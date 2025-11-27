Luis Camnitzer Premio Figari 2025

Un jurado integrado por Pilar González, Martín Craciun y Carolina Porley otorgó el Premio Figari XXIX al artista uruguayo Luis Camnitzer (Lübeck, Alemania, 1937). Teórico y docente, desde los años 60, Camnitzer es una figura destacada en el arte conceptual lationoamericano.
Junto con la ceremonia de premiación, que se llevó a cabo el martes 25, se inauguró La resurrección de Simón Rodríguez, muestra que Camnitzer expuso en setiembre de este año en México. En ella explora la pedagogía del maestro de Simón Bolívar con arte conceptual e inteligencia artificial. Adaptada al Museo Figari, la exposición tendrá como curador a Gabriel Peluffo Linari. Al mismo tiempo, también se inaugura en otra sala la muestra Figari en París. A cien años de su consagración (1925-2025).
Instaurado por el economista y escultor Ricardo Pascale, el Premio Figari es el mayor reconocimiento a artistas visuales vivos, cuenta con financiamiento del Banco Central del Uruguay y lo gestiona el Museo Figari. Este 2025, el premio cumplió 30 años y los festejó con la muestra Trayectorias y legados.