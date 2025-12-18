Tristán Narvaja peatonal con música en vivo, feria artesanal y recolección de libros y juguetes
La Banda Sinfónica despide el año con un concierto navideño en el Solís, la estrella uruguaya de YouTube Fede Vigevani presenta su show en el Antel Arena y Ciro y Los Persas abre la temporada de Open Park
El viernes 19 la calle Tristán Narvaja se transformará en peatonal desde 18 de Julio hasta Uruguay para celebrar Cultura viva en Tristán, una propuesta con entrada libre producida por una veintena de librerías, disquerías y locales gastronómicos situados en esa calle, epicentro de la vida literaria montevideana. Habrá una feria callejera de artesanos y productores locales y desde las 19 actuarán varios artistas en un escenario al aire libre: Camila D’Angelo, Maia Castro con las guitarras de Jacinta Bervejillo y Diego Oyhantcabal, Orujo y Mandrake Wolf & Nacho Iturria. La organización invita al público a donar juguetes y libros en buen estado a beneficio de los CAIF Campo de los Milagros y Basquadé, con puntos de recolección en todas las librerías organizadoras del evento.
La Banda Sinfónica de Montevideo (BSM) cierra la temporada el martes 23 a las 20 en el Teatro Solís con Navidad sinfónica, un concierto que reúne grandes páginas del repertorio clásico y cinematográfico inspiradas en la Navidad, con dirección de Martín Jorge, quien así presenta esta última fecha del año de la BSM: “Este concierto refleja la Navidad desde distintos lenguajes: la emoción de la ópera, el mundo fantástico del ballet y las bandas sonoras que el público asocia a estas celebraciones y que regresan cada diciembre”. El programa combina lenguajes y formatos musicales vinculados a la Navidad. El repertorio incluye Júbilo, de James Barnes, una selección de La Bohème, de Puccini, El Cascanueces, de Tchaikovsky, Mi pobre angelito, de John Williams, El extraño mundo de Jack, de Danny Elfman, y El expreso polar, de Alan Silvestri. Entradas en Tickantel de $ 300 a $ 590.
Fede Vigevani, el creador de contenidos uruguayo radicado en México, cuyo canal de YouTube tiene 70 millones de suscriptores y es considerado entre los mayores youtubers en habla hispana, presenta El mundo de Fede Vigevani hoy jueves 18 en el Antel Arena. La gira recorrió nueve países en un año y medio y fue vista por más de 800.000 personas. Viene de agotar estadios en Guadalajara, Monterrey, Cancún y Ciudad de México, y cerrará la gira el lunes 22 ante 40.000 personas en el estadio de Vélez Sarsfield de Buenos Aires. Entradas en Tickantel de $ 1.800 a $ 6.400.
Mantel, Franny Glass y María Viola
El ascendente cantautor argentino Lucio Mantel se presentará por primera vez en Montevideo, compartiendo escenario con Franny Glass, el sábado 20 en Sociedad Urbana Villa Dolores (Rosell y Rius 1483). El show de apertura estará a cargo de la cantautora María Viola. Entradas en RedTickets de $ 450 a $ 1.000.
Trotsky en Sala del Museo
La banda Trotsky Vengarán cierra el año en Sala del Museo, el viernes 19 y el sábado 20 a las 20, con su tradicional show de fin de año titulado La noche de los deseos. Entradas en RedTickets a $ 1.000.
La Jamba & Lu Ferreira
La banda La Jamba, grupo residente de la Sociedad Urbana Villa Dolores, cierra el año el domingo 21 a las 20.30 con la cantautora Lucía Ferreira como invitada. Entradas en RedTickets a $ 400.
Ciro y Los Persas
La banda argentina Ciro y Los Persas, liderada por Ciro Martínez (cantante de Los Piojos), inaugurará la temporada de Open Park, el gran escenario semiabierto instalado en Maldonado (Ocean Park), el domingo 28 a las 21. Entradas en RedTickets a $ 2.490 y $ 5.090.
Emanero
Ayer miércoles se anunció el concierto del cantante y rapero argentino Emanero, que será el domingo 25 de enero en Open Park (Punta del este). Entradas en entraste.com de US$ 65 a US$ 250.