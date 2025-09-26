Sindicato del auditorio Adela Reta tildó de “irresponsable” al presidente del Sodre

La crisis interna que vive el Sodre ha escalado esta semana a su máximo nivel en la presente administración del Consejo Directivo, presidido por el pianista Luis Pérez Aquino . Luego de un primer intercambio de comunicados , en las últimas horas, la Asociación de Trabajadores del Auditorio Nacional Adela Reta del Sodre (Atanar) acusó al presidente de tener una “actitud irresponsable” y de “profundizar la crisis” que vive el organismo.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

En un extenso comunicado público difundido ayer jueves en su cuenta de Instagram, la Atanar respondió a los dichos de Pérez Aquino en la diaria, publicados el lunes 22. “Nos preocupa que, lejos de querer instalar un diálogo constructivo para encontrar una salida al conflicto, sus dichos profundizan la crisis y reflejan una actitud irresponsable”, dice al inicio el comunicado.

El pianista clásico, que en los dos períodos de Yamandú Orsi en la Intendencia de Canelones fue director del conservatorio y director de Cultura de ese departamento, había dicho a ese medio que lo que tiene lugar actualmente en el Sodre no es una “reestructura”, como señaló Atanar en un comunicado anterior, sino una “reorganización”; también dijo que lo expresado por el sindicato del Auditorio es fruto de “desinformación” y que él, además de la presidencia del organismo, se propone ejercer la dirección artística “gratis” para ahorrarle dinero al Sodre.

Atanar asegura que este nuevo comunicado, en el que incluye copias de resoluciones del Consejo Directivo del Sodre (CD), busca “desmentir” a Pérez Aquino: “Recurrir a falsedades para encubrir una situación angustiante para quienes trabajamos en este teatro no solo nos decepciona, sino que nos obliga a comunicar nuestra versión de los hechos, debidamente documentada”.

El sindicato interpreta que el CD “protege” a Fernando Couto, actual director general de Auditorios —a cargo de los auditorios Adela Reta (AAR), Nelly Goitiño y Vaz Ferreira—, y propuesto, además, en la nueva estructura del Sodre aprobada recientemente como director de Espectáculos. Cuando Couto fue denunciado por malos tratos por una trabajadora que es subalterna suya en el Sodre, fue enviado a trabajar del Auditorio Adela Reta al Nelly Goitiño. Transcurridos seis meses de la investigación, y ante la ausencia aún de una definición de la comisión investigadora, el Sodre dispuso el regreso de Couto a su oficina en el AAR, lo que provocó la alarma de Atanar, y la protesta primero en forma directa al CDS y luego a través de un comunicado público difundido el lunes 22.

Así lo entiende el sindicato: “La decisión de reincorporar al denunciado no solo desestima la denuncia, sino que ignora la posibilidad de que la investigación concluya en su contra. Esta situación genera preocupación, ya que la comisión investigadora solo elabora una recomendación, siendo el Consejo Directivo del Sodre quien tiene la última palabra. En este contexto, interpretamos que el CD protege al denunciado y continúa impulsando proyectos como si nada hubiera ocurrido, o como si nada pudiera ocurrir”.

En sus declaraciones a la diaria, Pérez Aquino defendió la decisión de reincorporar a Couto al AAR. Dijo que el denunciado y la denunciante trabajan en oficinas separadas y se comunican solo por correo electrónico. En su comunicado, Atanar sostiene que si bien formalmente trabajan en oficinas separadas, “ambas personas comparten el mismo piso, separadas por apenas ocho metros de distancia y debido a la naturaleza del trabajo el encuentro físico es altamente probable”. Agrega que “desde la reincorporación del denunciado, la trabajadora denunciante se ha visto obligada a trabajar encerrada, evitando incluso acciones básicas como servirse agua, ya que el dispensador se encuentra junto a la oficina del denunciado. Esta situación ha generado un entorno laboral angustiante que, a nuestro entender, era completamente evitable”.

