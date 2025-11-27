  • Cotizaciones
    jueves 27 de noviembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Luis Camnitzer Premio Figari 2025

    Junto con la ceremonia de entrega del premio, el martes 25 se inauguró en el Museo Figari la última exposición del artista: La resurrección de Simón Rodríguez

    Luis Camnitzer

    Luis Camnitzer

    FOTO

    Javier Calvelo/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Un jurado integrado por Pilar González, Martín Craciun y Carolina Porley otorgó el Premio Figari XXIX al artista uruguayo Luis Camnitzer (Lübeck, Alemania, 1937). Teórico y docente, desde los años 60, Camnitzer es una figura destacada en el arte conceptual lationoamericano.

    Junto con la ceremonia de premiación, que se llevó a cabo el martes 25, se inauguró La resurrección de Simón Rodríguez, muestra que Camnitzer expuso en setiembre de este año en México. En ella explora la pedagogía del maestro de Simón Bolívar con arte conceptual e inteligencia artificial. Adaptada al Museo Figari, la exposición tendrá como curador a Gabriel Peluffo Linari. Al mismo tiempo, también se inaugura en otra sala la muestra Figari en París. A cien años de su consagración (1925-2025).

    Leé además

    ?lugares?, novela de georges perec, uno de los escritores mas delirantes y geniales del siglo xx
    Libros

    ‘Lugares’, novela de Georges Perec, uno de los escritores más delirantes y geniales del siglo XX

    Por Juan Andrés Ferreira
    El guitarrista portugués Pedro Jóia actuará el sábado 6 en el Solís.
    Música

    El jazz europeo de calidad protagoniza la 18ª edición del Festival de Jazz de Montevideo

    Por Javier Alfonso

    Instaurado por el economista y escultor Ricardo Pascale, el Premio Figari es el mayor reconocimiento a artistas visuales vivos, cuenta con financiamiento del Banco Central del Uruguay y lo gestiona el Museo Figari. Este 2025, el premio cumplió 30 años y los festejó con la muestra Trayectorias y legados.

    Selección semanal
    Autocrítica blanca

    Un gobierno “precioso” que “no le llegó a la gente”, y el reproche de Botana a Delgado por los cargos

    Por Federico Castillo
    Partido Nacional

    El malestar de Valeria Ripoll por su poco protagonismo dentro del Partido Nacional

    Por Federico Castillo
    Empresas

    Hay una “elevada extranjerización de la cúpula empresarial uruguaya”, según una investigación

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Valdomir: el Senado tiene que “respetar” los acuerdos en Diputados

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi durante el Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda