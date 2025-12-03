  • Cotizaciones
    miércoles 03 de diciembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Se entregaron los premios Florencio y Podestá al teatro uruguayo de la temporada 2025

    Edipo en Ezeiza y Mala persona fueron los mejores espectáculos para la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay; Plantar bandera lo fue para el Colectivo de Críticos Independientes

    Albino Almirón, Néstor Guzzini y Carla Moscatelli en Plantar bandera, de Federico Silva.

    Albino Almirón, Néstor Guzzini y Carla Moscatelli en Plantar bandera, de Federico Silva.

    FOTO

    Javier Alfonso
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Edipo en Ezeiza y Plantar bandera fueron los principales ganadores en los dos premios al teatro uruguayo de la temporada 2025, que fueron entregados esta semana.

    Edipo en Ezeiza, obra del argentino Pompeyo Audivert, dirigida por Micaela Larroca, que describe el calvario de vivir en dictadura puertas adentro de una casa de familia, ganó el Florencio —entregado el lunes 1º por la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay— al Espectáculo y a la Dirección.

    Leé además

    el cine argentino cuestiona al poder con ?belen? y ?la mujer de la fila?, disponibles en plataformas
    Video
    Estrenos

    El cine argentino cuestiona al poder con ‘Belén’ y ‘La mujer de la fila’, disponibles en plataformas

    Por Pablo Staricco
    Gabriela Wiener.
    Entrevista

    Gabriela Wiener, poeta, narradora y cronista peruana, estuvo en la Noche de las Librerías

    Por Silvana Tanzi
    Edipo_en_Ezeiza_1200w
    Martina Ferreira, Mauricio Ripoll y Tomás de Urquiza en Edipo en Ezeiza.

    Martina Ferreira, Mauricio Ripoll y Tomás de Urquiza en Edipo en Ezeiza.

    Por su parte, Plantar bandera, que narra la peripecia del elenco de una compañía de circo criollo rioplatense, escrita y dirigida por Federico Silva, ganó los premios Podestá —nuevo nombre, inspirado en la familia pionera del teatro rioplatense, de los galardones que otorga desde 2023 el Colectivo de Críticos Independientes— al Espectáculo, a la Dirección, al Texto de autor nacional, al Elenco (Carla Moscatelli, Néstor Guzzini y Albino Almirón) y a la Música original (Almirón).

    En los Florencio Myriam Geijer ganó la estatuilla a la Actriz por La reina de belleza de Leenane, Martín Cabrera al Actor por Te debía una margarita, Virginia Méndez y Sergio Mautone ganaron en Actriz y Actor de reparto, Perdidos en Yonkers en Elenco, y Sandra Escames ganó el premio al Texto de autor nacional por Te debía una margarita. En tanto, Mala persona, escrita por Ezequiel Núñez, codirigida por Núñez y Luis Pazos, ganó en Espectáculo y Dirección de comedia. En el rubro actoral en unipersonal los ganadores fueron Carolina Rodríguez (Juana de América) y Franco Rilla (Páramo).

    Mala persona
    Ezequiel Núñez, Paula Lieberman y Mateo Altez en Mala persona, de Ezequiel Núñez.

    Ezequiel Núñez, Paula Lieberman y Mateo Altez en Mala persona, de Ezequiel Núñez.

    En los Podestá los premios a la Mejor actuación de la temporada (unificados en una sola categoría) fueron para Myriam Gleijer (La reina de la belleza de Leenane), Andrés Papaleo (Carne viva), Néstor Guzzini (Plantar bandera) y Carla Moscatelli (Díptico de los padres). En tanto, Jimena Pérez y Carlos Rompani ganaron los premios a la Actuación destacada de la temporada, dedicados a quienes acumulan más de un trabajo actoral. Por su parte, Domingo Milesi y Soledad Frugone triunfaron en Actuación en unipersonal por Alguien que no está y Kassandra.

    Selección semanal
    Javier Milei

    ¿Existe una estética oficial de la era Milei o de la derecha global?

    Por Damián Tabarovsky
    Mundial 2030

    “Un solo partido de fútbol no puede financiar” la reforma del Estadio Centenario para el 2030, dice el canciller

    Por  Ismael Grau  y Santiago Sánchez
    Desayunos Búsqueda

    Orsi defiende el “rumbo” de su gobierno de “filo progresista” y reivindica su liderazgo, pero admite “gusto a poco” con lo hecho hasta ahora

    Por Victoria Fernández
    Partido Colorado

    Andrés Ojeda lleva la orgánica del Partido Colorado por el interior, en una gira paralela a la de Vamos Uruguay

    Por Leonel García

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi durante el Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda