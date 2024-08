Países árabes plantean a Uruguay que desista de su plan de abrir una oficina comercial en Jerusalén, un tema “muy sensible”

“Esperamos que Uruguay no siga adelante con su plan”, dijo a Búsqueda la embajadora del Estado de Palestina, Nadya Rasheed, quien subrayó que esa era la posición de los 22 países del Grupo Árabe, entre los que se encuentran Catar, Arabia Saudita, Argelia, Túnez y Egipto, entre otros.

“Estaría (Uruguay) ubicándose en un lugar que quizá no es en el que quisiera estar”, agregó. Este tema, “muy sensible no solo para Palestina, sino también para todo el mundo árabe”, puede afectar la relación y el comercio del país con esa parte del mundo.