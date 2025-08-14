Y se marcharon: en ‘La hora de la desaparición’ una clase de niños se esfuma de la noche a la mañana

El director Zach Cregger se consolida como una voz del cine de terror con su segunda película

La historia arranca con un suceso escalofriante e inexplicable. Una noche, a las 2.17 a. m., 17 niños de una misma clase, salvo uno, se levantan de sus camas, abandonan silenciosamente sus hogares en un barrio suburbano de Estados Unidos y se desvanecen en la oscuridad.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Lo más perturbador no es solo su partida, sino cómo ocurre. Algunas cámaras instaladas en las puertas del vecindario, algo común en un país obsesionado con la videovigilancia, captan una secuencia irreal: los pequeños, vestidos todavía con sus pijamas, corren con los brazos extendidos en una peculiar V invertida, como si obedecieran a una fuerza invisible. La comunidad se sume en preguntas sin aparentes respuestas: ¿por qué y a dónde se fueron?

Esta escena inicial, profundamente desorientadora y a la vez extrañamente seductora, es el punto de partida de La hora de la desaparición (en inglés, Weapons), un nuevo misterio de terror a cargo del director y guionista Zach Cregger.

Embed - La hora de la desaparición | Tráiler Oficial | Subtitulado En 2022, Cregger sorprendió con su debut, la retorcida y entretenida Bárbaro, y se consolidó con rapidez como una voz dentro del terror a seguir de cerca. La hora de la desaparición nace, según ha contado en entrevistas, de una inspiración profundamente personal. Cregger comenzó a escribir la historia como una forma de lidiar con el dolor por la trágica y repentina muerte de un amigo cercano. Al adentrarse en el guion, sus pensamientos se centraban no solo en su amigo, sino que, de manera enigmática, en su propio padre. Admitió no saber cómo se conectan estas dos figuras en la trama; para él, la relación existía.

La estructura de la película refleja esa fragmentación emocional. Inspirada en las múltiples perspectivas de Magnolia (Paul Thomas Anderson, 2009), la trama se divide en capítulos discretos centrados en el punto de vista subjetivo de personajes clave, revela momentos de intersección y acumula coincidencias. La maestra Justine (Julia Garner) es acusada por los padres, mientras el atormentado padre Archer (Josh Brolin) investiga por su cuenta y el policía Paul (Alden Ehrenreich) navega complejidades laborales y personales. El misterio se profundiza con Alex (Cary Christopher), el único niño que no desapareció aquella noche, y la sospecha inicial recae sobre él. Hay otros más en este laberinto narrativo lleno de tensión que pretende explorar la paranoia y la desesperación en una comunidad. Por momentos, lo hace con convicción.