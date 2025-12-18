Tristán Narvaja peatonal con música en vivo, feria artesanal y recolección de libros y juguetes

La Banda Sinfónica despide el año con un concierto navideño en el Solís, la estrella uruguaya de YouTube Fede Vigevani presenta su show en el Antel Arena y Ciro y Los Persas abre la temporada de Open Park

El viernes 19 la calle Tristán Narvaja se transformará en peatonal desde 18 de Julio hasta Uruguay para celebrar Cultura viva en Tristán, una propuesta con entrada libre producida por una veintena de librerías, disquerías y locales gastronómicos situados en esa calle, epicentro de la vida literaria montevideana. Habrá una feria callejera de artesanos y productores locales y desde las 19 actuarán varios artistas en un escenario al aire libre: Camila D’Angelo, Maia Castro con las guitarras de Jacinta Bervejillo y Diego Oyhantcabal, Orujo y Mandrake Wolf & Nacho Iturria. La organización invita al público a donar juguetes y libros en buen estado a beneficio de los CAIF Campo de los Milagros y Basquadé, con puntos de recolección en todas las librerías organizadoras del evento.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Navidad sinfónica en el Solís La Banda Sinfónica de Montevideo (BSM) cierra la temporada el martes 23 a las 20 en el Teatro Solís con Navidad sinfónica, un concierto que reúne grandes páginas del repertorio clásico y cinematográfico inspiradas en la Navidad, con dirección de Martín Jorge, quien así presenta esta última fecha del año de la BSM: “Este concierto refleja la Navidad desde distintos lenguajes: la emoción de la ópera, el mundo fantástico del ballet y las bandas sonoras que el público asocia a estas celebraciones y que regresan cada diciembre”. El programa combina lenguajes y formatos musicales vinculados a la Navidad. El repertorio incluye Júbilo, de James Barnes, una selección de La Bohème, de Puccini, El Cascanueces, de Tchaikovsky, Mi pobre angelito, de John Williams, El extraño mundo de Jack, de Danny Elfman, y El expreso polar, de Alan Silvestri. Entradas en Tickantel de $ 300 a $ 590.

Navidad sinfonica Vigevani en Antel Arena Fede Vigevani, el creador de contenidos uruguayo radicado en México, cuyo canal de YouTube tiene 70 millones de suscriptores y es considerado entre los mayores youtubers en habla hispana, presenta El mundo de Fede Vigevani hoy jueves 18 en el Antel Arena. La gira recorrió nueve países en un año y medio y fue vista por más de 800.000 personas. Viene de agotar estadios en Guadalajara, Monterrey, Cancún y Ciudad de México, y cerrará la gira el lunes 22 ante 40.000 personas en el estadio de Vélez Sarsfield de Buenos Aires. Entradas en Tickantel de $ 1.800 a $ 6.400.

Fede Vigevani Mantel, Franny Glass y María Viola El ascendente cantautor argentino Lucio Mantel se presentará por primera vez en Montevideo, compartiendo escenario con Franny Glass, el sábado 20 en Sociedad Urbana Villa Dolores (Rosell y Rius 1483). El show de apertura estará a cargo de la cantautora María Viola. Entradas en RedTickets de $ 450 a $ 1.000.

Lucio MAntel Franny Glass Trotsky en Sala del Museo La banda Trotsky Vengarán cierra el año en Sala del Museo, el viernes 19 y el sábado 20 a las 20, con su tradicional show de fin de año titulado La noche de los deseos. Entradas en RedTickets a $ 1.000.