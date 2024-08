“Argentina no tiene rumbo”, la “ciudadanía no tiene claro por dónde pasa la solución” y las empresas internacionales se van

Que Argentina está pasando por un momento muy complicado no es novedad para nadie. Lo que se repite día tras día en la tierra de los últimos campeones del mundo en fútbol son malas noticias. Se dispara la inflación, aumenta la pobreza, se retiran varias empresas multinacionales, cierran otras con años de historia: no hay día en que la realidad no golpee la cara de todos sus habitantes.