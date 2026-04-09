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    Radios públicas: entre el conflicto y la incertidumbre

    Los programas que se mantenían en suspenso vuelven a estar al aire hasta junio, pero sin seguridad de continuidad; las radios aún están sin dirección

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    Pablo Vignali / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El 30 de marzo, el Sindicato Único de Trabajadores de las Radios del Estado (Sutre) se declaró en conflicto ante la falta de respuestas a la situación de trabajadores cuyos programas en radio Cultura habían dejado de emitirse. En su declaración, el sindicato denunció también rebajas salariales, precarización y discriminación en los regímenes contractuales, incumplimiento de pago de salarios y falta de un proyecto para las radios.

    En esta semana, la dirección del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), presidido por Erika Hoffmann, negoció una solución para los programas que estaban en suspenso y que se emitirán por radio Uruguay. La máquina de pensar, de Pablo Silva Olazábal, irá de lunes a jueves de 21.30 a 22.30, a partir del lunes 13. Espíritu libre, de Gustavo Rey, irá de lunes a viernes de 20.30 a 21.30, y Serendipia, a cargo de Malena Rodríguez Guglielmone, irá sábados y domingos de 10 a 12 a partir del sábado 18. Por su parte, Diego Barnabé, que condujo el programa La canoa en radio Cultura, se integró desde el lunes 6 a La escucha, con Guillermo Ameixeiras, en las mañanas de radio Uruguay.

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    Una situación imprevista ocurrió con el programa Nos sobran los motivos, que conducían Aris Idiartegaray y Mónica Navarro en las tardes de radio Uruguay y fue bajado de la grilla sin explicación. “Nos acabamos de enterar de que Mónica Navarro tendrá un programa en radio Cultura a las 14 horas y Ari Idiartegaray un programa a las 17 horas. El motivo de la separación es desconocido”, le dijo a Búsqueda Carolina de Cuadro, presidenta del Sutre.

    En diciembre y ante los problemas presupuestales, el entonces director de Radiodifusión Nacional del Uruguay (RNU), Daniel Ayala, había negociado contratos por fideicomiso por seis meses para siete trabajadores, con posibilidad de extenderlos por seis meses más, y comenzó a negociar una nueva grilla. Ayala propuso que radio Cultura emitiera solo música nacional y los programas periodísticos pasaran a radio Uruguay con horarios, y salarios, más reducidos. La resistencia de los trabajadores a estos cambios y la falta de apoyo presupuestal llevaron a la renuncia de Ayala en febrero y a una sucesión de reuniones tripartitas entre el sindicato y la dirección del Secan en la Dinatra.

    “Lo que logramos con nuestra declaración de conflicto es que reintegraran a nuestros compañeros al aire y eso lo vemos con buenos ojos. Pero los contratos por ahora se mantienen hasta junio y nadie nos da la certeza de que continúen. Además, siguen estando las rebajas salariales y hay pagos adeudados y compañeros que no han cobrando su sueldo”, dijo De Cuadro.

    Por otra parte, las radios continúan sin dirección y para los trabajadores esta situación agudiza la incertidumbre. En marzo se le hizo una propuesta a Javier Máximo Goñi, pero no prosperó. “La acefalía en la dirección influye. Hay un desinterés por las radios bastante notorio”, agregó la sindicalista.

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