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    Murió el reconocido músico, compositor y cantante de tango uruguayo Santiago Lorenzo

    Fue bandoneonista, tecladista, guitarrista, cantante, compositor y productor musical; era uno de los fundadores de la Orquesta Subtropical y publicó el disco No/Santoazar, a dúo con Diego Azar

    Santiago Lorenzo (1972-2026).

    Santiago Lorenzo (1972-2026).

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    Instagram Santiago Lorenzo
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El músico Santiago el Santo Lorenzo, dedicado a múltiples proyectos de índole popular, particularmente de tango, folclore y música latinoamericana, falleció el jueves 8 de octubre a los 54 años de edad. Fue un compositor, intérprete, arreglador y productor musical de sobrado talento y un virtuoso multinstrumentista, pues dominó la ejecución de bandoneón, acordeón, guitarra, piano, teclados y batería. Además, fue cantante.

    Su muerte fue comunicada públicamente por dos de los músicos con quienes compartía proyectos musicales: Diego Azar, con quien fue cofundador, como bandoneonista y cantante, de la Orquesta Subtropical, un ensamble que fusiona diversos estilos latinoamericanos, con la que se estaba preparando para presentar en vivo su nuevo disco (pospuesto para 2027); y Santiago Tavella, de quien era el tecladista en su proyecto Otro Tavella. “Lamento informarles que mi gran amigo y tecladista Santiago el Santo Lorenzo falleció el día de ayer. Lo vamos a extrañar”, publicó Tavella.

    Con Azar, Lorenzo mantuvo una prolífica y duradera dupla creativa y lanzó el disco a dúo No/Santoazar (Ayuí, 2010). Visiblemente conmovido y acongojado, Azar escribió en su newsletter: “Hay bandoneonistas que quieren tocar Bach y Piazzola para el deleite de los ministerios y se olvidan de hacerlo cantar. Pero el Santo no era eso. Hay guitarristas de folclore que tocan suave y limpio y con acordes que ‘elevan’ el género. Pero el Santo no era eso”.

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    Lorenzo se formó como guitarrista con reconocidos maestros de las seis cuerdas como Mario Villagrán y Esteban Klisich, y en composición, con Coriún Aharonián. Como cantante y guitarrista de tango ganó certámenes de Joventango e integró formaciones tangueras, tocando tanto guitarra como bandoneón. Como versátil tecladista colaboró con diversas formaciones de música popular.

    Azar concluyó su texto, titulado Lo que el Santo no era, de esta manera: “No tengo más que palabras de agradecimiento para con el destino por cruzarlo en la vida y haber hecho tanta música juntos”.

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