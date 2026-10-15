Murió el reconocido músico, compositor y cantante de tango uruguayo Santiago Lorenzo

Fue bandoneonista, tecladista, guitarrista, cantante, compositor y productor musical; era uno de los fundadores de la Orquesta Subtropical y publicó el disco No/Santoazar, a dúo con Diego Azar

El músico Santiago el Santo Lorenzo, dedicado a múltiples proyectos de índole popular, particularmente de tango, folclore y música latinoamericana, falleció el jueves 8 de octubre a los 54 años de edad. Fue un compositor, intérprete, arreglador y productor musical de sobrado talento y un virtuoso multinstrumentista, pues dominó la ejecución de bandoneón, acordeón, guitarra, piano, teclados y batería. Además, fue cantante.

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Su muerte fue comunicada públicamente por dos de los músicos con quienes compartía proyectos musicales: Diego Azar, con quien fue cofundador, como bandoneonista y cantante, de la Orquesta Subtropical, un ensamble que fusiona diversos estilos latinoamericanos, con la que se estaba preparando para presentar en vivo su nuevo disco (pospuesto para 2027); y Santiago Tavella, de quien era el tecladista en su proyecto Otro Tavella. “Lamento informarles que mi gran amigo y tecladista Santiago el Santo Lorenzo falleció el día de ayer. Lo vamos a extrañar”, publicó Tavella.

Con Azar, Lorenzo mantuvo una prolífica y duradera dupla creativa y lanzó el disco a dúo No/Santoazar (Ayuí, 2010). Visiblemente conmovido y acongojado, Azar escribió en su newsletter: “Hay bandoneonistas que quieren tocar Bach y Piazzola para el deleite de los ministerios y se olvidan de hacerlo cantar. Pero el Santo no era eso. Hay guitarristas de folclore que tocan suave y limpio y con acordes que ‘elevan’ el género. Pero el Santo no era eso”.

Lorenzo se formó como guitarrista con reconocidos maestros de las seis cuerdas como Mario Villagrán y Esteban Klisich, y en composición, con Coriún Aharonián. Como cantante y guitarrista de tango ganó certámenes de Joventango e integró formaciones tangueras, tocando tanto guitarra como bandoneón. Como versátil tecladista colaboró con diversas formaciones de música popular.