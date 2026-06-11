Se entregaron los premios Bartolomé Hidalgo Infantil y Juvenil

Este año, a las tradicionales categorías se agregó el Premio Patrimonio y Rescate, que se otorgó a la editorial Morisqueta de Maldonado por su colección Clásicos Ilustrados. “El objetivo es reconocer la labor de aquellas editoriales que asumen el desafío de recuperar obras de autores uruguayos consagrados que, por diversos motivos, se encuentran fuera de circulación, permanecen inéditas o carecen de una edición que cumpla con los estándares actuales”, dice en su página la CUL en la presentación de este premio. La colección Clásicos Ilustrados comenzó con la publicación de La pelota, de Felisberto Hernández, y Las canciones de Natacha, de Juana de Ibarbourou.
Libros Infantiles
Otras categorías
La escritora Martina Ramos fue doblemente reconocida por su novela Ósculo (Crossbooks) y obtuvo el Bartolomé Revelación y el premio Lector. Por su parte, el premio Trayectoria fue para Helen Velando.
En la categoría Libro álbum, el premiado fue Los bichos musicantes (El Mago de Hojalata), de Sebastián Rivero y Eduardo Sganga; en Literatura infantil, Donde duerme el mar (BAO BAB), de Lucía Bomio y Lucía Franco; en Divulgación, Dinosaurios y otra fauna fósil del Uruguay 2 (Altea), de Leo Lagos y Eduardo Sganga, y en Literatura juvenil, la novela premiada fue Exclusivo para el inspector Jack Etta (Montena), de Marcos Vázquez.
La Feria del Libro Infantil y Juvenil continúa en la Intendencia de Montevideo hasta el domingo 14. Las actividades pueden consultarse en la página de la CUL.