Un documental sobre la guerra algorítmica en Gaza fue premiado en Venecia y desató la furia del gobierno israelí

Dirigida por Yuval Abraham y Rachel Szor, la película NAZA expone el uso de inteligencia artificial en la selección de objetivos militares en Gaza, en una investigación que derivó en acusaciones oficiales de traición hacia los cineastas

El documental NAZA, dirigido por los realizadores israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, obtuvo el Premio Especial del Jurado en el último Festival Internacional de Cine de Venecia y desencadenó una polémica política.

Registrate gratis y seguí leyendo Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción. SUSCRIBITE

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

La producción, que cuenta con la participación ejecutiva del cineasta Jonathan Glazer, director de La zona de interés, reúne a parte del equipo creativo detrás de No Other Land, el largometraje sobre la ocupación israelí en Cisjordania galardonado con el premio Oscar en 2025.

El título remite a la jerga militar y de inteligencia israelí para referirse al Nezek Agavi, término técnico con el que se calcula la estimación de “daño colateral” o número de víctimas civiles admisibles en un operativo de combate.

Rodada durante la noche desde azoteas en Tel Aviv, la película adopta una perspectiva centrada en la distancia y la vigilancia tecnológica al analizar el funcionamiento de los programas de inteligencia artificial empleados en la selección de objetivos militares.

La investigación recoge el testimonio de 24 miembros del ejército y los servicios de inteligencia de Israel, cuyas identidades y voces fueron modificadas digitalmente para proteger sus identidades. En sus declaraciones, los informantes describen los mecanismos internos y los criterios burocráticos con los que se determinan las operaciones en la Franja de Gaza.