Asimismo, los trabajadores denuncian que el traslado de Couto al Nelly Goitiño “no impidió que continuaran las situaciones de violencia, lo cual evidencia que el problema no se limita al espacio físico”. Según explican, la denunciante y el denunciado tienen que comunicarse con mucha frecuencia porque ella depende de la autorización del denunciado para realizar su trabajo en la programación de espectáculos del Sodre.

Sobre lo que Atanar llama “reestructura del Sodre”, por la que Pérez Aquino pasa a ocupar en forma simultánea la presidencia y la dirección artística (que hasta ahora se ejerce en forma colectiva por los directores de los cuerpos estables), los trabajadores aseguran que “las decisiones de alto impacto se adoptan sin consulta previa ni comunicación formal” a los trabajadores, y que en las reuniones bipartitas, los delegados que concurren en representación del CD “no contaban con información suficiente sobre resoluciones adoptadas por la propia dirección institucional”.

Atanar cuestiona que la nueva estructura del Sodre, determinada en una reciente resolución del CD, se base en un organigrama de 1997. “En ese momento el AAR aún no existía. De ese modo se omite el desarrollo institucional de los últimos 15 años desde su apertura en 2009, durante los cuales se implementaron diversos formatos de mesas artísticas, direcciones artísticas y direcciones de Espectáculos. Ninguna de esas estructuras —ni siquiera la establecida por la ley de 1997— se corresponde con la que se propone en el proyecto aprobado por la resolución Nº 778/2025”.

El gremio critica el nuevo esquema organizativo porque, a su entender, “concentra funciones clave en las figuras del director de Espectáculos y del director artístico, quien además preside el CD”. Agrega que “aunque en una instancia bipartita se nos había informado que esa situación sería transitoria, recientemente se confirmó por la prensa que se trata de una decisión permanente”. Para los trabajadores, esta acumulación de roles “plantea un potencial conflicto de intereses: como director artístico, su función es definir la agenda cultural de los Auditorios del Sodre; como presidente del CD, debe velar por el equilibrio y la diversidad de los elencos estables”.

Sobre el comentario de Pérez Aquino “lo hago gratis”, referido a asumir él la dirección artística, los trabajadores enfatizan su crítica: “Estas afirmaciones reflejan la ausencia de una planificación integral que contemple la totalidad de las áreas del Sodre. Hablar de ahorro en el contexto actual, atravesado por denuncias y tensiones internas, no aporta a la construcción de confianza ni al fortalecimiento de la institución. Asimismo, preocupa que el nuevo organigrama ubique a los elencos artísticos bajo la línea directa del director de Espectáculos, desplazando a la dirección artística de esa responsabilidad. Esta reestructuración plantea dudas sobre la autonomía real de la gestión artística y podría afectar negativamente la calidad y diversidad de la programación del Sodre”.

Atanar también cuestiona lo que entiende como “concentración de poder” en la estructura actual del Sodre y en la figura de Fernando Couto. “Es importante recordar que la Dirección General de Auditorios (Adela Reta, Nelly Goitiño y Vaz Ferreira) está actualmente a cargo de la misma persona que dirige la Dirección de Espectáculos. Es decir, una misma persona concentra la conducción de las dos áreas con mayor injerencia operativa y artística dentro de la institución, por debajo del Consejo Directivo, que define la propuesta global del Sodre”.

El gremio considera “inadecuado que una misma persona ejerza dos cargos de tal responsabilidad, tanto en el caso de las direcciones de Espectáculos y de los Auditorios, así como en el caso de la dirección artística y la presidencia del Sodre, y más aún que se afirme que lo hace ‘gratis’. Este enfoque desvaloriza la importancia del rol artístico y su impacto en la gestión cultural. Argumentar que esta decisión responde a motivos de ‘ahorro’ resulta cuestionable, sobre todo cuando se sostiene una estructura con varios asesores directos. Además, pone en cuestión la coherencia del marco institucional que se utiliza para justificar esta reorganización”.

Al final del comunicado, Atanar cuestiona que el proyecto de “reorganización” (según Pérez Aquino) haya sido aprobado sin consulta a los trabajadores y que haya sido “impulsado por una persona que mantiene una denuncia vigente por acoso laboral, cuya investigación aún está en curso”.