  • Cotizaciones
    jueves 07 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Murió Bob Wilson, el revolucionario creador del “teatro de las imágenes”

    El director, dramaturgo, coreógrafo y artista visual estadounidense falleció el jueves 31 en Nueva York a los 83 años

    Bob Wilson (1941-2025)

    Bob Wilson (1941-2025)

    FOTO

    Instagram: Watermill Center
    Búsqueda | Javier Alfonso
    Por Javier Alfonso

    El jueves 31 murió en Nueva York el dramaturgo y director estadounidense Robert Wilson, conocido como Bob Wilson. Había nacido en Waco, Texas, en 1943 y falleció a los 83 años de edad. Fue un artista referencial en las artes escénicas de vanguardia en las últimas décadas. También fue coreógrafo, performer, pintor, escultor, videoartista y diseñador de luz y sonido. Según comunicó el Watermill Center, el laboratorio de arte y humanidades que Wilson fundó, el creador sufrió una “breve pero grave enfermedad” que enfrentó “con claridad y determinación”. También señaló que “sintió la obligación de seguir trabajando y creando hasta el final”.

    La trascendencia de Wilson en el mundo del escenario radica en su trabajo innovador en la dirección teatral y como artista visual, disciplinas que fusionó para transformarse en un creador que revolucionó la puesta en escena en el teatro, la danza y la ópera. Su estilo se caracterizó por la presencia de imágenes potentes, de alto impacto, y por el protagonismo de los desplazamientos y movimientos de los intérpretes en escena. También se le ha reconocido su capacidad para crear una concepción de la puesta en escena que integra y fusiona disciplinas como la danza, la música, la pintura y la escultura.

    Leé además

    Suavecita con Camila Peralta, en el Teatro El Galpón
    Recomendado

    'Suavecita', un unipersonal de la argentina Camila Peralta, entre erotismo y ciencia ficción
    Alicia en el país de las Maravillas en el Teatro Stella, el sábado 9 y domingo 10 de agosto
    Recomendado

    ‘Alicia en el país de las maravillas’ vuelve al Teatro Stella

    Su llamado “teatro de las imágenes” está nutrido por corrientes como el surrealismo y el posmodernismo. Entre los artistas con los que colaboró, figuran Philip Glass, Tom Waits, Lou Reed y Susan Sontag. Algunos de sus más célebres trabajos son los videorretratos de Lady Gaga, expuestos en 2013 en el Louvre, y otras creaciones similares para Brad Pitt, Winona Ryder y Reneé Fleming. Son más de 50 los museos y galerías de todo el mundo que han expuesto piezas de Wilson.

    La_Traviata_3773_Michelides
    La traviata, de Bob Wilson, en el Musiktheater Linz, en 2015

    La traviata, de Bob Wilson, en el Musiktheater Linz, en 2015

    En 1992 fundó el Watermill Center, un centro de investigación y experimentación artística que condensa su visión multidisciplinaria y ofrece un espacio para la creación y la colaboración entre artistas emergentes y consagrados de diversas disciplinas.

    Una de las áreas en la que más se destacó fue la ópera: la icónica Einstein on the Beach, junto con Philip Glass, estrenada en el festival de Aviñón (Francia) en 1976, es considerada entre las grandes referencias de la lírica contemporánea. En clave rupturista, la obra gira en torno a la vida y obra del científico alemán pero con un lenguaje narrativo fragmentado y abstracto, alejado de convencionalismos.

    En su niñez estudió danza clásica con una bailarina que también lo ayudó a vencer su tartamudez. Luego de cumplir los 20 años, pasó una temporada en París para estudiar pintura, a los 23 se instaló en Nueva York, donde se graduó en Arquitectura en el Instituto Pratt, con una fuerte influencia de la escuela Bauhaus. Esa formación fue determinante para su posterior concepción de la luz y el movimiento en el espacio escénico, asuntos que siempre le interesaron más que los argumentos de las obras y los arcos narrativos de los personajes. Su teatro, moldeado con títulos como La mirada del sordo o Vida y tiempo de Joseph Stalin, siempre fue más visual que literario y siempre se caracterizó por tiempos nada convencionales. Un montaje de Bob Wilson podía durar siete, 10 o 12 horas.

    Otras de sus obras más conocidas fueron Alcestis, con Laurie Anderson, Saludos cosmopolitas, con Allen Ginsberg, y La mujer vieja, con Willem Dafoe y el coreógrafo ruso-estadounidense Mikhail Baryshnikov. En 1984 fue nominado al Pulitzer por su ópera Las guerras civiles, que duraba 12 horas, y en 1993 ganó el León de Oro en la Bienal de Venecia en la categoría Escultura.

    Selección semanal
    Del Ejecutivo al Parlamento

    Gobierno insiste con la universidad de la educación, ante apoyos y resistencias en filas blancas y coloradas

    Por Nicolás Delgado
    Impuestos

    La DGI activó acciones en todo el país para reforzar el cumplimiento tributario

    Por Redacción Búsqueda
    Israel

    Uruguay considera un “imperativo moral” denunciar las “evidentes” violaciones de Israel al derecho internacional

    Por Guillermo Draper
    Pasaportes

    El gobierno expresó al embajador alemán su “desagrado” por cómo procesó el tema del pasaporte

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    El gobierno aspira a que empresarios y trabajadores cierren acuerdos en un máximo de 90 días

    Comenzaron los Consejos de Salarios; mayoría de los grupos “madre” fueron convocados

    Por Redacción Búsqueda
    Simposio Libertad de expresión, desinformación y regulación. Desafíos y caminos posibles para Uruguay y la región, organizado por Búsqueda
    Video

    Uruguay avanza en una agenda digital que aborda la desinformación y propone reglas para la inteligencia artificial

    Por José Frugoni
    Guillermo Tolosa, presidente del BCU

    Banco Central celebra inflación consistente con su meta; es un proceso “más sólido” que en el pasado

    Por Ismael Grau
    Apenas 57,4% de los bebés en Uruguay son alimentados solo con leche materna hasta los seis meses

    Apenas 57,4% de los bebés en Uruguay son alimentados solo con leche materna hasta los seis meses

    Por Federica Chiarino Vanrell