabajar con Santiago Peralta en la producción y con Peluffo como cantante invitada. Con una impronta reflexiva y eminentemente literaria, estas nuevas canciones operan como breves relatos sobre iniciaciones, desencantos y desencuentros amorosos, personajes contradictorios, romances nuevos, soledades íntimas y pérdidas imposibles. Canciones cuentos en clave de rock y pop-rock repletas de imágenes que se suceden con un tono casi cinematográfico, que transportan al escucha a tierras melancólicas, incluso rabiosas, y también luminosas y esperanzadadoras. Se presenta el 19 de setiembre en Inmigrantes.

Título: Coraza digital (ind.) |Autor: Leandro Andrés

Luego de 12 años al frente de la banda Lo Naranja de la Luz, este compositor, guitarrista y cantante debuta como solista. Su propuesta sigue basada en esa mezcla de géneros etiquetados como rock alternativo, indie pop e indie folk. La mezcla de estilos y de tímbricas va desde una instrumentación clásica (bajo-batería-guitarras-teclado) hasta la electrónica y el uso de sintetizadores y múltiples recursos digitales. Entre las canciones, se destacan piezas pop-rock de corte autobiográfico como Ya me fui de la ciudad, Invisible y Coraza. Mención aparte merece Tüssi, dedicada al músico Tüssi Dematteis (Gonzalo Curbelo), fallecido en 2024, a quien así recuerda: Tüssi, sos la piel de Montevideo. / Te cruzo en tu bici las noches de enero. / Del Parque Rodó, tus historias leo. Lo presenta el viernes 29 en Carpe Diem.

Título: Honora (Nonesuch) |Autor: Flea

Se llama Michael Peter Blazary, pero el rock conoce al legendario bajista de los Red Hot Chili Peppers como Flea. Su nuevo —y sorprendente— trabajo se titula Honora, y es un soberbio disco de jazz contemporáneo. Lejos, muy lejos, en las antípodas del sonido afilado y punzante que caracteriza a la gran banda californiana, en esta fusión jazzera —el disco es notablemente producido por Josh Johnson— el músico dejó al rock colgado en el perchero y se dedicó a tocar el bajo eléctrico como se toca en Chicago. Además retomó la trompeta, su instrumento de la infancia. El resultado es por demás disfrutable y es probable que pueda ser una puerta de entrada del público de la banda hacia el proverbial género musical en el que caben todas las músicas del mundo. Cuenta además con dos invitados de lujo: Thom Yorke y Nick Cave. Uno de los discos del año.

Título: Micro (Ayuí-Tacuabé) | Autor: Jorge Alastra

Este talentoso y refinado compositor, guitarrista y abanderado de la canción uruguaya se descolgó con una renovadora y provocadora propuesta estética: una decena de microcanciones, tal como él las denomina, pues duran entre un minuto y un minuto y 15 segundos. Las ideas —conceptuales, rítmicas, melódicas instrumentales y arreglísticas— están concentradas en esa brevedad temporal que las realza y que, a su vez, causa la constante sensación de ganas de más. Son como flashes que destellan, encandilan y cautivan. Estas canciones diminutas, con nombres igual de concretos (Los pasos, Caminos, El viaje, La carta, Valijas), están enraizadas en los géneros que dan forma a la música rioplatense. Con producción, grabación y arreglos de Javier Ventoso, este pequeño gran álbum es una de las mejores noticias musicales del año. Lo presenta el 10 de setiembre en Sala Corchea.

Título: Medias negras (Little Butterfly Records) | Autora: Charlie Cromo

Este EP debut es la presentación cabal de esta joven cantante, intérprete y compositora que, con desparpajo y desprejuicio, irrumpió en estos últimos años con buen pie en la escena musical local. Si se puede trazar un paralelismo en el medio local, Charlie recuerda a la primera Bárbara Jorcin, la de Índigo. Estas seis canciones en clave jazzera recorren géneros y fusiones como rock psicodélico, funk rioplatense, distorsiones experimentales, intimidades acústicas y, tal como ella lo define, “jazz al estilo del misterioso pueblo Twin Peaks”. A Charlie se le da muy bien lo de describir su estilo en palabras: lo define como “zombie punk” y “blues psicodélico centennial”. Más allá de la instrumentación, su voz hipnótica y sus letras frescas, espontáneas y confesionales son las protagonistas absolutas. Se presenta el 11 de setiembre en El Chamuyo.

Título: Wheels of Fire (Universal) |Autor: Cream

Formada por Eric Clapton (guitarra y voz), Jack Bruce (bajo y voz) y Ginger Baker (batería), la mítica banda británica Cream fue una supernova que iluminó el firmamento del rock durante unos pocos años (1966-1968). Considerados como el primer supergrupo de la historia, son uno de los padres de la fusión del blues con el rock, y siguen siendo una gran influencia. Ahora se acaba de publicar esta edición ampliada y remasterizada de su álbum Wheels of Fire (1968), en digital y también en ediciones deluxe, triple vinilo y quíntuple CD. La edición incluye el álbum original de 1968, que contiene temas emblemáticos como White Room, Born Under a Bad Sign y Those Were The days, junto con decenas de tomas alternativas, primeras versiones, registros en vivo y cintas digitalizadas pertenecientes al productor, Felix Pappalardi. Ideal para enfermitos.