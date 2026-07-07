Murió el músico Daniel Jacques, bajista de Los Terapeutas y Traidores

“Tremendo músico, de esos que pocos conocen. Nos dejó uno de los mejores bajistas del Uruguay”, expresó su colega Ney Peraza

A los 68 años murió en Montevideo el bajista, compositor, productor, arreglador y docente uruguayo Daniel Jacques. Fue un músico cultor del perfil bajo, muy querido por sus colegas, y un auténtico amante de la bohemia nocturna montevideana que recibió, en los años 80 y 90, el cariñoso apodo de King of the Night. Según trascendió en redes sociales, el fallecimiento, a causa de cáncer, se produjo el viernes 3.

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En sus más de 40 años de trayectoria formó parte de Traidores, Los Terapeutas y Zafhfaroni, colaboró con protagonistas de la música uruguaya como Jorge Lazaroff y Eduardo Mateo, y con su proyecto solista Jacques Trío publicó dos trabajos: el álbum Ahora y entonces (2017) y el EP Llegaste al sur (2023).

En Los Terapeutas, la banda liderada por Alberto Mandrake Wolf, fue el bajista titular durante sus 30 años de historia y grabó en los discos Mestizo en todos lados (1988), Candombe de no sé quién soy (1990), Nada de cosas raras (1996), Amor en lo alto (2002), Hay cosas que no importan (2005), De (2008) y Monstruo (2012). En buena parte de esta discografía se desempeñó como arreglador instrumental.

Con Zafhfaroni grabó en su último álbum, Matafuego (1990), y con Traidores en Radio Babilonia (1995), uno de sus discos más logrados. También colaboró con solistas como El Príncipe, Chichito Cabral y los grupos Pareceres y Solipalma.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Daniel Jacques, músico, bajista, docente y productor, quien también formó parte del cuerpo docente del TUMP. Su aporte artístico deja una huella profunda en la música popular uruguaya y en quienes compartieron con él escenarios, proyectos y aprendizajes”, manifestó el Taller Uruguayo de Música Popular en un comunicado.