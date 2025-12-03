Se entregaron los premios Florencio y Podestá al teatro uruguayo de la temporada 2025

Edipo en Ezeiza y Mala persona fueron los mejores espectáculos para la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay; Plantar bandera lo fue para el Colectivo de Críticos Independientes

Edipo en Ezeiza y Plantar bandera fueron los principales ganadores en los dos premios al teatro uruguayo de la temporada 2025, que fueron entregados esta semana.

Edipo en Ezeiza, obra del argentino Pompeyo Audivert, dirigida por Micaela Larroca, que describe el calvario de vivir en dictadura puertas adentro de una casa de familia, ganó el Florencio —entregado el lunes 1º por la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay— al Espectáculo y a la Dirección.

Edipo_en_Ezeiza_1200w Martina Ferreira, Mauricio Ripoll y Tomás de Urquiza en Edipo en Ezeiza. Reinaldo Altamirano Por su parte, Plantar bandera, que narra la peripecia del elenco de una compañía de circo criollo rioplatense, escrita y dirigida por Federico Silva, ganó los premios Podestá —nuevo nombre, inspirado en la familia pionera del teatro rioplatense, de los galardones que otorga desde 2023 el Colectivo de Críticos Independientes— al Espectáculo, a la Dirección, al Texto de autor nacional, al Elenco (Carla Moscatelli, Néstor Guzzini y Albino Almirón) y a la Música original (Almirón).

En los Florencio Myriam Geijer ganó la estatuilla a la Actriz por La reina de belleza de Leenane, Martín Cabrera al Actor por Te debía una margarita, Virginia Méndez y Sergio Mautone ganaron en Actriz y Actor de reparto, Perdidos en Yonkers en Elenco, y Sandra Escames ganó el premio al Texto de autor nacional por Te debía una margarita. En tanto, Mala persona, escrita por Ezequiel Núñez, codirigida por Núñez y Luis Pazos, ganó en Espectáculo y Dirección de comedia. En el rubro actoral en unipersonal los ganadores fueron Carolina Rodríguez (Juana de América) y Franco Rilla (Páramo).