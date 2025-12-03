Se entregaron los premios Florencio y Podestá al teatro uruguayo de la temporada 2025

Edipo en Ezeiza y Plantar bandera fueron los principales ganadores en los dos premios al teatro uruguayo de la temporada 2025, que fueron entregados esta semana.
Edipo en Ezeiza, obra del argentino Pompeyo Audivert, dirigida por Micaela Larroca, que describe el calvario de vivir en dictadura puertas adentro de una casa de familia, ganó el Florencio —entregado el lunes 1º por la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay— al Espectáculo y a la Dirección.
Por su parte, Plantar bandera, que narra la peripecia del elenco de una compañía de circo criollo rioplatense, escrita y dirigida por Federico Silva, ganó los premios Podestá —nuevo nombre, inspirado en la familia pionera del teatro rioplatense, de los galardones que otorga desde 2023 el Colectivo de Críticos Independientes— al Espectáculo, a la Dirección, al Texto de autor nacional, al Elenco (Carla Moscatelli, Néstor Guzzini y Albino Almirón) y a la Música original (Almirón).
En los Florencio Myriam Geijer ganó la estatuilla a la Actriz por La reina de belleza de Leenane, Martín Cabrera al Actor por Te debía una margarita, Virginia Méndez y Sergio Mautone ganaron en Actriz y Actor de reparto, Perdidos en Yonkers en Elenco, y Sandra Escames ganó el premio al Texto de autor nacional por Te debía una margarita. En tanto, Mala persona, escrita por Ezequiel Núñez, codirigida por Núñez y Luis Pazos, ganó en Espectáculo y Dirección de comedia. En el rubro actoral en unipersonal los ganadores fueron Carolina Rodríguez (Juana de América) y Franco Rilla (Páramo).
En los Podestá los premios a la Mejor actuación de la temporada (unificados en una sola categoría) fueron para Myriam Gleijer (La reina de la belleza de Leenane), Andrés Papaleo (Carne viva), Néstor Guzzini (Plantar bandera) y Carla Moscatelli (Díptico de los padres). En tanto, Jimena Pérez y Carlos Rompani ganaron los premios a la Actuación destacada de la temporada, dedicados a quienes acumulan más de un trabajo actoral. Por su parte, Domingo Milesi y Soledad Frugone triunfaron en Actuación en unipersonal por Alguien que no está y Kassandra.