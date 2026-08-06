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    Maldito invierno del 92: ‘Placeres del sadomusiquismo’, de La Tabaré, llegó al vinilo

    Ayuí-Tacuabé publicó en el gran formato el tercer disco de la banda de Tabaré Rivero, editado originalmente en casete y en CD en 1992

    PLaceres del sadomusiquisimo
    Búsqueda | Javier Alfonso
    Por Javier Alfonso

    Cuando se publicó este disco, en julio de 1992, el rock uruguayo atravesaba uno de sus períodos más oscuros, tanto en los escenarios como en las disquerías. La ola rockera de los años 80 se había extinguido y quedaban unas pocas bandas sobrevivientes. Entre ellas, La Tabaré. Ya no se publicaban vinilos, aún faltaban un par de años para el auge del CD.

    Placeres del sadomusiquismo, tercer disco de La Tabaré y quizá el mejor de su historia, fue publicado solo en casete, el formato tuerto que, en un mundo de ciegos, tuvo su reinado. Poco después se editó en CD. Estaba pendiente el vinilo.

    Ayuí-Tacuabé hizo justicia con esta hermosa edición, engalanada con liner notes de Marcelo Rodríguez Arcidíaco, autor del libro que cuenta la historia de este disco, y con notables ilustraciones, en clave de cómic, de Nicolás Peruzzo.

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    De los 20 temas de esta obra conceptual con aires de ópera rock y brillante debut de Alejandra Wolff como cantante, al menos la mitad son clásicos de la banda y del rock uruguayo. Este verdadero capolavoro tiene temazos como ¿Qué-te-comicste?, No, La mala leche, Desde el chiquero, Tatuagem, Qué suerte (la muerte está de moda), Las raíces desteñidas, Fixionario, De actores & camarines y Nuestra poética preciosa.

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