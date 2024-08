Vuelve a El Galpón el unipersonal ‘El brote’, sensación de la escena porteña

Peloni tiene 43 años y durante más de 20 hizo carrera en el musical. Debutó en 2003 en un espectáculo de Pepe Cibrián y casi de inmediato actuó en Los productores, un musical protagonizado por Enrique Pinti y Guillermo Francella. Pisó las tablas más renombradas de Buenos Aires con títulos de gran porte, en los grandes teatros de Corrientes, como Shrek, El fantasma de la ópera, La bella y la bestia, Rocky Horror Show y Sweeney Todd, en la que compartió escena con Julio Chávez, uno de sus principales maestros de actuación. Por su trabajo en Shrek (el villano Lord Farquaad, un personaje de baja estatura, que debía interpretar de rodillas) ganó el premio Hugo de Oro de la temporada. “El trabajo en el musical es muy exigente. Requiere formación y buen desempeño en el canto, en la danza y, por supuesto, en la actuación. En cierto modo es una actividad aeróbica, que requiere de una resistencia física importante. El musical me dio una disciplina para el escenario con la que me siento muy cómodo; me ha servido para todo, incluso para El brote , que, si bien no es un musical, requiere de una técnica vocal y corporal a ritmo de vértigo durante 90 minutos, y eso lo tengo gracias a esa experiencia. Tuve que ganar resistencia física y vocal durante el proceso de ensayos. Todo con la dificultad extra de un unipersonal, un formato en el que estás solo para todo. Sos el navegante, pero también sos el barco y sos el salvavidas”.

El trabajo en el ambiente de los musicales significó para Peloni la posibilidad de foguearse y también de poder vivir profesionalmente del teatro. En paralelo a la actividad comercial siempre estuvo vinculado a elencos independientes, autogestionados, que le permitieron hacer otro tipo de producciones, de esas que incluyen la posibilidad de la investigación propia, y que le brindan mayor satisfacción artística. Cuenta que en varias oportunidades hacía una función en una gran producción comercial, salía del teatro, cruzaba la calle y hacía otra función en una producción independiente. Peloni siente que esos dos caminos se aunaron en El brote, el primer unipersonal de su carrera.

Cyrano de más acá fue el primer trabajo que hicieron juntos Peloni y Dionisi, una versión porteña del clásico Edmond Rostand en el Teatro Nacional Cervantes. Durante más de una década ambos estuvieron vinculados al mundo de los musicales. Volvieron a coincidir en el elenco de Huesito caracú, un musical campero de Hugo Midón y Carlos Gianni, dos grandes referentes de la comedia musical y del teatro infantil en Argentina, a tal punto que años atrás se creó el premio Hugo a la comedia musical, denominación que rinde tributo a Midón, fallecido en 2011. Durante la pandemia hicieron juntos una obra por streaming que reunía canciones de varios musicales en los que habían actuado, y así surgieron las ganas de hacer un unipersonal interpretado por Peloni y dirigido por Dionisi. Barajaron varios títulos, incluso estuvieron cerca de comprar los derechos de una obra extranjera, pero no terminaban de convencerse.

“Dame unas semanas”, le dijo Dionisi a Peloni cuando no encontraban la obra unipersonal ideal para hacer juntos. “Pasaron unos 20 días y me dio el texto. Me dijo que lo había escrito para mí. Lo leí y pensé: ‘esto es lo que quise hacer toda la vida’. Supe que era la obra perfecta. Tenía todo. De inmediato nos tiramos de cabeza a ensayar y no tuvimos que cortar nada. Lo que se ve en el escenario es exactamente lo que escribió Emiliano”. En la trama de El brote no hay límites para la paranoia y, escena tras escena, al protagonista se le desdibujan los límites entre la realidad y la ficción. En su delirio, descree también de quien escribe los acontecimientos que él mismo está narrando. La obra tiene la complejidad extra para Peloni de que debe interpretar todos los personajes, seguramente el formato teatral con el desdoblamiento más exigente para un intérprete. “Nos llevó casi un año de ensayo, con un estudio muy fuerte del texto y de las características de cada uno de los personajes. Tenía que llegar a cada ensayo con el texto perfectamente sabido, como para centrarnos en lo actoral. Es un texto muy barroco, muy cargado, que requiere un gran conocimiento como para después dominar cada pliegue, cada giro, para dotarlo luego de todas las dimensiones de la actuación, poder comprenderlo emotivamente para poder pasarlo por el cuerpo y que todo fuera expresivamente entendible”.

