¿Trauma o turismo? Las grietas emocionales en ‘Un dolor real’

Cinco años después de que la Organización Mundial de la Salud declarara al Covid-19 como una pandemia, una de las ficciones que mejor supo explotar la necesidad de filmar producciones con elencos aislados sigue dando que hablar. The White Lotus, serie que se estrenó en 2021, el segundo año del confinamiento, adoptó un formato que permitía grabar con equipos reducidos y en locaciones controladas, una solución creativa a las restricciones sanitarias de la época.

Jesse Eisenberg, actor estadounidense que debutó como director y guionista en 2022 con su película When You Finish Saving the World, lo sabe bien. Para su segunda película, Un dolor real, Eisenberg decidió ahondar en una pregunta al respecto: ¿qué tipo de dolor puede considerarse auténtico en un mundo tan globalizado?