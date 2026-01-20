Maestra de dos orillas: falleció la actriz Adela Gleijer, ícono de El Galpón y de la escena argentina

La actriz uruguaya Adela Gleijer, formada en El Galpón y consagrada en Argentina , donde vivió durante gran parte de su vida, murió este martes 20 a los 92 años en Montevideo. La noticia la dio a conocer la Institución Teatral El Galpón en su cuenta de Facebook: "Con gran dolor despedimos a Adela Gleijer, enorme actriz de teatro, cine y televisión. Formada en nuestra escuela de artes escénicas, fue integrante de la Institución durante muchos años junto a su esposo Juan Manuel Tenuta, fundador de El Galpón. Una primera actriz, una gran compañera que dejará una luz imborrable en nuestro teatro”.

La noticia de su muerte ha tenido una amplia repercusión en medios periodísticos argentinos. La Asociación Argentina de Actores también expresó sus condolencias: “Acompañamos con afecto, en este doloroso momento, a su hija, la actriz Andrea Tenuta, así como a sus familiares, amistades y seres queridos”.

Gleijer nació en Montevideo en 1933 y en los años 50 se formó como actriz en la escuela de El Galpón. Allí conoció al actor y titiritero Juan Manuel Tenuta, uno de los fundadores de la compañía, en 1947, con quien se estableció en Buenos Aires en los años 70, como consecuencia de la escalada de violencia política en Uruguay, a fines de los años 60 y principios de los 70. Gleijer y Tenuta, fallecido en 2013, actuaron juntos por primera vez en la obra El centroforward murió al amanecer, estrenada en 1956, uno de los títulos fundamentales de la época fundacional de El Galpón. Allí también actuó en obras icónicas de la compañía como El círculo de tiza caucasiano, y del Circular, como Rey Lear.

Su hija, Andrea Tenuta, también desarrolló su carrera actoral en Buenos Aires. Junto a su padre integran el elenco de la legendaria película Esperando la carroza, estrenada en 1985. En tanto, Gleijer integró el elenco de la versión teatral argentina de esa obra maestra de Jacobo Langnser, adaptada al cine por Alejandro Doria.

A lo largo de su vida y obra, al igual que su hermana Myriam Gleijer, actriz que sigue en actividad en El Galpón (actualmente en la obra Las dos en punto), Adela cultivó a lo largo de las décadas la militancia por la independencia artística y cultural.

Gleijer desarrolló una sólida carrera en el teatro argentino, donde formó parte de los teatros San Martín y Cervantes, los dos principales elencos estables públicos del vecino país, disueltos hace ya más de 25 años. También participó en ciclos emblemáticos como Teatro Abierto y Teatro por la Identidad.

Su trayectoria en el teatro porteño incluye, entre otras obras, Hombre y superhombre, Lo frío y lo caliente, Gris de ausencia, Lupines, El prisionero de la Segunda Avenida, Tres buenas mujeres, Greek, Veraneantes, ¿Cuánto cuesta el hierro?, Encuentro en Roma y Al vencedor.

En cine, actuó en los filmes La fidelidad (1970), Flores robadas en los jardines de Quilmes (1985) y Cerro Bayo (2011). Desde los años 80 trabajó en múltiples series y tiras televisivas argentinas que le valieron popularidad y reconocimiento en esa vasta escena audiovisual. Desempeñó papeles secundarios en Celeste siempre Celeste, Los buscas de siempre, Vulnerables, Mi familia es un dibujo, Los Roldán y Verano del 98, entre otras.

En 2006 recibió el premio Podestá a la Trayectoria Honorable, otorgado por la Asociación Argentina de Actores y Actrices y el Senado de la Nación (Argentina), en reconocimiento a su aporte cultural y su permanencia en la profesión.

En 2017 se radicó nuevamente en Montevideo y volvió a actuar en El Galpón, en la obra La profesión más antigua, en la que interpretó a una prostituta.

La directora nacional de Cultura, Maru Vidal, recordó a Gleijer en una publicación en X: “Falleció Adela Gleijer. Actriz formada en El Galpón, militante de la cultura independiente, formadora y referente de una escena comprometida con lo colectivo. Su trayectoria deja una huella ética y artística”.