  • Cotizaciones
    martes 07 de julio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Murió el músico Daniel Jacques, bajista de Los Terapeutas y Traidores

    “Tremendo músico, de esos que pocos conocen. Nos dejó uno de los mejores bajistas del Uruguay”, expresó su colega Ney Peraza

    Daniel Jacques (1957-2026).

    Daniel Jacques (1957-2026).

    FOTO

    Javier Calvelo / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    A los 68 años murió en Montevideo el bajista, compositor, productor, arreglador y docente uruguayo Daniel Jacques. Fue un músico cultor del perfil bajo, muy querido por sus colegas, y un auténtico amante de la bohemia nocturna montevideana que recibió, en los años 80 y 90, el cariñoso apodo de King of the Night. Según trascendió en redes sociales, el fallecimiento, a causa de cáncer, se produjo el viernes 3.

    En sus más de 40 años de trayectoria formó parte de Traidores, Los Terapeutas y Zafhfaroni, colaboró con protagonistas de la música uruguaya como Jorge Lazaroff y Eduardo Mateo, y con su proyecto solista Jacques Trío publicó dos trabajos: el álbum Ahora y entonces (2017) y el EP Llegaste al sur (2023).

    En Los Terapeutas, la banda liderada por Alberto Mandrake Wolf, fue el bajista titular durante sus 30 años de historia y grabó en los discos Mestizo en todos lados (1988), Candombe de no sé quién soy (1990), Nada de cosas raras (1996), Amor en lo alto (2002), Hay cosas que no importan (2005), De (2008) y Monstruo (2012). En buena parte de esta discografía se desempeñó como arreglador instrumental.

    Leé además

    en el aire: 30 anos despues, llego al vinilo ?radio babilonia?, el clasico de la madurez de traidores
    Lo nuevo en discos

    En el aire: 30 años después, llegó al vinilo ‘Radio Babilonia’, el clásico de la madurez de Traidores
    atento, casco: contamelo con epica
    Video
    Algo que quiero contarte

    Atento, Casco: contámelo con épica

    Por Silvana Tanzi

    Con Zafhfaroni grabó en su último álbum, Matafuego (1990), y con Traidores en Radio Babilonia (1995), uno de sus discos más logrados. También colaboró con solistas como El Príncipe, Chichito Cabral y los grupos Pareceres y Solipalma.

    “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Daniel Jacques, músico, bajista, docente y productor, quien también formó parte del cuerpo docente del TUMP. Su aporte artístico deja una huella profunda en la música popular uruguaya y en quienes compartieron con él escenarios, proyectos y aprendizajes”, manifestó el Taller Uruguayo de Música Popular en un comunicado.

    Sus colegas también expresaron en sus redes su congoja por la pérdida. El guitarrista Pedro Alemany, compañero de Jacques en Los Terapeutas en los años 2000 y 2010 escribió: “Hoy me toca despedir a uno de los músicos que más me influenció. (…) A Dani lo conocí en la TV con un acústico de Traidores. La forma de tocar el bajo, el sonido del Fender y sus dedos eran notables”.

    Así lo evocó el guitarrista y cantante Ney Peraza: “Tremendo músico, de esos que pocos conocen. A fines de los ochenta lo conocí con Los Terapeutas y me llamó la atención su sonido. Era un bajista diferente”. Y agregó: “Poco después lo vi con Zafhfaroni, una banda de jazz rock que me voló la cabeza. Nos dejó uno de los mejores bajistas del Uruguay”.

    Selección semanal
    Sector público

    El Estado sumó en 2025 casi 4.500 vínculos laborales, que llegaron a 318.269

    Por Ismael Grau
    Seguridad Pública

    El gobierno oficializó que la Policía use vehículos militares, aunque aún no especificó cuáles

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Turismo

    Turismo aguarda el aval de otras carteras para remitir la reglamentación de “alquileres turísticos”

    Por Catalina Misson
    Gobierno

    La Rendición de Cuentas plantea obligar a los organismos públicos a presentar un informe anual sobre ciberseguridad

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Marcelo Abdala y Yamandú Orsi en el acto del Día de los Trabajadores de 2026.

    Yamandú Orsi recibirá a dirigentes del PIT-CNT en la Torre Ejecutiva

    Por Redacción Búsqueda
    Daniel Jacques (1957-2026).

    Murió el músico Daniel Jacques, bajista de Los Terapeutas y Traidores

    Por Redacción Búsqueda
    Un trabajador pinta tumbas para víctimas no identificadas del terremoto. El desastre ha puesto de manifiesto las deficiencias de la estrategia estadounidense hacia Venezuela.

    La estrategia de Trump falla en Venezuela

    Por Financial Times
    Sede de la Dirección General Impositiva, en la avenida Daniel Fernández Crespo.

    “Evadir es siempre una mala idea”: el plan de DGI que fija meta de bajar 20% los impagos de IVA e IRAE

    Por Ismael Grau