El humor es asunto central en El brote, que por más que presenta circunstancias dramáticas, ante todo es una comedia. “Por más cosas terribles que piense y haga Beto, tenía que ser alguien muy querible para el público. Había que encontrar una humanidad para que cada vez que el personaje fuera enfrentándose a sus monstruos y avanzara hacia su destrucción, el personaje siempre estuviera conectado al público a través del humor. Y, además, el personaje atraviesa otros estados, y en su camino, en el que se pone a sí mismo como un mártir, devela muchos secretos de la actividad teatral, de la producción de una obra de teatro. Y eso implicaba el desafío de que la obra fuera atractiva no solo para un público teatrero, cosa que efectivamente creemos que sucede. Al principio, creíamos que la obra haría pie sobre todo en el público más conocedor del teatro y de sus principales autores, sus géneros y sus tradiciones, porque la obra tiene mucha data, pero la gran sorpresa fue que la obra traspasó todo eso y se volvió un espectáculo superpopular, que han disfrutado desde muchos de mis colegas a gente que no tiene idea de nada. La batalla cultural que viene ganando la obra es, por ejemplo, la de los adolescentes que nunca fueron al teatro y que terminan emocionadísimos con esta historia. Cuando sucede eso nos miramos y nos decimos: ‘Esto es lo mejor del mundo’”.

broteGaldi6-.jpg Roberto Peloni en El brote, escrita y dirigida por Emiliano Dionisi Luis Ezcurra

Otro asunto que aflora con nitidez en El brote es la locura —de ahí viene su nombre—, algo que no es sencillo de tratar en una obra artística. “Es un tema que tratamos con mucho cuidado. Hicimos una investigación sobre ese tipo de casos, el típico momento en que alguien pierde la cabeza por alguna razón, y vimos qué se podía ajustar del texto, pero no con la intención de que la obra fuera un fiel reflejo de determinada patología mental, por más que se llame como se llama. Y sucedió que vienen a verla muchos especialistas en salud mental que han encontrado muchos datos, muchos detalles y nos han hecho devoluciones muy interesantes. Lo divertido, y lo que permite la presencia del humor, es que el puntapié inicial de esta escalada de oscuridad del personaje es algo tan tonto, tan minúsculo como un texto pisado, dos palabras que alguien no te dejó terminar de decir. Visto de afuera puede ser algo muy chiquito y sin importancia… Pero, bueno, de eso se trata nuestra profesión, de darle valor a un objeto, a una palabra, a un parlamento, y que eso se transforme en todo un mundo nuevo”.

Para Peloni, poder reírse de los egos en el teatro y en el arte es muy “catártico y liberador”. “La obra, en el fondo, habla de la frustración humana sin menospreciar la capacidad de entendimiento del público. No te da, como a veces sucede, algo más masticado, más digerido. Y por más que lo que se cuenta es complejo, para mí como para el público es tan desafiante como gozoso”.

Festival de teatro porteño

La temporada internacional de Teatro El Galpón que celebra su 75° aniversario continuará con otros cuatro espectáculos, todos con funciones a la venta en redtickets.uy. Desde el jueves 8 al domingo 11 estará Mejor no decirlo, comedia dramática de la francesa Salomé Lelouch protagonizada por Mercedes Morán e Imanol Arias y dirigida por Claudio Tolcachir. Esta historia de un matrimonio en crisis, uno de los mayores éxitos de taquilla de la temporada porteña, tendrá seis funciones en la sala Campodónico (sábado 10 y domingo 11 en doble horario).

La legendaria compañía española La Zaranda, que ha visitado Montevideo en varias ocasiones con su teatro que combina tradición y contemporaneidad, presentará Manual para armar un sueño el sábado 17 y el domingo 18. El sábado 31 y el domingo 1 de setiembre llegará otro de los espectáculos más elogiados y populares de la temporada en Buenos Aires: Reverso, obra de Matías Feldman protagonizada por Carla Peterson que explora el límite entre lo real y lo virtual en tiempos de metaverso e inteligencia artificial. Finalmente, el sábado 7 y el domingo 8 se presentará Medida por medida (La culpa es tuya), versión de la obra de Shakespeare en clave de clown, a cargo del reconocido director argentino Gabriel Chamé Buendía, quien presentó años atrás en la misma sala su multipremiada versión de Otelo.