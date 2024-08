“Tenemos competencia en todos los mercados y Uruguay no es competitivo a escala internacional”, dijo ejecutivo de Claldy

Como medida para revertir la situación, el gobierno está negociando exportar leche a Venezuela, aunque el ejecutivo no mantiene muchas esperanzas en que esa posibilidad se concrete. Además, si el país no paga lo vendido como sucedió con los negocios avícolas, “marchamos al spiedo”, señaló el empresario. Por eso es importante encontrar nuevos mercados para colocar los productos.

Bachmann indicó que dado que el gobierno no trasladó la baja del petróleo a los costos energéticos, opinó que sería favorable que se registre una suba en el precio del crudo, dado que eso mejoraría la situación de los países petroleros que compran productos lácteos a Uruguay. También sugirió que otros actores también tuvieron responsabilidad para que Ecolat no funcionara, ya que la multinacional es exitosa en el resto del mundo, y mencionó los altos costos que tiene Uruguay para producir, lo que afecta toda la cadena.

—Puedo hablar por Claldy, aunque no hay mucho que decir. Hay que estar atentos y bajar los precios. Habrá un montón de cambios. Se está viendo en el mercado, cómo se está moviendo, que las empresas bajan la producción porque no hay ventas. No hay mercados interesantes, o por lo menos que satisfagan las necesidades del productor. Nosotros prevemos un escenario muy difícil porque somos tomadores de precios internacionales.

—¿Qué cambios hará Claldy en este contexto?

—Prefiero no opinar demasiado, pero habrá una baja de precio al productor y menos leche. Eso, obviamente, va a redundar en algunos cambios de estrategia dentro de la planta.

—¿Tienen programado reducir personal, o enviar a seguro de paro a alguno de sus trabajadores?

—Por ahora no hay nada previsto. Tenemos que ver cómo viene el escenario. Ahora, en junio o julio viene mucha leche, y entonces hay que ver qué es lo que se produce y de qué manera, para lógicamente tener menos costos. Todas las empresas estamos con un stock altísimo, y solo hay mercados con precios bajos. No es eso lo que buscamos.

—¿Diversificarán más los productos que elaboran para poder enfrentar mejor la situación?

—Nosotros ya tenemos diversificado; en el mercado interno tenemos un montón de productos, no hay muchos secretos. Hay que diversificar más los mercados. Tenemos competencia en todos los mercados y Uruguay no es competitivo a escala internacional. No hay ningún indicio de que vuelva a revertirse la situación. Las cosas con precios altos iban bien, pero ahora estamos ajustando todos.

—¿Han tenido reuniones con el gobierno y analizado esos aspectos, tanto en lo que tiene que ver con los costos como en materia comercial, de abrir mercados más atractivos?

—Continuamente.

—¿Y cuál ha sido la respuesta?

—La respuesta la están estudiando.

—¿A qué destinos se pueden exportar más productos lácteos?

—Estamos esperando a ver si se abre Venezuela. La realidad muestra que hay pocas esperanzas de que eso pase. Es muy difícil.

—El sector avícola tuvo muchas dificultades con ese socio comercial, que terminó por no pagarle parte de los pollos que ya habían vendido...

—Por eso, tenemos que tener cuidado con eso porque si no nos pagan marchamos al spiedo. Si en este escenario llegan a fallar un pago o alguna otra cosa ahí sí se complica. Se puede generar algún diálogo, pero evidentemente es muy bravo.

—¿Pagan muchos aranceles los productos lácteos uruguayos en los distintos países en los que se colocan?

—Hay quienes llegan a esos destinos con mucha más facilidad. Pero ningún país te baja los aranceles. Para eso hay que hacer tratados de libre comercio y eso lo veo muy difícil en el corto plazo.

—¿Qué opina sobre el hecho de que los negocios de la empresa lechera internacional, Ecolat, no hayan funcionado en Uruguay?

