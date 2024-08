“Preocupaciones” de países árabes “no fueron tenidas en cuenta”

“Sentimos que nuestras preocupaciones no fueron tenidas en cuenta”, dijo a Búsqueda la embajadora del Estado de Palestina en Montevideo, Nadya Rasheed.

“Especialmente esperábamos que en la resolución sobre asistencia para refugiados palestinos, lograríamos que Uruguay volviera a unirse a la comunidad internacional, desde el momento de que el tema de los refugiados es humanitario y no debe ser politizado”, dijo Rasheed. Sin embargo, Uruguay se abstuvo. “Eso no es ser neutral”, cuestionó la diplomática.

Rasheed dijo que no han recibido una explicación de Uruguay acerca de sus votaciones en la ONU y que hasta ofrecieron modificar el texto de la resolución, pero tampoco tuvieron éxito.

El Grupo Árabe y la OIC evaluarán la conducta de varios países en esta ronda de votaciones, informó la embajadora. En el caso de Uruguay, además, se estudiará el anuncio de Lacalle Pou de que abrirá una oficina comercial en Jerusalén.

“Si esta intención del presidente se concreta, no solo violaría resoluciones de las Naciones Unidas, sino que no ayudaría a alcanzar la paz, no ayuda a las dos partes y es reconocer la anexión de facto de Jerusalén por parte de Israel”, resumió la diplomática.

Rasheed dijo que seguirá hablando con el gobierno uruguayo para darle más información, pero no ocultó su desilusión.

2022-12-01T00:28:00

