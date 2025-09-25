Cruce de comunicados de sindicatos del Sodre y un director en la mira

La Asociación de Trabajadores del Auditorio Nacional Adela Reta (Atanar) denuncia el acoso laboral por parte del director de Espectáculos y director general de Auditorios del Sodre, y su regreso a la oficina del auditorio; por su parte, la Asociación de Funcionarios del Sodre (Afusodre) no se pronuncia ni a favor ni en contra del denunciado

La Asociación de Trabajadores del Auditorio Nacional Adela Reta (Atanar) emitió el lunes 22 un comunicado a la opinión pública titulado “¡Basta de acoso y retrocesos en el Auditorio Nacional Adela Reta!”, en el que denuncia “los hechos de acoso laboral recientemente expuestos” y repudia “la decisión de reincorporar al denunciado en nuestro espacio de trabajo. Esta medida vulnera la dignidad, la salud y los derechos de las y los trabajadores”.

El sábado 13, la sección Qué pasa del diario El País publicó una extensa nota en la que recoge las denuncias presentadas el 13 de marzo contra Fernando Couto, director de Espectáculos y director general de Auditorios del Sodre. Según el artículo, dos funcionarias del Auditorio Adela Reta presentaron por separado cartas ante el Consejo Directivo del Sodre, con acusaciones contra Couto por su “comportamiento y forma de trabajo” que vuelven “imposible” la convivencia. Otra carta en apoyo a las funcionarias fueron presentadas por tres directores artísticos del Sodre.

A raíz de estas denuncias, la oficina de Couto fue trasladada al Auditorio Nelly Goitiño, pero ahora regresó al Adela Reta.

“Nos preocupa especialmente la gestión posterior a la denuncia, en particular la reincorporación del denunciado al espacio físico del Auditorio”, dice el comunicado de Atanar. Los trabajadores califican la decisión de “irresponsable y contraria a cualquier estándar mínimo de cuidado y protección en el ámbito laboral”. Señalan, además, que el Consejo Directivo ubicó “a esta persona” en espacios de poder cada vez más relevantes, “lo que refuerza un mensaje alarmante hacia el conjunto de trabajadoras y trabajadores”.

También denuncian recortes presupuestales, que llevaron a suprimir producciones, como una función de ópera y una de ballet, y que se haya aprobado el proyecto de Fortalecimiento de la Dirección de Espectáculos del Sodre, “cargo que ocupa el denunciado”, que modifica la estructura del organismo y “tiende a concentrar el poder, limitar la participación y reducir los espacios de interlocución plural”.