—Yo discrepo con que Ecolat no haya funcionado. Hay que detectar desde dónde partió el problema. Eso es criterio de cada uno y yo no voy a discutir sobre el tema. Lo que sí observo es que para que haya un divorcio de tal manera siempre hay varios actores en juego. Está el país, está la empresa, están los trabajadores, los remitentes. En una cadena productiva hay muchos actores en juego y yo no voy opinar públicamente dónde está la culpa, pero evidentemente yo no diría que Ecolat no funcionó. No sería mi opinión. En todo caso, no funcionó en Uruguay, porque en el mundo es grandísimo.

—¿El gobierno debería estudiar con más profundidad los casos de las empresas internacionales que buscan instalarse en Uruguay?

—Lo pueden estudiar mejor todo lo que quieran, pero si a una multinacional no le sirve el mercado por costos muy altos o por lo que fuere, las experiencias serán que difícilmente venga alguna empresa a instalarse en este rubro. Lactalis (que es dueña de Ecolat) vino de rebote, porque su activo principal lo compró en México, y esto es como de yapa, lo de Uruguay. Esa yapa mañana se va si no le sirve.

—¿Otra lectura puede ser que no hayamos sabido aprovechar su presencia?

—Sí. Por lo menos creo que reaccionamos tarde para revertir la situación. Pero prefiero no seguir opinando.

—¿Qué debería pasar para que se revierta el panorama actual?

—Que el crudo vuelva a subir a niveles interesantes para los países petroleros. Como acá no tuvimos ninguna respuesta de la baja, a mí me sirve que vaya a U$S 150 o U$S 130 el barril otra vez, porque los países compradores mejorarían su situación. Los países de Europa, en general, bajaron entre un 25% y un 50% el precio de la energía para su gente a raíz de la baja del petróleo, y acá no pasó nada. Te digo más, la baja que hubo capaz que fue hasta para calentar un poco. A nosotros, que no nos dan los números, ¿qué podemos hacer ahora? Estamos fuera de la realidad, parece que no fuera un gobierno de este país, y suben los combustibles cuando en el mundo bajan. Eso es un poco lo que siente hoy el industrial.

—Que haya una situación más complicada en el sector, ¿erosiona de alguna manera la relación que existe entre los industriales y los productores?

—Para nada, porque hay una muy buena relación, que es histórica. A los productores tratamos de cuidarlos, de atenderlos. Nunca revisamos el precio para atrás, siempre para adelante. Esta semana, o a más tardar la próxima, voy a anunciar el precio para julio. Eso lo saben los productores, y nunca les voy a hacer la trampa de poner el precio para atrás a la baja. Si empezó el 1º de julio y yo no les dije nada, saben que van a tener el mismo precio, o mejor, pero no peor. Por eso la relación no se deteriora. El 13 o el 14 de mayo ya les anuncié que en julio va a haber una baja. Lógicamente no te van a aplaudir, ni esperamos que lo hagan, pero conocen la realidad de los precios que estamos manejando. Durante el 2000 y el 2014, que fueron muy buenos años en que vendimos a Venezuela, a Rusia y a todos lados, a muy buenos precios, ellos recibieron un precio promedio anual de U$S 0,40.

—Me imagino que los productores le han planteado sus inquietudes...

—Lógico. Las inquietudes se hablan en la cancha. Nuestros técnicos de cancha, que son tres, salen a hablar con los productores y buscan alternativas de baja de costos de producción. Se negocia con las fábricas de ración, y se llegó a bajar a un 25% su precio. Hay una médica veterinaria que recorre los tambos para ver en qué puede ayudar para la parte sanitaria, hay un prevencionista de accidentes para el tema laboral. Hay abogados y contadores para el tema de liquidación de sueldos, para ayudar y darles una mano si así lo piden. Hay un equipo armado que tiene su costo, pero que el productor valora, y nosotros valoramos al productor, que es el capital más grande que tenemos, sin lugar a dudas. Sin la leche no tenemos razón de ser.

