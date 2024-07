“No hemos visto sino la maqueta de la crisis” en Venezuela

León no es un político sino un economista y analista que preside desde hace más de 20 años la consultora Datanálisis, especializada en encuestas y estudios de mercado en Venezuela . Por cierto, este caraqueño de 55 años es también un abierto crítico de la gestión de Maduro y del rumbo que sigue el país: “En la medida que la crisis avanza, y no hemos visto sino la maqueta de la crisis, mantener el equilibrio social y político va a ser cada vez más difícil”, advierte en una entrevista telefónica con Búsqueda .

—He conversado con el presidente previamente. No sería nada nuevo ni inédito. Y cada vez que el presidente me llame, voy a estar ahí, tanto como estoy cuando me llaman los líderes de la oposición o la Mesa de Unidad. Mi objetivo es ayudar a entender y resolver la crisis, y mejorar el sistema político venezolano, que siento que está en deterioro. Lo voy a hacer como un promotor del diálogo con todos los lados, no me importa quién sea.