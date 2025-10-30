‘Los viajes de Gulliver’, de Jonathan Swift, un clásico literario

La gran sátira: el escritor irlandés ironizó sobre la política, la religión y los diarios de viaje de su época

Cuando se publicó en 1726 Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift (Dublín 1667-1745), provocó risas y también fastidios. Esta gran sátira política y eclesiástica resultó también una burla hacia los diarios de viaje que se publicaban en el momento. Pero el libro fue tan audaz y certero que trascendió épocas y sociedades y 300 años después sigue siendo un clásico que se continúa publicando, como la edición de Penguin Clásicos con prólogo del investigador Robert DeMaría. Su historia ha tenido versiones infantiles, cinematográficas y en las artes plásticas.

“El autor da algunas referencias de sí y de su familia y de sus primeras inclinaciones a viajar. Naufraga, se salva a nado y toma tierra en el país de Liliput, donde es hecho prisionero e internado…”, es la introducción del primer capítulo que resume su contenido con el estilo de época y especialmente de los diarios de viaje.

Allí aparece Lemuel Gulliver, quien en primera persona relata cuatro de sus viajes, en los que se encuentra con los pequeños liliputienses, los gigantes de Brobdingnag, los filosóficos houyhnhnms y los brutos yahoos. De territorio en territorio, el viajero irá registrando características de la condición humana.

Gulliver convertido en gigante y atado por cientos de minúsculos liliputienses es una de las representaciones más habituales de este libro. En Liliput describe un mundo igual al europeo pero en miniatura, y en medio de su descripción narra sus ganas de defecar y cómo lo hizo. “Este fragmento fuerza al lector a reconocer que Swift está ridiculizando las historias de viajes que al mismo tiempo imita, por lo que emerge la incómoda sospecha de que también los lectores estamos en su punto de mira”, dice el prologuista.

Lleno de metáforas y sutilezas, el libro ofrece varias interpretaciones sobre la política de los gobiernos europeos, las diferencias, o no, entre las religiones, las interrogantes sobre si la corrupción es algo inherente a las personas o algo adoptado y la oposición entre lo antiguo y lo moderno.