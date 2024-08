Patrimonio en puja: Cinemateca teme perder autonomía en proyecto de la ACAU

—Sentimos que estamos yendo a las mesas y no solo en este tema, en otros, la opinión no es necesariamente recogida en las políticas. Creemos que es un problema, y se lo hemos expresado al presidente, Facundo Ponce de León. Sobre esta idea de juntar los archivos de distinta naturaleza hay que discutir la gobernanza, la financiación; es complejo unir a una asociación civil sin fines de lucro con un archivo de una universidad, con un archivo como el del Sodre y los que van a venir. Si después de estar cuidando nuestro patrimonio 72 años, en la redacción de un proyecto, que se llama “Creación del Patrimonio Audiovisual del Uruguay”, se dice que va a haber un organismo presidido por la agencia que se va a encargar de gestionarlo, nosotros no podemos ni empezar a discutir eso, porque virtualmente se disuelve a la Cinemateca y su cometido. Ellos dicen que esto es un documento vivo para discutir, pero es lo mismo que yo te invitara a mi casa y cuando entrás te saque el celular y te diga que al baño no podés ir.

—Entiendo que el proyecto lo que intenta es hacer una ley, y nosotros no estamos en contra de eso. Lo que sucede es que no sabemos cómo puede salir un primer documento así, porque parece que lo hubiera hecho alguien que no estuvo escuchando o que no le importó lo que escuchó. Nosotros, por ahora, no vamos a participar de esto porque falta mucho. Y nos alarma esta situación porque perdimos un año y medio y tenemos que seguir manteniendo nuestro propio archivo.