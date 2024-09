Paul McCartney transforma el Estadio Centenario en su sala de ensayos

El cuarteto que acompaña ha Macca es el mismo desde hace más de 20 años: en la batería y la percusión estará Abe Laboriel Jr., hijo del bajista mexicano Abraham Laboriel, una leyenda del jazz del siglo XX; es el más carismático y aplaudido de los cuatro instrumentistas. En los teclados estará Paul Wix Wickens, un soberbio sesionista que ha tocado, por nombrar solo un par, con Bob Dylan y Joni Mitchell, y está con Paul desde 1989. Y a ambos lados tendrá a dos violeros todoterreno: Rusty Anderson y Brian Rey. Este último es además quien se cuelga el bajo cuando Macca se calza la guitarra, en temas como Let Me Roll It. Los cuatro hacen coros, un rubro protagónico en este repertorio. Como músicos invitados, en los últimos años se sumó el notable trío de vientos británico (de Liverpool) Hot City Horns, compuesto por Paul Burton (trombón), Mike Davis (trompeta) y Kenji Fenton (saxofones), que se lucen en temas como Lady Madonna y Let ‘Em In.

Las cifras de la gira Got Back son siderales: los 38 conciertos que dio hasta ahora vendieron alrededor de 1.150.000 entradas y recaudaron una cifra estimada que supera los 190 millones de dólares. Respecto a lo cualitativo, el concierto en el Festival de Glastonbury (Escocia), en junio de 2022, poco después de cumplir 80 años y con Bruce Springsteen y Dave Grohl (Foo Fighters) como invitados, fue catalogado como “histórico” y “memorable” por la prensa británica. Allí se estrenó la versión de I Got A Felling con Lennon a dúo virtual con Paul, cantando desde la pantalla, en la mítica filmación de la azotea de Apple Records. Un pico de emoción que Montevideo también podrá vivir.

Macca ensayos 3.jpeg Paul McCartney con su banda: Paul Wickens, Rusty Anderson, Abe Laboriel y Brian Ray M.J. Kim / MPL Communications Ltd

El show

El concierto mantendrá la misma estructura que Paul presenta desde hace unos 20 años. Serán unas 35 canciones que representan la totalidad de su obra: unas 20 son de los Beatles y el resto de su enorme obra solista: 27 discos de estudio en 54 años, sin contar los álbumes en vivo, recopilaciones y rarezas. De ellos, siete corresponden a los Wings, la banda que formó en los años 70, y los 20 restantes son firmados en solitario.

La primera mitad del show es donde Paul hace pequeñas variaciones, por ejemplo, en la canción de apertura: en 2010 en Buenos Aires abrió con Magical Mistery Tour. La primera vez en Montevideo, en 2012, lo hizo con Hello, Goodbye. El año pasado en el recital que cubrió Búsqueda en San Pablo fue con una bomba atómica: Can’t Buy Me Love. Una novedad reciente es que volvió a tocar In Spite Of All Danger, la primera canción grabada por McCartney y John Lennon, cuando formaban The Quarrymen, la banda previa a The Beatles.

El show alcanza el clímax de intimidad y emotividad en Blackbird, con Paul solo con su guitarra tocando y cantando en una tarima elevada. Luego viene una catarata de grandes canciones que se mantiene prácticamente invariable desde hace varios lustros, con himnos como Let It Be, Something, Eleanor Rigby, Band On The Run, Live And Let Die, Lady Madonna, Get Back, Day Tripper, Hey Jude, Yesterday, Helter Skelter, la reprise de Sgt. Pepper’s… y el clásico final con la suite de tres piezas que cierra Abbey Road, o sea, la obra Beatle: Golden Slumbers, Carry That Weight y The End.

Macca ensayos 2.jpeg Paul McCartney en un ensayo de la gira, en Los Ángeles M.J. Kim / MPL Communications Ltd

Hoy: estreno

Viene siendo un año especialmente activo para McCartney. En mayo estrenó en el Brooklyn Museum de Nueva York la muestra Paul McCartney Photographs 1963–64: Eyes of the Storm, en la que exhibe una colección de 250 fotos propias, tomadas en Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos en la primera gira de los Beatles por ese país. Un registro único de la beatlemanía en estado salvaje.

Paul-McCartney-AFP.jpg Paul McCartney en el museo de Brooklyn, donde expuso su muestra de fotos de los Beatles AFP

En junio, poco después de anunciar su gira latinoamericana, fue publicado el disco One Hand Clapping, otro tesoro extraído de los estantes. Se trata de un registro en vivo de los Wings, grabado en los míticos estudios Abbey Road en agosto de 1974, que contiene una veintena de temas grabados en varias sesiones en el formato en vivo en el estudio, es decir, con todos los músicos tocando juntos, pero con la mejor fidelidad sonora posible en ese momento en el mundo. El álbum contiene gemas como Band On The Run, Jet, Let It Be en una rara versión con acordeón y una gran versión al piano de The Long and Winding Road en yunta con Lady Madonna. El tema promocional es Soily, un muy poco conocido tema rockero de Macca que, si tenemos suerte, sonará en el Centenario.

La tercera novedad mccartniana del año se produce precisamente hoy jueves 26 con el estreno mundial del documental One Hand Clapping (por ahora solo en cines del hemisferio norte), que compila tomas filmadas en 16 mm de esas sesiones londinenses. Allí se puede apreciar el despliegue de músicos como Denny Laine, el gran socio creativo de Macca en los Wings, fallecido en diciembre de 2023.

Entradas

En las últimas semanas la productora AM, responsable del concierto, puso a la venta un contingente adicional de entradas, por lo que elevó a 50.000 las localidades disponibles (en accesoya.com.uy, desde $ 3.300). AM informó que se llevaban vendidas el 90 % del total.