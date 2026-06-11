  • Cotizaciones
    jueves 11 de junio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Se entregaron los premios Bartolomé Hidalgo Infantil y Juvenil

    En esta segunda edición, se agregó el premio Patrimonio y Rescate, que se otorgó a la editorial Morisqueta de Maldonado por su colección Clásicos Ilustrados

    Premios-Bartolome-Infantil-Juvenil

    FOTO

    Cámara Uruguaya del Libro
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Este año, a las tradicionales categorías se agregó el Premio Patrimonio y Rescate, que se otorgó a la editorial Morisqueta de Maldonado por su colección Clásicos Ilustrados. “El objetivo es reconocer la labor de aquellas editoriales que asumen el desafío de recuperar obras de autores uruguayos consagrados que, por diversos motivos, se encuentran fuera de circulación, permanecen inéditas o carecen de una edición que cumpla con los estándares actuales”, dice en su página la CUL en la presentación de este premio. La colección Clásicos Ilustrados comenzó con la publicación de La pelota, de Felisberto Hernández, y Las canciones de Natacha, de Juana de Ibarbourou.

    Libros Infantiles

    Otras categorías

    La escritora Martina Ramos fue doblemente reconocida por su novela Ósculo (Crossbooks) y obtuvo el Bartolomé Revelación y el premio Lector. Por su parte, el premio Trayectoria fue para Helen Velando.

    Leé además

    Selva Almada. 
    Libros

    Selva Almada: “Tengo mucho más que ver con un trabajador de la construcción que con un intelectual”

    Por Federica Ham
    Marjane Satrapi (1969-2026).
    OBITUARIO

    Marjane Satrapi: la ferviente voz iraní que se hizo viñeta

    Por Pablo Staricco

    En la categoría Libro álbum, el premiado fue Los bichos musicantes (El Mago de Hojalata), de Sebastián Rivero y Eduardo Sganga; en Literatura infantil, Donde duerme el mar (BAO BAB), de Lucía Bomio y Lucía Franco; en Divulgación, Dinosaurios y otra fauna fósil del Uruguay 2 (Altea), de Leo Lagos y Eduardo Sganga, y en Literatura juvenil, la novela premiada fue Exclusivo para el inspector Jack Etta (Montena), de Marcos Vázquez.

    La Feria del Libro Infantil y Juvenil continúa en la Intendencia de Montevideo hasta el domingo 14. Las actividades pueden consultarse en la página de la CUL.

    Selección semanal
    Seguridad Pública

    Inspirado en un modelo inglés, el gobierno piensa asignar policías permanentes en los clubes para relacionarse con hinchas

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Tecnología

    El 66% de los trabajadores que usan IA generativa en Uruguay empezó a hacerlo por cuenta propia

    Por José Frugoni
    Caso Soledad Barrera

    Marcha en dos departamentos y nueva denuncia ante el Colegio Médico contra una decisión de la ministra de Salud

    Por Leonel García
    Presidencia

    Presidencia dio detalles sobre el patrimonio de Orsi y su familia

    Te Puede Interesar

    Los ministros Lustemberg, Oddone y Cardona en la presentación del proyecto de competitividad. 
    Video

    El gobierno lanza una de sus leyes económicas clave en un contexto de reclamos

    Por Redacción Búsqueda
    La Celeste a la calle

    La Celeste a la calle

    Por  Sofía Miranda Montero  y Guillermina Servian
    Yamandú Orsi y Alejandro Sánchez, en julio de 2025.

    El secretario de Presidencia y otros dirigentes del MPP no sabían que Orsi había utilizado un auto donado en la campaña para adquirir su camioneta

    Por Santiago Sánchez
    Migrantes de Cuba en Montevideo, durante una manifestación contra su gobierno.

    Brasil alerta por tráfico de migrantes: 30 cubanos al día entraron a Uruguay por Santana do Livramento

    Por Juan Francisco Pittaluga