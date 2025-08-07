Murió Bob Wilson, el revolucionario creador del “teatro de las imágenes”

El jueves 31 murió en Nueva York el dramaturgo y director estadounidense Robert Wilson, conocido como Bob Wilson. Había nacido en Waco, Texas, en 1943 y falleció a los 83 años de edad. Fue un artista referencial en las artes escénicas de vanguardia en las últimas décadas. También fue coreógrafo, performer, pintor, escultor, videoartista y diseñador de luz y sonido. Según comunicó el Watermill Center, el laboratorio de arte y humanidades que Wilson fundó, el creador sufrió una “breve pero grave enfermedad” que enfrentó “con claridad y determinación”. También señaló que “sintió la obligación de seguir trabajando y creando hasta el final”.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
La trascendencia de Wilson en el mundo del escenario radica en su trabajo innovador en la dirección teatral y como artista visual, disciplinas que fusionó para transformarse en un creador que revolucionó la puesta en escena en el teatro, la danza y la ópera. Su estilo se caracterizó por la presencia de imágenes potentes, de alto impacto, y por el protagonismo de los desplazamientos y movimientos de los intérpretes en escena. También se le ha reconocido su capacidad para crear una concepción de la puesta en escena que integra y fusiona disciplinas como la danza, la música, la pintura y la escultura.
Su llamado “teatro de las imágenes” está nutrido por corrientes como el surrealismo y el posmodernismo. Entre los artistas con los que colaboró, figuran Philip Glass, Tom Waits, Lou Reed y Susan Sontag. Algunos de sus más célebres trabajos son los videorretratos de Lady Gaga, expuestos en 2013 en el Louvre, y otras creaciones similares para Brad Pitt, Winona Ryder y Reneé Fleming. Son más de 50 los museos y galerías de todo el mundo que han expuesto piezas de Wilson.
La_Traviata_3773_Michelides
La traviata, de Bob Wilson, en el Musiktheater Linz, en 2015
Wikipedia / Christian Michelides
En 1992 fundó el Watermill Center, un centro de investigación y experimentación artística que condensa su visión multidisciplinaria y ofrece un espacio para la creación y la colaboración entre artistas emergentes y consagrados de diversas disciplinas.
Una de las áreas en la que más se destacó fue la ópera: la icónica Einstein on the Beach, junto con Philip Glass, estrenada en el festival de Aviñón (Francia) en 1976, es considerada entre las grandes referencias de la lírica contemporánea. En clave rupturista, la obra gira en torno a la vida y obra del científico alemán pero con un lenguaje narrativo fragmentado y abstracto, alejado de convencionalismos.
En su niñez estudió danza clásica con una bailarina que también lo ayudó a vencer su tartamudez. Luego de cumplir los 20 años, pasó una temporada en París para estudiar pintura, a los 23 se instaló en Nueva York, donde se graduó en Arquitectura en el Instituto Pratt, con una fuerte influencia de la escuela Bauhaus. Esa formación fue determinante para su posterior concepción de la luz y el movimiento en el espacio escénico, asuntos que siempre le interesaron más que los argumentos de las obras y los arcos narrativos de los personajes. Su teatro, moldeado con títulos como La mirada del sordo o Vida y tiempo de Joseph Stalin, siempre fue más visual que literario y siempre se caracterizó por tiempos nada convencionales. Un montaje de Bob Wilson podía durar siete, 10 o 12 horas.
Otras de sus obras más conocidas fueron Alcestis, con Laurie Anderson, Saludos cosmopolitas, con Allen Ginsberg, y La mujer vieja, con Willem Dafoe y el coreógrafo ruso-estadounidense Mikhail Baryshnikov. En 1984 fue nominado al Pulitzer por su ópera Las guerras civiles, que duraba 12 horas, y en 1993 ganó el León de Oro en la Bienal de Venecia en la categoría Escultura.