Bebé reno: ¿casualidad o algoritmo?

Qué bien se la ve a Netflix. A principios de año, la plataforma fue reconocida por múltiples medios como la ganadora indiscutible de la “guerra del streaming”. La posición se debe a razones como el aumento de casi 30 millones de nuevos suscriptores, un crecimiento anual del 12% en ventas durante el último año, una baja tasa de cancelaciones del servicio y una jugada maestra reciente: la adquisición de contenidos que antes eran exclusivos de otras plataformas, como el reciente lanzamiento de la serie Sex and the City de HBO.

Si no está familiarizado con el título extraño, y honestamente poco atractivo, de esta serie, es importante destacar que llega un poco tarde al fenómeno. Bebé reno se encuentra ya bajo el pleno impacto cultural que Netflix provoca cuando logra captar la atención de sus usuarios, a pesar de que es una serie que, en teoría, no tiene los elementos necesarios para afrontar esa popularidad. No cuenta con estrellas reconocidas, tiene al abuso sexual y el acoso como dos de sus principales líneas argumentales y no busca entregar una historia reconfortante y fácil de digerir al espectador.