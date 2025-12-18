La génesis de dos movimientos musicales en los ruidosos y alternativos años 90

La historia de la música uruguaya se ha beneficiado en la última década de un considerable incremento de su bibliografía específica. En buena medida esto se debe a la colección Discos, fundada en 2017, que está llegando a la treintena de volúmenes y cuya última camada fue reseñada en la pasada edición de Búsqueda . Pero más allá de esta gran iniciativa de Estuario Editora, la publicación de libros biográficos y ensayos que analizan un episodio puntual o que narran fenómenos determinados ha crecido en forma notoria. A continuación se describen dos recientes ediciones que contribuyen a ensanchar la sección musical de la biblioteca: Las criaturas del pantano (Ediciones B), de Nelson Barceló, y Uruguayan locos (Estuario), de Diego Rocha.

En 1994, el sello Perro Andaluz, fiel a su costumbre de estar en la trinchera de la innovación estética, publicó en casete un compilado de seis bandas que en ese momento eran prácticamente desconocidas y que con el tiempo se transformarían en referentes del rock uruguayo . Una vez más, el olfato de Ángel Atienza —fundador y director de ese sello determinante en la escena local— era acertado.

Las criaturas del pantano constituye la primera publicación de Chicos Eléctricos, Buenos Muchachos, Trotsky Vengarán, La Hermana Menor, Neanderthal y Cadáveres Ilustres. Salvo Neanderthal, que tuvo una vida bastante breve, las otras cinco tienen un lugar protagónico en la historia del rock local. En el caso de Trotsky Vengarán, lo continúa teniendo, ya que la banda de Guillermo Peluffo, Hugo Díaz y Cuico Perazzo sigue en plena actividad, con una convocatoria considerable.

Las criaturas del pantano , libro del experiente periodista musical Nelson Barceló (autor del podcast Isla de encanta y de los libros Uno diferente, sobre el actor Alberto Restuccia, y Rengos con Nike, sobre Buenos Muchachos), es una minuciosa investigación sobre la grabación de este compilado que, con el tiempo, se transformó en la piedra fundamental de un movimiento enraizado en el punk y también en el grunge que, de la mano de Nirvana y Pearl Jam, había tomado por asalto al rock global en la primera mitad de los 90. De hecho, el trabajo lleva el subtítulo El ruido y la furia de los 90.

Barceló no se limita a la grabación puntual del disco, sino que cuenta, a partir de varios reportajes con los protagonistas, la historia —mejor dicho, la prehistoria— de las seis bandas. Es una narración polifónica, un “coro de voces”, como lo describe el autor, que funcionan como testigos correlacionados. Fogueados en antros rockeros montevideanos como Juntacadáveres (situado en Paullier y Rivera, y, por lejos, el más legendario) y en escenarios que brillaron fuerte, como Amarillo, los músicos de estas bandas crecieron juntos y dieron forma a un auténtico movimiento.

Con prólogo de la periodista cultural María José Santacreu, testigo de aquella escena, el libro está dedicado a los recientemente fallecidos Andy Adler, Natalia Galbiati y Tüssi Dematteis. En sus casi 250 páginas, se reúnen una veintena de testimonios que reconstruyen esta historia con la imperfección y la deformación de los recuerdos propia de cuando se contraponen las visiones sobre un mismo hecho. Entre ellos están el factótum de la existencia del álbum, Ángel Atienza, los músicos de cada una de las bandas, los periodistas Fernán Cisnero, Leonardo de la Fuente, Martín Pérez y Nicolás Tabárez, y varias personas agrupadas como los padres de la criatura. Entre ellos están los músicos Pedro Dalton, Leo Lagos, Esteban Hirschfeld y Flor Sakeo; los escritores Javier Castro y Leandro Delgado, el diseñador gráfico Rodolfo Fuentes y varios responsables de Juntacadáveres y Amarillo.

La publicación del libro fue acompañada de una reedición limitada en casete (en venta en Discomoda, la disquería de Little Butterfly Records), con los ejemplares numerados, y con la reproducción fiel del librillo, en formato fanzine, que cuenta una historia ficcional escrita por Fernán Cisnero.

Uruguayan Locos

De Jazzy Mel al Peyote

Los mayores de 45 años recordarán que allá por los tempranos y entrañables años 90 hubo un rapero uruguayo que emigró de Villa Colón a Buenos Aires y se transformó en el primer rapero que alcanzó éxito masivo en el Río de la Plata. Durante un tiempo su presencia en la gran esfera mediática porteña fue muy intensa. Por ende, también lo fue en la pequeña esferita uruguaya, que siempre orbitó en torno a la argentina, pero en aquel tiempo mucho más. Ese rapero se hacía llamar Jazzy Mel y era el autor de éxitos como Fue amor, ¿Qué pasa?, Afro latino y una peculiar versión rapeada de la balada Conociéndote, de César Banana Pueyrredón.

Uruguayan locos era una frase que rapeaba Jazzy Mel y es el título de este libro del investigador musical y coleccionista discográfico uruguayo Diego Rocha, autor del libro sobre Amanecer Búho (Buenos Muchachos) de la colección Discos, y curador de una de las mayores colecciones existentes de música uruguaya édita. Partiendo del fenómeno pionero de Jazzy Mel, Rocha desgrana una profunda investigación sobre los inicios y el desarrollo del rap en Uruguay, cuando todo era inédito y la MTV empezaba a propagarse por los entonces incipientes sistemas de televisión para abonados y comenzaba a difundir a los grandes nombres del rap estadounidense.

El libro hace foco en otros pioneros locales, no tan conocidos como Jazzy Mel, que en forma autodidacta fueron experimentando con bases de programaciones, samples y efectos de sonido que combinaban herramientas análogas tradicionales con las incipientes y muy básicas que ofrecía la rústica informática preinternet.

Aparecen en este volumen —muy bien escrito— bandas pioneras como Rap Attack, Fun You Stupid! y VDS, y las posteriores Critical Zone, Spanglish Trax y Tercera Piedra. Están los inicios de La Teja Pride y de Infierno Latino (luego convertidos en Contra Las Cuerdas), bandas de larga trayectoria (LTP sigue en actividad). Rocha cuenta la historia de RG-Veda, el primer grupo uruguayo de mujeres raperas y llega hasta los orígenes de Plátano Macho y Peyote Asesino, los dos proyectos basados en el rap que lograron mayor proyección internacional.

Luego de una extensa y detallada reseña introductoria de la historia del rap en Estados Unidos y una descripción somera de los cuatro elementos que constituyen la cultura del hip hop (rap, turntablism o DJ, la danza llamada breaking y el característico y colorido grafiti), Rocha aporta un dato que, por más que suene curioso, tiene toda la lógica: el primer antecedente de rap en la música rioplatense pertenece a un tal Rubén Rada. Y sí, con su oído privilegiado y su largo periplo por Estados Unidos, México y sus giras por todo el mundo, el rap se transformó en un insumo que el Negro plasmó en un tema llamado La cotorra, grabado en 1981 por la banda argentina Malvaho, que fusionó pop, funk y música disco. Es una canción de protesta social en la que se escucha a Rada rapeando: Yo quiero que se arregle mi mala situación / Pero el que arregla esto creo que está de vacación / O se le está olvidando todo el montón / De castillos y promesas de antes de la votación.