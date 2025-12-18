  • Cotizaciones
    jueves 18 de diciembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Tristán Narvaja peatonal con música en vivo, feria artesanal y recolección de libros y juguetes

    La Banda Sinfónica despide el año con un concierto navideño en el Solís, la estrella uruguaya de YouTube Fede Vigevani presenta su show en el Antel Arena y Ciro y Los Persas abre la temporada de Open Park

    Mandrake Wolf y Nacho Iturria.

    Mandrake Wolf y Nacho Iturria.

    FOTO

    Difusión
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El viernes 19 la calle Tristán Narvaja se transformará en peatonal desde 18 de Julio hasta Uruguay para celebrar Cultura viva en Tristán, una propuesta con entrada libre producida por una veintena de librerías, disquerías y locales gastronómicos situados en esa calle, epicentro de la vida literaria montevideana. Habrá una feria callejera de artesanos y productores locales y desde las 19 actuarán varios artistas en un escenario al aire libre: Camila D’Angelo, Maia Castro con las guitarras de Jacinta Bervejillo y Diego Oyhantcabal, Orujo y Mandrake Wolf & Nacho Iturria. La organización invita al público a donar juguetes y libros en buen estado a beneficio de los CAIF Campo de los Milagros y Basquadé, con puntos de recolección en todas las librerías organizadoras del evento.

    Navidad sinfónica en el Solís

    La Banda Sinfónica de Montevideo (BSM) cierra la temporada el martes 23 a las 20 en el Teatro Solís con Navidad sinfónica, un concierto que reúne grandes páginas del repertorio clásico y cinematográfico inspiradas en la Navidad, con dirección de Martín Jorge, quien así presenta esta última fecha del año de la BSM: “Este concierto refleja la Navidad desde distintos lenguajes: la emoción de la ópera, el mundo fantástico del ballet y las bandas sonoras que el público asocia a estas celebraciones y que regresan cada diciembre”. El programa combina lenguajes y formatos musicales vinculados a la Navidad. El repertorio incluye Júbilo, de James Barnes, una selección de La Bohème, de Puccini, El Cascanueces, de Tchaikovsky, Mi pobre angelito, de John Williams, El extraño mundo de Jack, de Danny Elfman, y El expreso polar, de Alan Silvestri. Entradas en Tickantel de $ 300 a $ 590.

    Leé además

    la genesis de dos movimientos musicales en los ruidosos y alternativos anos 90
    Video
    Libros de música

    La génesis de dos movimientos musicales en los ruidosos y alternativos años 90

    Por Javier Alfonso
    Ensayo de la Misa criolla en la Universidad Católica.
    Video
    Música

    La ‘Misa criolla’ cumple 60 años: una catedral del folclore latinoamericano en las iglesias uruguayas

    Por Javier Alfonso
    Navidad sinfonica

    Vigevani en Antel Arena

    Fede Vigevani, el creador de contenidos uruguayo radicado en México, cuyo canal de YouTube tiene 70 millones de suscriptores y es considerado entre los mayores youtubers en habla hispana, presenta El mundo de Fede Vigevani hoy jueves 18 en el Antel Arena. La gira recorrió nueve países en un año y medio y fue vista por más de 800.000 personas. Viene de agotar estadios en Guadalajara, Monterrey, Cancún y Ciudad de México, y cerrará la gira el lunes 22 ante 40.000 personas en el estadio de Vélez Sarsfield de Buenos Aires. Entradas en Tickantel de $ 1.800 a $ 6.400.

    Fede Vigevani

    Mantel, Franny Glass y María Viola

    El ascendente cantautor argentino Lucio Mantel se presentará por primera vez en Montevideo, compartiendo escenario con Franny Glass, el sábado 20 en Sociedad Urbana Villa Dolores (Rosell y Rius 1483). El show de apertura estará a cargo de la cantautora María Viola. Entradas en RedTickets de $ 450 a $ 1.000.

    Lucio MAntel Franny Glass

    Trotsky en Sala del Museo

    La banda Trotsky Vengarán cierra el año en Sala del Museo, el viernes 19 y el sábado 20 a las 20, con su tradicional show de fin de año titulado La noche de los deseos. Entradas en RedTickets a $ 1.000.

    Trotsky

    La Jamba & Lu Ferreira

    La banda La Jamba, grupo residente de la Sociedad Urbana Villa Dolores, cierra el año el domingo 21 a las 20.30 con la cantautora Lucía Ferreira como invitada. Entradas en RedTickets a $ 400.

    Lucia Ferreira

    Ciro y Los Persas

    La banda argentina Ciro y Los Persas, liderada por Ciro Martínez (cantante de Los Piojos), inaugurará la temporada de Open Park, el gran escenario semiabierto instalado en Maldonado (Ocean Park), el domingo 28 a las 21. Entradas en RedTickets a $ 2.490 y $ 5.090.

    Ciro y los Persas

    Emanero

    Ayer miércoles se anunció el concierto del cantante y rapero argentino Emanero, que será el domingo 25 de enero en Open Park (Punta del este). Entradas en entraste.com de US$ 65 a US$ 250.

    Emanero
    Selección semanal
    Salud

    Dos cirujanos fueron imputados por homicidio culposo y una intensivista por encubrimiento tras muerte de bebé

    Por Leonel García
    Parlamento

    Diputados postergaron para febrero votación de proyecto de lavado de activos e investigadora por María Dolores

    Por Redacción Búsqueda
    SNIS

    ASSE inicia investigación administrativa tras muerte en Hospital de Salto y familia denuncia en la Justicia

    Por Redacción Búsqueda
    Seguridad Pública

    La Policía indaga sobre un posible vínculo entre un representante de futbolistas y el presunto narco Fernández Albín

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi en el cierre del ciclo Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda